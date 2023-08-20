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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 сер, 2023 22:47
Shaman написав:
підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений
Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні.
Напевно під "підприємливими людьми" маєте на увазі щось типу Шурми (людина клану Ахметова). Знаєте, не всіх беруть в ці "підприємливі люди"....
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BIGor
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Додано: Нед 20 сер, 2023 22:51
Народ, сегодня опять разговаривал с киевлянами.
Ругают всех и вся.
Нам уже трудно понять - весь мир удивлен и поражен стойкостью Украины и в войне и хоть каким-то существованием экономики во время войны.
Я понимаю, что пройопы есть у всех, кроме тех, кто ничего не делает.
Но тут уж такое дело, что или ты это понимаешь и веришь в будущее Украины или если в него не веришь, что делаешь ноги. Сейчас, ввиду известных обстоятельств, это делать куда как проще.
Оппоненты выездные.
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rjkz
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Додано: Нед 20 сер, 2023 22:59
BIGor написав: Shaman написав:
підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений
Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні.
Напевно під "підприємливими людьми" маєте на увазі щось типу Шурми (людина клану Ахметова). Знаєте, не всіх беруть в ці "підприємливі люди"....
ви форум читаєте? у багатьох форумчан питання, як завести гроші в банки, бо 400 т грн на місяць мало та куди інвестувати. а ці гроші звідки?
всі чиновники? - наче ніхто не визнає
хоча думаю є.
способи заробити були, особливо в 90х-00х - зараз менше.
зарплати більші, заробити важче.
звичайно, більше всього заробляють в США. але деякі, як Данготе, й в Африці. очевидні речі, доводитися розжовувати.
й ще статки нових ІТ гуру типу Цукерберга - трохи умовні. бо базуються на вартості акцій, які в свою чергу коштують сотні річних EBITDA. це дуже умовно. якщо ви ще пам'ятаєте такі терміни з аудиту - скоріш за все забули
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Shaman
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Додано: Нед 20 сер, 2023 23:00
rjkz написав:
Народ, сегодня опять разговаривал с киевлянами.
Ругают всех и вся.
Нам уже трудно понять - весь мир удивлен и поражен стойкостью Украины и в войне и хоть каким-то существованием экономики во время войны.
Я понимаю, что пройопы есть у всех, кроме тех, кто ничего не делает.
Но тут уж такое дело, что или ты это понимаешь и веришь в будущее Украины или если в него не веришь, что делаешь ноги. Сейчас, ввиду известных обстоятельств, это делать куда как проще.
Оппоненты выездные.
Они ж не ваши оппоненты, а однодумцы
кто хочет бороться - борется, кто не хочет - ругает всё и вся
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stm
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Додано: Нед 20 сер, 2023 23:01
BIGor написав: Shaman написав:
підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений
Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні.
Напевно під "підприємливими людьми" маєте на увазі щось типу Шурми (людина клану Ахметова). Знаєте, не всіх беруть в ці "підприємливі люди"....
Предприимчивый человек в США и в Украине - это совершенно разные типажи.
Опять-же лучше всего это описано в книге "Почему одни страны богатые, а другие - бедные".
У уголовников из 90-х будет непростая задача - как восстановить заводы типа
Азовсталь после войны.
Или нанимать немцев, что дорого, или как-то сагитировать к возвращению эмигрантов. Последнее - очень недорого.
Есть еще третий и четвертый пути.
3. Восстановление за счет государства. Войнаж, епта. Про их (владельцев этих самых заводов) роль в разжигании и начале этой войны в 2014, скромно умолчим.
4. Восстановить за счет государства и поиметь на этом государство. "Это привычка выработанная годами" (с).
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rjkz
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Додано: Нед 20 сер, 2023 23:10
stm написав: rjkz написав:
Народ, сегодня опять разговаривал с киевлянами.
Ругают всех и вся.
Нам уже трудно понять - весь мир удивлен и поражен стойкостью Украины и в войне и хоть каким-то существованием экономики во время войны.
Я понимаю, что пройопы есть у всех, кроме тех, кто ничего не делает.
Но тут уж такое дело, что или ты это понимаешь и веришь в будущее Украины или если в него не веришь, что делаешь ноги. Сейчас, ввиду известных обстоятельств, это делать куда как проще.
Оппоненты выездные.
Они ж не ваши оппоненты, а однодумцы
кто хочет бороться - борется, кто не хочет - ругает всё и вся
А кого я ругаю?
