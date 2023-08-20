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#<1 ... 1117111811191120 Додано: Нед 20 сер, 2023 14:32 Shaman написав: antey1969 написав: Кстати, первые группы наших беженцев в Германии сдали В2 для профессии. Посмотрим теперь, как будут осваивать рынок труда. Кстати, первые группы наших беженцев в Германии сдали В2 для профессии. Посмотрим теперь, как будут осваивать рынок труда.

напевне є статистика, скільки почало вчитися, скільки отримало А2, скільки В1, скільки В2? було б цікаво глянути.



я так розумію, далеко не всім дозволили вчити В2 за рахунок держави. напевне є статистика, скільки почало вчитися, скільки отримало А2, скільки В1, скільки В2? було б цікаво глянути.я так розумію, далеко не всім дозволили вчити В2 за рахунок держави.

Не знаю, сколько наших учит сейчас язык, знаю точно, что очередь на интеграционные курсы стоит на год вперёд. Школы даже учителей-пенсионеров 70-80 летних задействовали по полной, и все равно учителей не хватает.

Мне сложно сказать, сколько было допущено до В2.

По статистике интеграционных групп, В1 через 9 месяцев обучения получают 20-30%, еще примерно 60% получают А2, остальные "участвовали". Кто не сдал на В1, имеет право пройти еще один повторный курс В1 бесплатно. После повторного сдают В1 порядка 80%.

Тем, кто проходил повторно В1, дают направление на В2 с неохотой.

После успешной сдачи В2 направляют на С1 учителей, медиков, студентов ВУЗов. Но пока из наших эти группы только формируются.

Если не сдал экзамен на В2, дают возможность пройти его или весь курс повторно (зависит от того, сколько пунктов не хватило). Не знаю, сколько наших учит сейчас язык, знаю точно, что очередь на интеграционные курсы стоит на год вперёд. Школы даже учителей-пенсионеров 70-80 летних задействовали по полной, и все равно учителей не хватает.Мне сложно сказать, сколько было допущено до В2.По статистике интеграционных групп, В1 через 9 месяцев обучения получают 20-30%, еще примерно 60% получают А2, остальные "участвовали". Кто не сдал на В1, имеет право пройти еще один повторный курс В1 бесплатно. После повторного сдают В1 порядка 80%.Тем, кто проходил повторно В1, дают направление на В2 с неохотой.После успешной сдачи В2 направляют на С1 учителей, медиков, студентов ВУЗов. Но пока из наших эти группы только формируются.Если не сдал экзамен на В2, дают возможность пройти его или весь курс повторно (зависит от того, сколько пунктов не хватило). Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 20 сер, 2023 14:40, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 11996 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1667 раз. Подякували: 3575 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 14:39 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: https://youtu.be/PJ5A7h4Lxes?si=oSrNbpY7ZiHAfbFg Ко мне на днях плиточник приехал на варшавский. Типа такого персонаж. Ходит на все конференции, обучалки, знает все тех карты. Разложился на всю квартиру. И столы специальные и несколько станков для разного формата, лазерное оборудование разное. Кароч фанат блин



А есть другой - Гена. Гена всю жизнь работает с болкаркой без защиты, отвёртка и советские пассатижи. Всё. Завершает образ - шлепанцы. Итоговое качество одинаковое))



Не по теме.

Силтек красавцы. В переди всех. Церезит нервно курит Ко мне на днях плиточник приехал на варшавский. Типа такого персонаж. Ходит на все конференции, обучалки, знает все тех карты. Разложился на всю квартиру. И столы специальные и несколько станков для разного формата, лазерное оборудование разное. Кароч фанат блинА есть другой - Гена. Гена всю жизнь работает с болкаркой без защиты, отвёртка и советские пассатижи. Всё. Завершает образ - шлепанцы. Итоговое качество одинаковое))Не по теме.Силтек красавцы. В переди всех. Церезит нервно курит beee

Повідомлень: 907 З нами з: 17.12.22 Подякував: 51 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 14:45 antey1969 написав: Shaman написав: antey1969 написав: Кстати, первые группы наших беженцев в Германии сдали В2 для профессии. Посмотрим теперь, как будут осваивать рынок труда. Кстати, первые группы наших беженцев в Германии сдали В2 для профессии. Посмотрим теперь, как будут осваивать рынок труда.

