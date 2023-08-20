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#<1 ... 1118111911201121 Додано: Нед 20 сер, 2023 21:10 Re: Еміграція, заробітчанство beee написав: Лень - спутник успеха и благосостояния. Лень - спутник успеха и благосостояния.

Святкуймо!

https://daytoday.ua/podiya/vsesvitniy-den-lini/ Всесвітній день лінощів (World Laziness Day), відзначають 20 серпня Святкуймо! Ой+

Повідомлень: 6083 З нами з: 19.04.12 Подякував: 90 раз. Подякували: 939 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 21:24 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.

2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.

Удар был горизонтальный, скорость не высокой.

В Украине в монолит попадают ракеты с куда как более высокой скоростью и зарядом ВВ.

СРавните последствия. Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.Удар был горизонтальный, скорость не высокой.В Украине в монолит попадают ракеты с куда как более высокой скоростью и зарядом ВВ.СРавните последствия.

Тепер мені зрозуміло, який ви інженер бо рівняєте щось із пальцем. В башти-близнюки влетіли Боінги 767-ER з масою порожнього 82 т, максимальною злітною - 179 т.

В калібра маса ракети - десь 1,5 т після години польоту.

Швидкість +- та сама 748 і 950 км/год у літаків і десь 800-900 км/год у калібра.

Тобто кінетична енергія кожного літака в 100 разів більша за кінетичну енергію калібру. В калібрі 450 кг вибухівки - це приблизно 1,8 ГДж енергії.

Кінетична енергія Боінга-767 150 т, 250 м/с - це 4,7 Гдж.

Але половина енергії вибуху йде в нікуди, а 100% кінетичної енергії йде на руйнування конструкцій.

Та власне хмарачоси вбило не критичне пошкодження конструкцій, а пожежа 30+ т палива, що якби 1200 + Гдж енергії.



Це анітрохи не мінус радянським і українським ДБН де будинки проектувалися з опором як конвенційному озброєнню так і зброї масового знищення. Тепер мені зрозуміло, який ви інженер бо рівняєте щось із пальцем. В башти-близнюки влетіли Боінги 767-ER з масою порожнього 82 т, максимальною злітною - 179 т.В калібра маса ракети - десь 1,5 т після години польоту.Швидкість +- та сама 748 і 950 км/год у літаків і десь 800-900 км/год у калібра.Тобто кінетична енергія кожного літака в 100 разів більша за кінетичну енергію калібру. В калібрі 450 кг вибухівки - це приблизно 1,8 ГДж енергії.Кінетична енергія Боінга-767 150 т, 250 м/с - це 4,7 Гдж.Але половина енергії вибуху йде в нікуди, а 100% кінетичної енергії йде на руйнування конструкцій.Та власне хмарачоси вбило не критичне пошкодження конструкцій, а пожежа 30+ т палива, що якби 1200 + Гдж енергії.Це анітрохи не мінус радянським і українським ДБН де будинки проектувалися з опором як конвенційному озброєнню так і зброї масового знищення. Denik Повідомлень: 2249 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1056 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 21:28 BIGor написав: beee написав: Лень - спутник успеха и благосостояния.

А трудолюбие - нищеты Лень - спутник успеха и благосостояния.А трудолюбие - нищеты

За кордоном це не працює. Можна звичайно сидіти на соціалі роками, але багатим ти не станеш. За кордоном це не працює. Можна звичайно сидіти на соціалі роками, але багатим ти не станеш.



В США достаточно качественно работать, чтобы не быть нищим.

Лень - это мотиватор работать более эффективно, чтобы в дальнейщем иметь больше доход при меньших трудозатратах. В США достаточно качественно работать, чтобы не быть нищим.Лень - это мотиватор работать более эффективно, чтобы в дальнейщем иметь больше доход при меньших трудозатратах. rjkz

Повідомлень: 15286 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7900 раз. Подякували: 4823 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 21:33 rjkz написав: BIGor написав: beee написав: Лень - спутник успеха и благосостояния.

А трудолюбие - нищеты Лень - спутник успеха и благосостояния.А трудолюбие - нищеты

За кордоном це не працює. Можна звичайно сидіти на соціалі роками, але багатим ти не станеш. За кордоном це не працює. Можна звичайно сидіти на соціалі роками, але багатим ти не станеш.



В США достаточно качественно работать, чтобы не быть нищим.

Лень - это мотиватор работать более эффективно, чтобы в дальнейщем иметь больше доход при меньших трудозатратах. В США достаточно качественно работать, чтобы не быть нищим.Лень - это мотиватор работать более эффективно, чтобы в дальнейщем иметь больше доход при меньших трудозатратах.

