Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1120112111221123> Додано: Нед 20 сер, 2023 22:47 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений

Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні.

Напевно під "підприємливими людьми" маєте на увазі щось типу Шурми (людина клану Ахметова). Знаєте, не всіх беруть в ці "підприємливі люди"....

Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні.Напевно під "підприємливими людьми" маєте на увазі щось типу Шурми (людина клану Ахметова). Знаєте, не всіх беруть в ці "підприємливі люди".... BIGor

Повідомлень: 8100 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1214 раз. Подякували: 1646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 22:51 Re: Еміграція, заробітчанство Народ, сегодня опять разговаривал с киевлянами.

Ругают всех и вся.

Нам уже трудно понять - весь мир удивлен и поражен стойкостью Украины и в войне и хоть каким-то существованием экономики во время войны.

Я понимаю, что пройопы есть у всех, кроме тех, кто ничего не делает.

Но тут уж такое дело, что или ты это понимаешь и веришь в будущее Украины или если в него не веришь, что делаешь ноги. Сейчас, ввиду известных обстоятельств, это делать куда как проще.

Оппоненты выездные. rjkz

Повідомлень: 15292 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7900 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 22:59 BIGor написав: Shaman написав: підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений

Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні.

Напевно під "підприємливими людьми" маєте на увазі щось типу Шурми (людина клану Ахметова). Знаєте, не всіх беруть в ці "підприємливі люди"....

Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні.Напевно під "підприємливими людьми" маєте на увазі щось типу Шурми (людина клану Ахметова). Знаєте, не всіх беруть в ці "підприємливі люди"....

ви форум читаєте? у багатьох форумчан питання, як завести гроші в банки, бо 400 т грн на місяць мало та куди інвестувати. а ці гроші звідки?



всі чиновники? - наче ніхто не визнає хоча думаю є.



способи заробити були, особливо в 90х-00х - зараз менше.

зарплати більші, заробити важче.



звичайно, більше всього заробляють в США. але деякі, як Данготе, й в Африці. очевидні речі, доводитися розжовувати.



й ще статки нових ІТ гуру типу Цукерберга - трохи умовні. бо базуються на вартості акцій, які в свою чергу коштують сотні річних EBITDA. це дуже умовно. якщо ви ще пам'ятаєте такі терміни з аудиту - скоріш за все забули ви форум читаєте? у багатьох форумчан питання, як завести гроші в банки, бо 400 т грн на місяць мало та куди інвестувати. а ці гроші звідки?всі чиновники? - наче ніхто не визнаєхоча думаю є.способи заробити були, особливо в 90х-00х - зараз менше.зарплати більші, заробити важче.звичайно, більше всього заробляють в США. але деякі, як Данготе, й в Африці. очевидні речі, доводитися розжовувати.й ще статки нових ІТ гуру типу Цукерберга - трохи умовні. бо базуються на вартості акцій, які в свою чергу коштують сотні річних EBITDA. це дуже умовно. якщо ви ще пам'ятаєте такі терміни з аудиту - скоріш за все забули Shaman

Повідомлень: 4078 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1138 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 23:00 rjkz написав: Народ, сегодня опять разговаривал с киевлянами.

Ругают всех и вся.

Нам уже трудно понять - весь мир удивлен и поражен стойкостью Украины и в войне и хоть каким-то существованием экономики во время войны.

Я понимаю, что пройопы есть у всех, кроме тех, кто ничего не делает.

Но тут уж такое дело, что или ты это понимаешь и веришь в будущее Украины или если в него не веришь, что делаешь ноги. Сейчас, ввиду известных обстоятельств, это делать куда как проще.

Оппоненты выездные. Народ, сегодня опять разговаривал с киевлянами.Ругают всех и вся.Нам уже трудно понять - весь мир удивлен и поражен стойкостью Украины и в войне и хоть каким-то существованием экономики во время войны.Я понимаю, что пройопы есть у всех, кроме тех, кто ничего не делает.Но тут уж такое дело, что или ты это понимаешь и веришь в будущее Украины или если в него не веришь, что делаешь ноги. Сейчас, ввиду известных обстоятельств, это делать куда как проще.Оппоненты выездные.

Они ж не ваши оппоненты, а однодумцы кто хочет бороться - борется, кто не хочет - ругает всё и вся Они ж не ваши оппоненты, а однодумцыкто хочет бороться - борется, кто не хочет - ругает всё и вся stm

Повідомлень: 3994 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 23:01 BIGor написав: Shaman написав: підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений

Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні.