напевне є статистика, скільки почало вчитися, скільки отримало А2, скільки В1, скільки В2? було б цікаво глянути.



я так розумію, далеко не всім дозволили вчити В2 за рахунок держави. напевне є статистика, скільки почало вчитися, скільки отримало А2, скільки В1, скільки В2? було б цікаво глянути.я так розумію, далеко не всім дозволили вчити В2 за рахунок держави.

Не знаю, сколько наших учит сейчас язык, знаю точно, что очередь на интеграционные курсы стоит на год вперёд. Школы даже учителей-пенсионеров 70-80 летних задействовали по полной, и все равно учителей не хватает.

Мне сложно сказать, сколько было допущено до В2.

По статистике интеграционных групп, В1 через 9 месяцев обучения получают 20-30%, еще примерно 60% получают А2, остальные "участвовали". Кто не сдал на В1, имеет право пройти еще один повторный курс В1 бесплатно. После повторного сдают В1 порядка 80%.

Тем, кто проходил повторно В1, дают направление на В2 с неохотой.

После успешной сдачи В2 направляют на С1 учителей, медиков, студентов ВУЗов. Но пока из наших эти группы только формируются.

Если не сдал экзамен на В2, дают возможность пройти его или весь курс повторно (зависит от того, сколько пунктов не хватило). Не знаю, сколько наших учит сейчас язык, знаю точно, что очередь на интеграционные курсы стоит на год вперёд. Школы даже учителей-пенсионеров 70-80 летних задействовали по полной, и все равно учителей не хватает.Мне сложно сказать, сколько было допущено до В2.По статистике интеграционных групп, В1 через 9 месяцев обучения получают 20-30%, еще примерно 60% получают А2, остальные "участвовали". Кто не сдал на В1, имеет право пройти еще один повторный курс В1 бесплатно. После повторного сдают В1 порядка 80%.Тем, кто проходил повторно В1, дают направление на В2 с неохотой.После успешной сдачи В2 направляют на С1 учителей, медиков, студентов ВУЗов. Но пока из наших эти группы только формируются.Если не сдал экзамен на В2, дают возможность пройти его или весь курс повторно (зависит от того, сколько пунктов не хватило).

вже на В2 направляють лише тих, у кого відповідна освіта та досвід роботи - а так орбайтен вже на В2 направляють лише тих, у кого відповідна освіта та досвід роботи - а так орбайтен Shaman

Повідомлень: 4071 З нами з: 29.09.19 Подякував: 487 раз. Подякували: 1137 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 14:52 gonchik74 написав: Дуже завчасно говорити про повернення.

Та, врешті-решт, ніхто нікого і не повертатиме. Закінчиться термін дії тичасового захисту і все. Хто не зміг прилаштуватись - повернеться. Дуже завчасно говорити про повернення.Та, врешті-решт, ніхто нікого і не повертатиме. Закінчиться термін дії тичасового захисту і все. Хто не зміг прилаштуватись - повернеться.

Теж так вважаю. По Мико бачу, що все більше повертаються бізнес-леді, щоб не втратити свій бізнес або ринкову нішу. На днях приїхала ще одна, з Болгарії. Її чоловік як міг виконував її вказівки, підтримував роботу чотирьох магазинів. Двічі отримував повістки до воєнкомату, але якось "порішав". Тепер вона активно включилася у роботу, буквально "живе" в тих магазинах - переписує товар, міняє ціни тощо. У Болгарії вона була з двома синами, один - шкільного віку, інший на момент виїзду закінчив школу, а зараз студент у Дніпрі. Вони мешкали в якомусь готелі, безкоштовно, але дуже далеко від моря. Жінка працювала у штабі волонтерів. Останні два місяці просто відпочивала з синами на морі. Теж так вважаю. По Мико бачу, що все більше повертаються бізнес-леді, щоб не втратити свій бізнес або ринкову нішу. На днях приїхала ще одна, з Болгарії. Її чоловік як міг виконував її вказівки, підтримував роботу чотирьох магазинів. Двічі отримував повістки до воєнкомату, але якось "порішав". Тепер вона активно включилася у роботу, буквально "живе" в тих магазинах - переписує товар, міняє ціни тощо. У Болгарії вона була з двома синами, один - шкільного віку, інший на момент виїзду закінчив школу, а зараз студент у Дніпрі. Вони мешкали в якомусь готелі, безкоштовно, але дуже далеко від моря. Жінка працювала у штабі волонтерів. Останні два місяці просто відпочивала з синами на морі. fler

Повідомлень: 4133 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 15:03 gonchik74 написав: Shaman написав: ЛАД,

лише 15 хвилин вивчення, але вже встигли так подати дані, що дійсно виникають сумніви - оце талант раніше я гадав, що ви щиро вірите в СРСР, але зараз майже впевнений, що ви свідомо маніпулюєте цифрами. щоб не було плутанини спиратимусь на ваші ж статті.