якщо якісно працювати, то не будеш жебраком й в Україні



а оці всі приказки - це більше розваги. щоб придумати щось інше, треба більше зусиль, ніж робити як раніше якщо якісно працювати, то не будеш жебраком й в Україніа оці всі приказки - це більше розваги. щоб придумати щось інше, треба більше зусиль, ніж робити як раніше Shaman

Повідомлень: 4074 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1137 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 21:37 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Дуже завчасно говорити про повернення. Умовний німець, що залишив батьківщину в 39-му, напевно, по різному відповів би на питання про повернення в 41-42 і в 45-му. Я вірю в нашу перемогу, але не вірю, в те, що повернусь в ту саму країну, якою вона була до війни.

Та, врешті-решт, ніхто нікого і не повертатиме. Закінчиться термін дії тичасового захисту і все. Хто не зміг прилаштуватись - повернеться. Дуже завчасно говорити про повернення. Умовний німець, що залишив батьківщину в 39-му, напевно, по різному відповів би на питання про повернення в 41-42 і в 45-му. Я вірю в нашу перемогу, але не вірю, в те, що повернусь в ту саму країну, якою вона була до війни.Та, врешті-решт, ніхто нікого і не повертатиме. Закінчиться термін дії тичасового захисту і все. Хто не зміг прилаштуватись - повернеться.

Ваша думка не враховує ймовірності 3 третьої світової війни.

Як варіант Іран нападає на Туреччину - члена НАТО і в Європі треба вводити військовий стан.)

путін - впертий і до того, як він перестане воювати скоріш за все зруйнуються всі світові сировинні ринки, що підштовхне інфляцію. Виходом для авторитарних і популістських режимів є війна. Ваша думка не враховує ймовірності 3 третьої світової війни.Як варіант Іран нападає на Туреччину - члена НАТО і в Європі треба вводити військовий стан.)путін - впертий і до того, як він перестане воювати скоріш за все зруйнуються всі світові сировинні ринки, що підштовхне інфляцію. Виходом для авторитарних і популістських режимів є війна. Denik Повідомлень: 2249 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1056 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 21:40 adeges написав: 75% планують повертатись з тих, хто виїхав після 24.02.

Проте порахувати скільки людей перебувають за кордоном держава не здатна. ДПС говорить про 2.7 млн, МЗС - про 8.2 млн, а ООН нарахував 5-6 млн

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/373 ... inciv-ta-i 75% планують повертатись з тих, хто виїхав після 24.02.Проте порахувати скільки людей перебувають за кордоном держава не здатна. ДПС говорить про 2.7 млн, МЗС - про 8.2 млн, а ООН нарахував 5-6 млн

Щоб їх порахувати, то треба брати статистику тих країн, де наші перебувають (реєструвалися). Нашу статистику можна не брати, бо не враховують нелегалів.

Зайшла на фейсбук, бачу, ще одна знайома повернулася з Британії. Ця їздила на літо на заробітки, їй подружка (яка там сиділа з чоловіком і дитиною) допомогла з документами, житлом і роботою десь у передмісті Лондона. Коротше, назад приїхало пів-жінки, добряче схудла. Чи важко працювала, чи економила, чи нервувала - хз, мабуть три в одному, тому що тут, в Мико, лишився чоловік (який був змушений кинути роботу дальнобійника весною, бо почали їм вручати повістки), син 23 роки і син 10 років. Зараз жінка пішла на ринок працювати реалізатором.

Висновок такий: жінки, які мають ухилянтів (чоловіків та/або синів призовного віку) все частіше вимушені працювати "за себе і того хлопця", тобто утримувати сім'ю. Щоб їх порахувати, то треба брати статистику тих країн, де наші перебувають (реєструвалися). Нашу статистику можна не брати, бо не враховують нелегалів.Зайшла на фейсбук, бачу, ще одна знайома повернулася з Британії. Ця їздила на літо на заробітки, їй подружка (яка там сиділа з чоловіком і дитиною) допомогла з документами, житлом і роботою десь у передмісті Лондона. Коротше, назад приїхало пів-жінки, добряче схудла. Чи важко працювала, чи економила, чи нервувала - хз, мабуть три в одному, тому що тут, в Мико, лишився чоловік (який був змушений кинути роботу дальнобійника весною, бо почали їм вручати повістки), син 23 роки і син 10 років. Зараз жінка пішла на ринок працювати реалізатором.Висновок такий: жінки, які мають ухилянтів (чоловіків та/або синів призовного віку) все частіше вимушені працювати "за себе і того хлопця", тобто утримувати сім'ю. fler

Повідомлень: 4134 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1118111911201121 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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