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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 сер, 2023 09:59
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
а підприємств по 500 людей - так їх десятки, якщо не сотні в обласних центрах. по 100-200 людей - сотні.
Які десятки чи сотні підприємств по 500 людей в обл. центрах? Очнись. Чи розовоочковий?
я тобі лише з десяток пострадянських заводів в Харкові назву. вони ледве жевріють, але це й 500, й 1000 людей. сотні може й забагато, але якщо знизити планку кількості до 100 - то достатньо. життя не лише за екраном комп'ютера - але ти з таким не стикався.
а скільки людей обшивало барабан? є ще куча бізнесів В2В - ти про них взагалі міг не чути. треба статистику подивитися - там таке є.
Харків - це середній обл. центр? Середній обл-центр - це 250-500 тис. населення. І що за барабан? Оналітек, ти напевно перебухав бояри.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 10:30
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
Які десятки чи сотні підприємств по 500 людей в обл. центрах? Очнись. Чи розовоочковий?
я тобі лише з десяток пострадянських заводів в Харкові назву. вони ледве жевріють, але це й 500, й 1000 людей. сотні може й забагато, але якщо знизити планку кількості до 100 - то достатньо. життя не лише за екраном комп'ютера - але ти з таким не стикався.
а скільки людей обшивало барабан? є ще куча бізнесів В2В - ти про них взагалі міг не чути. треба статистику подивитися - там таке є.
Харків - це середній обл. центр? Середній обл-центр - це 250-500 тис. населення. І що за барабан? Оналітек, ти напевно перебухав бояри.
Барабаном називають в Харкові ринок на метро Барабашова - реально величезний базар.
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