з приводу цитати - так є - пшениця та ячмінь лише досягли рівня УРСР в 2021 році. а що з кукурудзою де ви бачите деякі успіхи? що там ваш автор пише Урожай кукурузы ожидается на рекордном уровне в 39 млн тонн, но Украина уже несколько лет собирает больше этой культуры, чем при УССР, уточняет Нивьевский. а скільки ж збирали в 1990 чомусь не пише - а це 600 т тонн. так, деякий успіх - з менш 1 млн до 39 млн т.



а загалом в 1990 році зібрали 51 млн т зернових - так от, з 2015 року ми менше 60 млн не збирали. рекорд - 2021 рік - 84 млн т. плани на 2022 були під 100 млн т, але дещо сталося, тому 2022 рік - знову 50 млн.



тобто воююча країна зібрала врожай, як всі УРСР в 1990 році - що там про ефективність?



й так, з приводу пшениці - ми споживаємо всередині країни лише 20%, інше експорт. а ячмінь куди взагалі експортується знаєте? більшість саудитам, вони там своїх скакунів ним годують, можуть собі дозволити



що ще - олія. експортер №1 у світі - біля 50%.



всілякі рапси та сої - теж є, але це не настільки масшабно.



а ось по кількості свиней та ВРХ дійсно цікавинка - кількість поголів'я знизилася в рази. але диво - по наявністю м'яса ми можемо обирати - біла курятина, яловичина - кому що подобається. а от в 1990 році вибір був між синьою птицею та кістками. й м'яса можна було собі дозволити набагато менше за зп.



парадокс - навіть не можу пояснити - може ви ЛАД зможете?

чи може причина в тому, що були приписки - чи це неможливо в СРСР? Узбекистан не дасть збрехати.



розвиток м'ясних та молочних підприємств вже визнали. що ще є? є хліборобна - все, що забажаєте пекуть. кондитерська - рафаело ще не робимо, але більшість кондитерки на рівні - але це ж Рошен, яка неприємність



виробництво алкоголю - від пива та вина до бренді та горілки.



давайте навпаки - назвіть хоч одну галузь харчовою промисловості, яка була краща в УРСР - бо я не можу жодної згадати.



достатньо? чи релігія не дозволяє визнати успіхи України?

й забув важливе - це при непорівнянних рівнях субсидій між нами та Європою - але вони все одно не можуть конкурувати з Україною. лише 15 хвилин вивчення, але вже встигли так подати дані, що дійсно виникають сумніви - оце талантраніше я гадав, що ви щиро вірите в СРСР, але зараз майже впевнений, що ви свідомо маніпулюєте цифрами. щоб не було плутанини спиратимусь на ваші ж статті.з приводу цитати - так є - пшениця та ячмінь лише досягли рівня УРСР в 2021 році. а що з кукурудзою де ви бачите деякі успіхи? що там ваш автор пишеа скільки ж збирали в 1990 чомусь не пише - а це 600 т тонн. так, деякий успіх - з менш 1 млн до 39 млн т.а загалом в 1990 році зібрали 51 млн т зернових - так от, з 2015 року ми менше 60 млн не збирали. рекорд - 2021 рік - 84 млн т. плани на 2022 були під 100 млн т, але дещо сталося, тому 2022 рік - знову 50 млн.тобто воююча країна зібрала врожай, як всі УРСР в 1990 році - що там про ефективність?й так, з приводу пшениці - ми споживаємо всередині країни лише 20%, інше експорт. а ячмінь куди взагалі експортується знаєте? більшість саудитам, вони там своїх скакунів ним годують, можуть собі дозволитищо ще - олія. експортер №1 у світі - біля 50%.всілякі рапси та сої - теж є, але це не настільки масшабно.а ось по кількості свиней та ВРХ дійсно цікавинка - кількість поголів'я знизилася в рази. але диво - по наявністю м'яса ми можемо обирати - біла курятина, яловичина - кому що подобається. а от в 1990 році вибір був між синьою птицею та кістками. й м'яса можна було собі дозволити набагато менше за зп.парадокс - навіть не можу пояснити - може визможете?чи може причина в тому, що були приписки - чи це неможливо в СРСР? Узбекистан не дасть збрехати.розвиток м'ясних та молочних підприємств вже визнали. що ще є? є хліборобна - все, що забажаєте пекуть. кондитерська - рафаело ще не робимо, але більшість кондитерки на рівні - але це ж Рошен, яка неприємністьвиробництво алкоголю - від пива та вина до бренді та горілки.давайте навпаки - назвіть хоч одну галузь харчовою промисловості, яка була краща в УРСР - бо я не можу жодної згадати.достатньо? чи релігія не дозволяє визнати успіхи України?й забув важливе - це при непорівнянних рівнях субсидій між нами та Європою - але вони все одно не можуть конкурувати з Україною.

