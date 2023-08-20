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#<1 ... 1117111811191120> Додано: Нед 20 сер, 2023 09:59 Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав: а підприємств по 500 людей - так їх десятки, якщо не сотні в обласних центрах. по 100-200 людей - сотні. а підприємств по 500 людей - так їх десятки, якщо не сотні в обласних центрах. по 100-200 людей - сотні.

Які десятки чи сотні підприємств по 500 людей в обл. центрах? Очнись. Чи розовоочковий? Які десятки чи сотні підприємств по 500 людей в обл. центрах? Очнись. Чи розовоочковий?

я тобі лише з десяток пострадянських заводів в Харкові назву. вони ледве жевріють, але це й 500, й 1000 людей. сотні може й забагато, але якщо знизити планку кількості до 100 - то достатньо. життя не лише за екраном комп'ютера - але ти з таким не стикався.



а скільки людей обшивало барабан? є ще куча бізнесів В2В - ти про них взагалі міг не чути. треба статистику подивитися - там таке є. я тобі лише з десяток пострадянських заводів в Харкові назву. вони ледве жевріють, але це й 500, й 1000 людей. сотні може й забагато, але якщо знизити планку кількості до 100 - то достатньо. життя не лише за екраном комп'ютера - але ти з таким не стикався.а скільки людей обшивало барабан? є ще куча бізнесів В2В - ти про них взагалі міг не чути. треба статистику подивитися - там таке є.

Харків - це середній обл. центр? Середній обл-центр - це 250-500 тис. населення. І що за барабан? Харків - це середній обл. центр? Середній обл-центр - це 250-500 тис. населення. І що за барабан? BIGor

Повідомлень: 8096 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1213 раз. Подякували: 1646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 10:30 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав: Які десятки чи сотні підприємств по 500 людей в обл. центрах? Очнись. Чи розовоочковий? Які десятки чи сотні підприємств по 500 людей в обл. центрах? Очнись. Чи розовоочковий?

я тобі лише з десяток пострадянських заводів в Харкові назву. вони ледве жевріють, але це й 500, й 1000 людей. сотні може й забагато, але якщо знизити планку кількості до 100 - то достатньо. життя не лише за екраном комп'ютера - але ти з таким не стикався.



а скільки людей обшивало барабан? є ще куча бізнесів В2В - ти про них взагалі міг не чути. треба статистику подивитися - там таке є. я тобі лише з десяток пострадянських заводів в Харкові назву. вони ледве жевріють, але це й 500, й 1000 людей. сотні може й забагато, але якщо знизити планку кількості до 100 - то достатньо. життя не лише за екраном комп'ютера - але ти з таким не стикався.а скільки людей обшивало барабан? є ще куча бізнесів В2В - ти про них взагалі міг не чути. треба статистику подивитися - там таке є.

Харків - це середній обл. центр? Середній обл-центр - це 250-500 тис. населення. І що за барабан? Харків - це середній обл. центр? Середній обл-центр - це 250-500 тис. населення. І що за барабан? Барабаном називають в Харкові ринок на метро Барабашова - реально величезний базар. Барабаном називають в Харкові ринок на метро Барабашова - реально величезний базар. Faceless

Модератор Повідомлень: 33633 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7812 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 13:07 Результати останнього опитування мережі «ОПОРА», проведеного в 7 країнах: США, Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії, Німеччині, Чехії, Угорщині: майже дві третини українців за кордоном прагнуть повернутися додому.

Більшість (67%) планують повертатися в Україну. З них 12% - найближчим часом, 20% хочуть ще почекати. 35% - після завершення війни. Не планують повертатися 18% респондентів: із них 17% хочуть залишитись у країні перебування, 1% — переїхати в іншу країну

Водночас для респондентів від 18 до 35 років найвагомішим фактором є наявність роботи (45%), а для респондентів середнього (36–50) та старшого (51+) віку на першому місці стоїть безпека. Натомість рівень медицини, освіти чи соціальний статус, мають порівняно низький пріоритет для респондентів будь-якого віку.