аХМЕТОВА?
Зеленского? Никогда.
ВСУ - никогда.
Мне тут рассказывают, что не так руководят и не так воюют.
И везде непрофессионализм махровый.
И на дипприемы приходят одетыми не по этикету.
В моем понимании, проблемы Украины зарыты не в сегоднящнем дне.
Они начались намного раньше. И винить во всех грехах нынешнее руководство как-то странно.
Мог-бы понять ситуацию, когда все остается на прежднем уровне. С коррупцией не борятся, с агрессором ведут бизнес . "Торговые партнеры"
.
Естественно, мы не находимся в украинской информсреде и у нас может быть искаженная картинка.
Я и спрашиваю у тех, кто в Украине.
Это правда?
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rjkz
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Додано: Нед 20 сер, 2023 23:20
rjkz написав:
А кого я ругаю?
аХМЕТОВА?
Зеленского? Никогда.
ВСУ - никогда.
Мне тут рассказывают, что не так руководят и не так воюют.
И везде непрофессионализм махровый.
И на дипприемы приходят одетыми не по этикету.
В моем понимании, проблемы Украины зарыты не в сегоднящнем дне.
Они начались намного раньше. И винить во всех грехах нынешнее руководство как-то странно.
Мог-бы понять ситуацию, когда все остается на прежднем уровне. С коррупцией не борятся, с агрессором ведут бизнес . "Торговые партнеры"
.
Естественно, мы не находимся в украинской информсреде и у нас может быть искаженная картинка.
Я и спрашиваю у тех, кто в Украине.
Это правда?
Возвращается понемногу крышевание бизнеса под СБУ, но на нижних должностях, пока. Подозреваю старые кадры каким-то образом пытаются вернуться с новыми, молодыми лицами (хотя может у "генералов свои дети подросли"). Налоговые как блокировали и предлагали разблокировку за небольшую мзду, так и осталось. Почему ваших знакомых так это прям всё стало раздражать сейчас не знаю, может усталость. Я бы сказала потихоньку идёт оттепель для старых, не лучших идей, может в Монако таки дорого и старые кадры тоже возвращаются новыми лицами )))
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stm
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Додано: Нед 20 сер, 2023 23:26
rjkz написав:
Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.
2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.
Удар был горизонтальный, скорость не высокой.
Це приблизно як говорити, що кримський міст неміцний, бо не витримав 21 т тротила)))
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Denik
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Додано: Нед 20 сер, 2023 23:31
stm написав: rjkz написав:
А кого я ругаю?
аХМЕТОВА?
Зеленского? Никогда.
ВСУ - никогда.
Мне тут рассказывают, что не так руководят и не так воюют.
И везде непрофессионализм махровый.
И на дипприемы приходят одетыми не по этикету.
В моем понимании, проблемы Украины зарыты не в сегоднящнем дне.
Они начались намного раньше. И винить во всех грехах нынешнее руководство как-то странно.
Мог-бы понять ситуацию, когда все остается на прежднем уровне. С коррупцией не борятся, с агрессором ведут бизнес . "Торговые партнеры"
.
Естественно, мы не находимся в украинской информсреде и у нас может быть искаженная картинка.
Я и спрашиваю у тех, кто в Украине.
Это правда?
Возвращается понемногу крышевание бизнеса под СБУ, но на нижних должностях, пока. Подозреваю старые кадры каким-то образом пытаются вернуться с новыми, молодыми лицами (хотя может у "генералов свои дети подросли"). Налоговые как блокировали и предлагали разблокировку за небольшую мзду, так и осталось. Почему ваших знакомых так это прям всё стало раздражать сейчас не знаю, может усталость. Я бы сказала потихоньку идёт оттепель для старых, не лучших идей, может в Монако таки дорого и старые кадры тоже возвращаются новыми лицами )))
В общем, все по-старому, только еще и война добавилась?
Если это так, то что делать женщине-предпринимателю (не крупному, но и не торговля на рынке), которая знает жизнь в забугорье (путешественница, более 40 стран...думаю, что намного более), владеет довольно сносным уровнем английского) в Украине? Почему не попробовать свалить? Смысл в этом мазохизме?
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Додано: Нед 20 сер, 2023 23:33
Shaman написав:
у багатьох форумчан питання, як завести гроші в банки, бо 400 т грн на місяць мало та куди інвестувати
Цікаве питання коли йде війна, тому нічого хорошего не буде.
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BIGor
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