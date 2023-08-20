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rjkz написав:Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября. 2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули. Удар был горизонтальный, скорость не высокой. В Украине в монолит попадают ракеты с куда как более высокой скоростью и зарядом ВВ. СРавните последствия.
Тепер мені зрозуміло, який ви інженер бо рівняєте щось із пальцем. В башти-близнюки влетіли Боінги 767-ER з масою порожнього 82 т, максимальною злітною - 179 т. В калібра маса ракети - десь 1,5 т після години польоту. Швидкість +- та сама 748 і 950 км/год у літаків і десь 800-900 км/год у калібра. Тобто кінетична енергія кожного літака в 100 разів більша за кінетичну енергію калібру. В калібрі 450 кг вибухівки - це приблизно 1,8 ГДж енергії. Кінетична енергія Боінга-767 150 т, 250 м/с - це 4,7 Гдж. Але половина енергії вибуху йде в нікуди, а 100% кінетичної енергії йде на руйнування конструкцій. Та власне хмарачоси вбило не критичне пошкодження конструкцій, а пожежа 30+ т палива, що якби 1200 + Гдж енергії.
Це анітрохи не мінус радянським і українським ДБН де будинки проектувалися з опором як конвенційному озброєнню так і зброї масового знищення.
gonchik74 написав:Дуже завчасно говорити про повернення. Умовний німець, що залишив батьківщину в 39-му, напевно, по різному відповів би на питання про повернення в 41-42 і в 45-му. Я вірю в нашу перемогу, але не вірю, в те, що повернусь в ту саму країну, якою вона була до війни. Та, врешті-решт, ніхто нікого і не повертатиме. Закінчиться термін дії тичасового захисту і все. Хто не зміг прилаштуватись - повернеться.
Ваша думка не враховує ймовірності 3 третьої світової війни. Як варіант Іран нападає на Туреччину - члена НАТО і в Європі треба вводити військовий стан.) путін - впертий і до того, як він перестане воювати скоріш за все зруйнуються всі світові сировинні ринки, що підштовхне інфляцію. Виходом для авторитарних і популістських режимів є війна.
Щоб їх порахувати, то треба брати статистику тих країн, де наші перебувають (реєструвалися). Нашу статистику можна не брати, бо не враховують нелегалів. Зайшла на фейсбук, бачу, ще одна знайома повернулася з Британії. Ця їздила на літо на заробітки, їй подружка (яка там сиділа з чоловіком і дитиною) допомогла з документами, житлом і роботою десь у передмісті Лондона. Коротше, назад приїхало пів-жінки, добряче схудла. Чи важко працювала, чи економила, чи нервувала - хз, мабуть три в одному, тому що тут, в Мико, лишився чоловік (який був змушений кинути роботу дальнобійника весною, бо почали їм вручати повістки), син 23 роки і син 10 років. Зараз жінка пішла на ринок працювати реалізатором. Висновок такий: жінки, які мають ухилянтів (чоловіків та/або синів призовного віку) все частіше вимушені працювати "за себе і того хлопця", тобто утримувати сім'ю.