Якщо дійсно 67% повернеться в Україну, то це буде дуже добре. fler

Повідомлень: 4132 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 13:39 fler написав: Результати останнього опитування мережі «ОПОРА», проведеного в 7 країнах: США, Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії, Німеччині, Чехії, Угорщині: майже дві третини українців за кордоном прагнуть повернутися додому.

Більшість (67%) планують повертатися в Україну. З них 12% - найближчим часом, 20% хочуть ще почекати. 35% - після завершення війни. Не планують повертатися 18% респондентів: із них 17% хочуть залишитись у країні перебування, 1% — переїхати в іншу країну

Водночас для респондентів від 18 до 35 років найвагомішим фактором є наявність роботи (45%), а для респондентів середнього (36–50) та старшого (51+) віку на першому місці стоїть безпека. Натомість рівень медицини, освіти чи соціальний статус, мають порівняно низький пріоритет для респондентів будь-якого віку.



Якщо дійсно 67% повернеться в Україну, то це буде дуже добре. Результати останнього опитування мережі «ОПОРА», проведеного в 7 країнах: США, Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії, Німеччині, Чехії, Угорщині: майже дві третини українців за кордоном прагнуть повернутися додому.Більшість (67%) планують повертатися в Україну. З них 12% - найближчим часом, 20% хочуть ще почекати. 35% - після завершення війни. Не планують повертатися 18% респондентів: із них 17% хочуть залишитись у країні перебування, 1% — переїхати в іншу країнуВодночас для респондентів від 18 до 35 років найвагомішим фактором є наявність роботи (45%), а для респондентів середнього (36–50) та старшого (51+) віку на першому місці стоїть безпека. Натомість рівень медицини, освіти чи соціальний статус, мають порівняно низький пріоритет для респондентів будь-якого віку.Якщо дійсно 67% повернеться в Україну, то це буде дуже добре.

Ни разу не слышал ни об одном опросе в Германии. Ни в одном чате даже информация о них не проскакивала.

Ты ежика видишь?...Нет?... А он есть... (С)

Просто все эти опросы очень тайные и никто из опрошенных за рубежом о них не слышал)))

Информации о цифрах этих опросов нет почему-то в немецких СМИ... Однозначно, что-то скрывают))) Ни разу не слышал ни об одном опросе в Германии. Ни в одном чате даже информация о них не проскакивала.Ты ежика видишь?...Нет?... А он есть... (С)Просто все эти опросы очень тайные и никто из опрошенных за рубежом о них не слышал)))Информации о цифрах этих опросов нет почему-то в немецких СМИ... Однозначно, что-то скрывают))) antey1969 1

Повідомлень: 11990 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1667 раз. Подякували: 3575 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 13:42 Re: Еміграція, заробітчанство Кстати, первые группы наших беженцев в Германии сдали В2 для профессии. Посмотрим теперь, как будут осваивать рынок труда. antey1969 1

Повідомлень: 11990 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1667 раз. Подякували: 3575 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 13:48 antey1969 написав: Кстати, первые группы наших беженцев в Германии сдали В2 для профессии. Посмотрим теперь, как будут осваивать рынок труда. Кстати, первые группы наших беженцев в Германии сдали В2 для профессии. Посмотрим теперь, как будут осваивать рынок труда.

напевне є статистика, скільки почало вчитися, скільки отримало А2, скільки В1, скільки В2? було б цікаво глянути.



я так розумію, далеко не всім дозволили вчити В2 за рахунок держави. напевне є статистика, скільки почало вчитися, скільки отримало А2, скільки В1, скільки В2? було б цікаво глянути.я так розумію, далеко не всім дозволили вчити В2 за рахунок держави. Shaman

Повідомлень: 4068 З нами з: 29.09.19 Подякував: 487 раз. Подякували: 1137 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 14:01 antey1969 написав: Ни разу не слышал ни об одном опросе в Германии. Ни в одном чате даже информация о них не проскакивала.

