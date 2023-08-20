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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1116111711181119
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 09:59

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:а підприємств по 500 людей - так їх десятки, якщо не сотні в обласних центрах. по 100-200 людей - сотні.

Які десятки чи сотні підприємств по 500 людей в обл. центрах? Очнись. Чи розовоочковий?

я тобі лише з десяток пострадянських заводів в Харкові назву. вони ледве жевріють, але це й 500, й 1000 людей. сотні може й забагато, але якщо знизити планку кількості до 100 - то достатньо. життя не лише за екраном комп'ютера - але ти з таким не стикався.

а скільки людей обшивало барабан? є ще куча бізнесів В2В - ти про них взагалі міг не чути. треба статистику подивитися - там таке є.

Харків - це середній обл. центр? Середній обл-центр - це 250-500 тис. населення. І що за барабан? Оналітек, ти напевно перебухав бояри.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 10:30

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Які десятки чи сотні підприємств по 500 людей в обл. центрах? Очнись. Чи розовоочковий?

я тобі лише з десяток пострадянських заводів в Харкові назву. вони ледве жевріють, але це й 500, й 1000 людей. сотні може й забагато, але якщо знизити планку кількості до 100 - то достатньо. життя не лише за екраном комп'ютера - але ти з таким не стикався.

а скільки людей обшивало барабан? є ще куча бізнесів В2В - ти про них взагалі міг не чути. треба статистику подивитися - там таке є.

Харків - це середній обл. центр? Середній обл-центр - це 250-500 тис. населення. І що за барабан? Оналітек, ти напевно перебухав бояри.
Барабаном називають в Харкові ринок на метро Барабашова - реально величезний базар.
Faceless
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