Цукрова точно. Лінь шукати дані по спиртовій. Гадаю вона також. Цукрова точно. Лінь шукати дані по спиртовій. Гадаю вона також.

цукрова так впала. але причина - в економіці. навіть в Україні частину цукру виробляють з тростини. а в світі тим паче. й взагалі, цукру треба вживати менше - й така тенденція в розвинених країнах є.



так саме й по ВРХ - де буде дешевше яловичина - у нас, коли півроку треба тримати худобу в корівниках чи десь в Бразилії, де худоба весь рік на вільному випасі цукрова так впала. але причина - в економіці. навіть в Україні частину цукру виробляють з тростини. а в світі тим паче. й взагалі, цукру треба вживати менше - й така тенденція в розвинених країнах є.так саме й по ВРХ - де буде дешевше яловичина - у нас, коли півроку треба тримати худобу в корівниках чи десь в Бразилії, де худоба весь рік на вільному випасі Shaman

Повідомлень: 4071 З нами з: 29.09.19 Подякував: 487 раз. Подякували: 1137 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 18:02 Дочка, коли вчилася в уні в Німеччині для якогось предмета проводила опрос- весь курс проводив такі самі опроси. Результати всі студенти фіксували в своїх роботах(на кшталт, курсових/ дипломних), роботи здавались, перевірялись викладачами. Частково з цим опросом і я допомагала: сама його проходила і співробітників на роботі напрягла. Дехто на роботі відмовився, бо боявся, що покаже низький інтелект.

Такі опроси могли запросто проводити на мовних курсах, або ті ж джоб центри. Джоб центр кожному ( чи майже) надсилав, якщо не міг особисто поспілкуватися, анкету з 10 питань, в тому числі, там було питання про " залишитись в країні після закінчення прихистку і чим ви плануєте в Німеччині займатися, якщо залишитесь". Ця дані запросто могли передати "далі" і в т.ч. використати з якоюсь метою.

Мені цей опрос прийшов від куратора на емейл. Wisznia2021 Повідомлень: 470 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 18:08 gonchik74 написав: Дуже завчасно говорити про повернення. Умовний німець, що залишив батьківщину в 39-му, напевно, по різному відповів би на питання про повернення в 41-42 і в 45-му. Я вірю в нашу перемогу, але не вірю, в те, що повернусь в ту саму країну, якою вона була до війни.

Та, врешті-решт, ніхто нікого і не повертатиме. Закінчиться термін дії тичасового захисту і все. Хто не зміг прилаштуватись - повернеться. Дуже завчасно говорити про повернення. Умовний німець, що залишив батьківщину в 39-му, напевно, по різному відповів би на питання про повернення в 41-42 і в 45-му. Я вірю в нашу перемогу, але не вірю, в те, що повернусь в ту саму країну, якою вона була до війни.Та, врешті-решт, ніхто нікого і не повертатиме. Закінчиться термін дії тичасового захисту і все. Хто не зміг прилаштуватись - повернеться.

Теж постійно пишу, що ще рано говорити про кількість повернених і залишених, але ж тоді нічого буде обговорювати:))) Теж постійно пишу, що ще рано говорити про кількість повернених і залишених, але ж тоді нічого буде обговорювати:))) Wisznia2021 Повідомлень: 470 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 51 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1117111811191120 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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