Ты ежика видишь?...Нет?... А он есть... (С)

Просто все эти опросы очень тайные и никто из опрошенных за рубежом о них не слышал)))

Информации о цифрах этих опросов нет почему-то в немецких СМИ... Однозначно, что-то скрывают))) Ни разу не слышал ни об одном опросе в Германии. Ни в одном чате даже информация о них не проскакивала.Ты ежика видишь?...Нет?... А он есть... (С)Просто все эти опросы очень тайные и никто из опрошенных за рубежом о них не слышал)))Информации о цифрах этих опросов нет почему-то в немецких СМИ... Однозначно, что-то скрывают)))

Подтверждаю: почти ежедневно общаюсь с нашими переселенцами в США, Канаде, Черногории, Турции, Швеции, Франции, Нидерландах - никто ни разу ни о каких опросах не упоминал.

В Турции была попытка социологического опроса украинской диаспоры - опрос пыталась делать женщина-профессор - типа как идет адаптация, приспособление к новым условиям жизни и так далее - по опроснику я сделал вывод, что собирают материалы для диссертации аспирантов - активности не было. Грешным делом подумал, что в диссертациях будут выдуманные данные или результаты опроса 1 человека. Может, двух.

Сегодня общался с нашими в Финляндии.

Там особый случай: молодая семья оказалась в оккупированном Мариуполе. Пережили ужас АсвАбАждения АсвАбАдитИлями, выбрались в Крым, из Крыма в московию, из московии - в Финляндию.

Сейчас в Финляндии - трудно там, реально хотят вернуться в Украину. Но родственники отговаривают и сами в октябре/ноябре собираются «на зимовку» в Турцию… Подтверждаю: почти ежедневно общаюсь с нашими переселенцами в США, Канаде, Черногории, Турции, Швеции, Франции, Нидерландах - никто ни разу ни о каких опросах не упоминал.В Турции была попытка социологического опроса украинской диаспоры - опрос пыталась делать женщина-профессор - типа как идет адаптация, приспособление к новым условиям жизни и так далее - по опроснику я сделал вывод, что собирают материалы для диссертации аспирантов - активности не было. Грешным делом подумал, что в диссертациях будут выдуманные данные или результаты опроса 1 человека. Может, двух.Сегодня общался с нашими в Финляндии.Там особый случай: молодая семья оказалась в оккупированном Мариуполе. Пережили ужас АсвАбАждения АсвАбАдитИлями, выбрались в Крым, из Крыма в московию, из московии - в Финляндию.Сейчас в Финляндии - трудно там, реально хотят вернуться в Украину. Но родственники отговаривают и сами в октябре/ноябре собираются «на зимовку» в Турцию… akurt

Повідомлень: 8202 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3239 раз. Подякували: 1112 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 14:19 Дуже завчасно говорити про повернення. Умовний німець, що залишив батьківщину в 39-му, напевно, по різному відповів би на питання про повернення в 41-42 і в 45-му. Я вірю в нашу перемогу, але не вірю, в те, що повернусь в ту саму країну, якою вона була до війни.

Та, врешті-решт, ніхто нікого і не повертатиме. Закінчиться термін дії тичасового захисту і все. Хто не зміг прилаштуватись - повернеться. gonchik74

Повідомлень: 403 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 14:24 Re: Еміграція, заробітчанство Питання не тільки в кількості, а і в якості: залишаться найбільш працьовиті, а повернуться - ледарі. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1208 З нами з: 29.07.22 Подякував: 143 раз. Подякували: 124 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 14:32 Re: Еміграція, заробітчанство Лень - спутник успеха и благосостояния.

А трудолюбие - нищеты beee

Повідомлень: 906 З нами з: 17.12.22 Подякував: 51 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1117111811191120> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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