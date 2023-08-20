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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 сер, 2023 14:32
Shaman написав: antey1969 написав:
Кстати, первые группы наших беженцев в Германии сдали В2 для профессии. Посмотрим теперь, как будут осваивать рынок труда.
напевне є статистика, скільки почало вчитися, скільки отримало А2, скільки В1, скільки В2? було б цікаво глянути.
я так розумію, далеко не всім дозволили вчити В2 за рахунок держави.
Не знаю, сколько наших учит сейчас язык, знаю точно, что очередь на интеграционные курсы стоит на год вперёд. Школы даже учителей-пенсионеров 70-80 летних задействовали по полной, и все равно учителей не хватает.
Мне сложно сказать, сколько было допущено до В2.
По статистике интеграционных групп, В1 через 9 месяцев обучения получают 20-30%, еще примерно 60% получают А2, остальные "участвовали". Кто не сдал на В1, имеет право пройти еще один повторный курс В1 бесплатно. После повторного сдают В1 порядка 80%.
Тем, кто проходил повторно В1, дают направление на В2 с неохотой.
После успешной сдачи В2 направляют на С1 учителей, медиков, студентов ВУЗов. Но пока из наших эти группы только формируются.
Если не сдал экзамен на В2, дают возможность пройти его или весь курс повторно (зависит от того, сколько пунктов не хватило).
Востаннє редагувалось antey1969
в Нед 20 сер, 2023 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 сер, 2023 14:39
Bolt написав:https://youtu.be/PJ5A7h4Lxes?si=oSrNbpY7ZiHAfbFg
Ко мне на днях плиточник приехал на варшавский. Типа такого персонаж. Ходит на все конференции, обучалки, знает все тех карты. Разложился на всю квартиру. И столы специальные и несколько станков для разного формата, лазерное оборудование разное. Кароч фанат блин
А есть другой - Гена. Гена всю жизнь работает с болкаркой без защиты, отвёртка и советские пассатижи. Всё. Завершает образ - шлепанцы. Итоговое качество одинаковое))
Не по теме.
Силтек красавцы. В переди всех. Церезит нервно курит
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Додано: Нед 20 сер, 2023 14:45
antey1969 написав: Shaman написав: antey1969 написав:
Кстати, первые группы наших беженцев в Германии сдали В2 для профессии. Посмотрим теперь, как будут осваивать рынок труда.
напевне є статистика, скільки почало вчитися, скільки отримало А2, скільки В1, скільки В2? було б цікаво глянути.
я так розумію, далеко не всім дозволили вчити В2 за рахунок держави.
Не знаю, сколько наших учит сейчас язык, знаю точно, что очередь на интеграционные курсы стоит на год вперёд. Школы даже учителей-пенсионеров 70-80 летних задействовали по полной, и все равно учителей не хватает.
Мне сложно сказать, сколько было допущено до В2.
По статистике интеграционных групп, В1 через 9 месяцев обучения получают 20-30%, еще примерно 60% получают А2, остальные "участвовали". Кто не сдал на В1, имеет право пройти еще один повторный курс В1 бесплатно. После повторного сдают В1 порядка 80%.
Тем, кто проходил повторно В1, дают направление на В2 с неохотой.
После успешной сдачи В2 направляют на С1 учителей, медиков, студентов ВУЗов. Но пока из наших эти группы только формируются.
Если не сдал экзамен на В2, дают возможность пройти его или весь курс повторно (зависит от того, сколько пунктов не хватило).
вже на В2 направляють лише тих, у кого відповідна освіта та досвід роботи - а так орбайтен
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Додано: Нед 20 сер, 2023 14:52
gonchik74 написав:
Дуже завчасно говорити про повернення.
Та, врешті-решт, ніхто нікого і не повертатиме. Закінчиться термін дії тичасового захисту і все. Хто не зміг прилаштуватись - повернеться.
Теж так вважаю. По Мико бачу, що все більше повертаються бізнес-леді, щоб не втратити свій бізнес або ринкову нішу. На днях приїхала ще одна, з Болгарії. Її чоловік як міг виконував її вказівки, підтримував роботу чотирьох магазинів. Двічі отримував повістки до воєнкомату, але якось "порішав". Тепер вона активно включилася у роботу, буквально "живе" в тих магазинах - переписує товар, міняє ціни тощо. У Болгарії вона була з двома синами, один - шкільного віку, інший на момент виїзду закінчив школу, а зараз студент у Дніпрі. Вони мешкали в якомусь готелі, безкоштовно, але дуже далеко від моря. Жінка працювала у штабі волонтерів. Останні два місяці просто відпочивала з синами на морі.
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