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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1118111911201121
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  beee написав:Лень - спутник успеха и благосостояния.

Святкуймо!
Всесвітній день лінощів (World Laziness Day), відзначають 20 серпня https://daytoday.ua/podiya/vsesvitniy-den-lini/
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.
2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.
Удар был горизонтальный, скорость не высокой.
В Украине в монолит попадают ракеты с куда как более высокой скоростью и зарядом ВВ.
СРавните последствия.

Тепер мені зрозуміло, який ви інженер бо рівняєте щось із пальцем. В башти-близнюки влетіли Боінги 767-ER з масою порожнього 82 т, максимальною злітною - 179 т.
В калібра маса ракети - десь 1,5 т після години польоту.
Швидкість +- та сама 748 і 950 км/год у літаків і десь 800-900 км/год у калібра.
Тобто кінетична енергія кожного літака в 100 разів більша за кінетичну енергію калібру. В калібрі 450 кг вибухівки - це приблизно 1,8 ГДж енергії.
Кінетична енергія Боінга-767 150 т, 250 м/с - це 4,7 Гдж.
Але половина енергії вибуху йде в нікуди, а 100% кінетичної енергії йде на руйнування конструкцій.
Та власне хмарачоси вбило не критичне пошкодження конструкцій, а пожежа 30+ т палива, що якби 1200 + Гдж енергії.

Це анітрохи не мінус радянським і українським ДБН де будинки проектувалися з опором як конвенційному озброєнню так і зброї масового знищення.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:28

  BIGor написав:
  beee написав:Лень - спутник успеха и благосостояния.
А трудолюбие - нищеты

За кордоном це не працює. Можна звичайно сидіти на соціалі роками, але багатим ти не станеш.


В США достаточно качественно работать, чтобы не быть нищим.
Лень - это мотиватор работать более эффективно, чтобы в дальнейщем иметь больше доход при меньших трудозатратах.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:33

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Лень - спутник успеха и благосостояния.
А трудолюбие - нищеты

За кордоном це не працює. Можна звичайно сидіти на соціалі роками, але багатим ти не станеш.


В США достаточно качественно работать, чтобы не быть нищим.
Лень - это мотиватор работать более эффективно, чтобы в дальнейщем иметь больше доход при меньших трудозатратах.

якщо якісно працювати, то не будеш жебраком й в Україні ;)

а оці всі приказки - це більше розваги. щоб придумати щось інше, треба більше зусиль, ніж робити як раніше
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  gonchik74 написав:Дуже завчасно говорити про повернення. Умовний німець, що залишив батьківщину в 39-му, напевно, по різному відповів би на питання про повернення в 41-42 і в 45-му. Я вірю в нашу перемогу, але не вірю, в те, що повернусь в ту саму країну, якою вона була до війни.
Та, врешті-решт, ніхто нікого і не повертатиме. Закінчиться термін дії тичасового захисту і все. Хто не зміг прилаштуватись - повернеться.

Ваша думка не враховує ймовірності 3 третьої світової війни.
Як варіант Іран нападає на Туреччину - члена НАТО і в Європі треба вводити військовий стан.)
путін - впертий і до того, як він перестане воювати скоріш за все зруйнуються всі світові сировинні ринки, що підштовхне інфляцію. Виходом для авторитарних і популістських режимів є війна.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 21:40

  adeges написав:75% планують повертатись з тих, хто виїхав після 24.02.
Проте порахувати скільки людей перебувають за кордоном держава не здатна. ДПС говорить про 2.7 млн, МЗС - про 8.2 млн, а ООН нарахував 5-6 млн
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/373 ... inciv-ta-i

Щоб їх порахувати, то треба брати статистику тих країн, де наші перебувають (реєструвалися). Нашу статистику можна не брати, бо не враховують нелегалів.
Зайшла на фейсбук, бачу, ще одна знайома повернулася з Британії. Ця їздила на літо на заробітки, їй подружка (яка там сиділа з чоловіком і дитиною) допомогла з документами, житлом і роботою десь у передмісті Лондона. Коротше, назад приїхало пів-жінки, добряче схудла. Чи важко працювала, чи економила, чи нервувала - хз, мабуть три в одному, тому що тут, в Мико, лишився чоловік (який був змушений кинути роботу дальнобійника весною, бо почали їм вручати повістки), син 23 роки і син 10 років. Зараз жінка пішла на ринок працювати реалізатором.
Висновок такий: жінки, які мають ухилянтів (чоловіків та/або синів призовного віку) все частіше вимушені працювати "за себе і того хлопця", тобто утримувати сім'ю.
fler
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