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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 сер, 2023 09:59
Shaman написав: BIGor написав: Shaman написав:
а підприємств по 500 людей - так їх десятки, якщо не сотні в обласних центрах. по 100-200 людей - сотні.
Які десятки чи сотні підприємств по 500 людей в обл. центрах? Очнись. Чи розовоочковий?
я тобі лише з десяток пострадянських заводів в Харкові назву. вони ледве жевріють, але це й 500, й 1000 людей. сотні може й забагато, але якщо знизити планку кількості до 100 - то достатньо. життя не лише за екраном комп'ютера - але ти з таким не стикався.
а скільки людей обшивало барабан? є ще куча бізнесів В2В - ти про них взагалі міг не чути. треба статистику подивитися - там таке є.
Харків - це середній обл. центр? Середній обл-центр - це 250-500 тис. населення. І що за барабан?
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Додано: Нед 20 сер, 2023 10:30
BIGor написав: Shaman написав: BIGor написав:
Які десятки чи сотні підприємств по 500 людей в обл. центрах? Очнись. Чи розовоочковий?
я тобі лише з десяток пострадянських заводів в Харкові назву. вони ледве жевріють, але це й 500, й 1000 людей. сотні може й забагато, але якщо знизити планку кількості до 100 - то достатньо. життя не лише за екраном комп'ютера - але ти з таким не стикався.
а скільки людей обшивало барабан? є ще куча бізнесів В2В - ти про них взагалі міг не чути. треба статистику подивитися - там таке є.
Харків - це середній обл. центр? Середній обл-центр - це 250-500 тис. населення. І що за барабан?
Барабаном називають в Харкові ринок на метро Барабашова - реально величезний базар.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 13:07
Результати останнього опитування мережі «ОПОРА», проведеного в 7 країнах: США, Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії, Німеччині, Чехії, Угорщині: майже дві третини українців за кордоном прагнуть повернутися додому.
Більшість (67%) планують повертатися в Україну. З них 12% - найближчим часом, 20% хочуть ще почекати. 35% - після завершення війни. Не планують повертатися 18% респондентів: із них 17% хочуть залишитись у країні перебування, 1% — переїхати в іншу країну
Водночас для респондентів від 18 до 35 років найвагомішим фактором є наявність роботи (45%), а для респондентів середнього (36–50) та старшого (51+) віку на першому місці стоїть безпека. Натомість рівень медицини, освіти чи соціальний статус, мають порівняно низький пріоритет для респондентів будь-якого віку.
Якщо дійсно 67% повернеться в Україну, то це буде дуже добре.
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fler
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Додано: Нед 20 сер, 2023 13:39
fler написав:
Результати останнього опитування мережі «ОПОРА», проведеного в 7 країнах: США, Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії, Німеччині, Чехії, Угорщині: майже дві третини українців за кордоном прагнуть повернутися додому.
Більшість (67%) планують повертатися в Україну. З них 12% - найближчим часом, 20% хочуть ще почекати. 35% - після завершення війни. Не планують повертатися 18% респондентів: із них 17% хочуть залишитись у країні перебування, 1% — переїхати в іншу країну
Водночас для респондентів від 18 до 35 років найвагомішим фактором є наявність роботи (45%), а для респондентів середнього (36–50) та старшого (51+) віку на першому місці стоїть безпека. Натомість рівень медицини, освіти чи соціальний статус, мають порівняно низький пріоритет для респондентів будь-якого віку.
Якщо дійсно 67% повернеться в Україну, то це буде дуже добре.
Ни разу не слышал ни об одном опросе в Германии. Ни в одном чате даже информация о них не проскакивала.
Ты ежика видишь?...Нет?... А он есть... (С)
Просто все эти опросы очень тайные и никто из опрошенных за рубежом о них не слышал)))
Информации о цифрах этих опросов нет почему-то в немецких СМИ... Однозначно, что-то скрывают)))
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antey1969
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Додано: Нед 20 сер, 2023 13:42
Кстати, первые группы наших беженцев в Германии сдали В2 для профессии. Посмотрим теперь, как будут осваивать рынок труда.
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antey1969
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Додано: Нед 20 сер, 2023 13:48
antey1969 написав:
Кстати, первые группы наших беженцев в Германии сдали В2 для профессии. Посмотрим теперь, как будут осваивать рынок труда.
напевне є статистика, скільки почало вчитися, скільки отримало А2, скільки В1, скільки В2? було б цікаво глянути.
я так розумію, далеко не всім дозволили вчити В2 за рахунок держави.
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Shaman
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Додано: Нед 20 сер, 2023 14:01
antey1969 написав:
Ни разу не слышал ни об одном опросе в Германии. Ни в одном чате даже информация о них не проскакивала.
Ты ежика видишь?...Нет?... А он есть... (С)
Просто все эти опросы очень тайные и никто из опрошенных за рубежом о них не слышал)))
Информации о цифрах этих опросов нет почему-то в немецких СМИ... Однозначно, что-то скрывают)))
Подтверждаю: почти ежедневно общаюсь с нашими переселенцами в США, Канаде, Черногории, Турции, Швеции, Франции, Нидерландах - никто ни разу ни о каких опросах не упоминал.
В Турции была попытка социологического опроса украинской диаспоры - опрос пыталась делать женщина-профессор - типа как идет адаптация, приспособление к новым условиям жизни и так далее - по опроснику я сделал вывод, что собирают материалы для диссертации аспирантов - активности не было. Грешным делом подумал, что в диссертациях будут выдуманные данные или результаты опроса 1 человека. Может, двух.
Сегодня общался с нашими в Финляндии.
Там особый случай: молодая семья оказалась в оккупированном Мариуполе. Пережили ужас АсвАбАждения АсвАбАдитИлями, выбрались в Крым, из Крыма в московию, из московии - в Финляндию.
Сейчас в Финляндии - трудно там, реально хотят вернуться в Украину. Но родственники отговаривают и сами в октябре/ноябре собираются «на зимовку» в Турцию…
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Додано: Нед 20 сер, 2023 14:19
Дуже завчасно говорити про повернення. Умовний німець, що залишив батьківщину в 39-му, напевно, по різному відповів би на питання про повернення в 41-42 і в 45-му. Я вірю в нашу перемогу, але не вірю, в те, що повернусь в ту саму країну, якою вона була до війни.
Та, врешті-решт, ніхто нікого і не повертатиме. Закінчиться термін дії тичасового захисту і все. Хто не зміг прилаштуватись - повернеться.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 14:24
Питання не тільки в кількості, а і в якості: залишаться найбільш працьовиті, а повернуться - ледарі.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 14:32
Лень - спутник успеха и благосостояния.
А трудолюбие - нищеты
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