Напевно під "підприємливими людьми" маєте на увазі щось типу Шурми (людина клану Ахметова). Знаєте, не всіх беруть в ці "підприємливі люди"....

Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні.Напевно під "підприємливими людьми" маєте на увазі щось типу Шурми (людина клану Ахметова). Знаєте, не всіх беруть в ці "підприємливі люди"....



Предприимчивый человек в США и в Украине - это совершенно разные типажи.

Опять-же лучше всего это описано в книге "Почему одни страны богатые, а другие - бедные".

У уголовников из 90-х будет непростая задача - как восстановить заводы типа

Азовсталь после войны.

Или нанимать немцев, что дорого, или как-то сагитировать к возвращению эмигрантов. Последнее - очень недорого.

Есть еще третий и четвертый пути.

3. Восстановление за счет государства. Войнаж, епта. Про их (владельцев этих самых заводов) роль в разжигании и начале этой войны в 2014, скромно умолчим.

4. Восстановить за счет государства и поиметь на этом государство. "Это привычка выработанная годами" (с). Предприимчивый человек в США и в Украине - это совершенно разные типажи.Опять-же лучше всего это описано в книге "Почему одни страны богатые, а другие - бедные".У уголовников из 90-х будет непростая задача - как восстановить заводы типаАзовсталь после войны.Или нанимать немцев, что дорого, или как-то сагитировать к возвращению эмигрантов. Последнее - очень недорого.Есть еще третий и четвертый пути.3. Восстановление за счет государства. Войнаж, епта. Про их (владельцев этих самых заводов) роль в разжигании и начале этой войны в 2014, скромно умолчим.4. Восстановить за счет государства и поиметь на этом государство. "Это привычка выработанная годами" (с). rjkz

Повідомлень: 15292 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7900 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 23:10 stm написав: rjkz написав: Народ, сегодня опять разговаривал с киевлянами.

Ругают всех и вся.

Нам уже трудно понять - весь мир удивлен и поражен стойкостью Украины и в войне и хоть каким-то существованием экономики во время войны.

Я понимаю, что пройопы есть у всех, кроме тех, кто ничего не делает.

Но тут уж такое дело, что или ты это понимаешь и веришь в будущее Украины или если в него не веришь, что делаешь ноги. Сейчас, ввиду известных обстоятельств, это делать куда как проще.

Оппоненты выездные. Народ, сегодня опять разговаривал с киевлянами.Ругают всех и вся.Нам уже трудно понять - весь мир удивлен и поражен стойкостью Украины и в войне и хоть каким-то существованием экономики во время войны.Я понимаю, что пройопы есть у всех, кроме тех, кто ничего не делает.Но тут уж такое дело, что или ты это понимаешь и веришь в будущее Украины или если в него не веришь, что делаешь ноги. Сейчас, ввиду известных обстоятельств, это делать куда как проще.Оппоненты выездные.

Они ж не ваши оппоненты, а однодумцы кто хочет бороться - борется, кто не хочет - ругает всё и вся Они ж не ваши оппоненты, а однодумцыкто хочет бороться - борется, кто не хочет - ругает всё и вся



А кого я ругаю?

аХМЕТОВА?

Зеленского? Никогда.

ВСУ - никогда.

Мне тут рассказывают, что не так руководят и не так воюют.

И везде непрофессионализм махровый.

И на дипприемы приходят одетыми не по этикету.

В моем понимании, проблемы Украины зарыты не в сегоднящнем дне.

Они начались намного раньше. И винить во всех грехах нынешнее руководство как-то странно.

Мог-бы понять ситуацию, когда все остается на прежднем уровне. С коррупцией не борятся, с агрессором ведут бизнес . "Торговые партнеры" .



Естественно, мы не находимся в украинской информсреде и у нас может быть искаженная картинка.

Я и спрашиваю у тех, кто в Украине.

Это правда? А кого я ругаю?аХМЕТОВА?Зеленского? Никогда.ВСУ - никогда.Мне тут рассказывают, что не так руководят и не так воюют.И везде непрофессионализм махровый.И на дипприемы приходят одетыми не по этикету.В моем понимании, проблемы Украины зарыты не в сегоднящнем дне.Они начались намного раньше. И винить во всех грехах нынешнее руководство как-то странно.Мог-бы понять ситуацию, когда все остается на прежднем уровне. С коррупцией не борятся, с агрессором ведут бизнес . "Торговые партнеры"Естественно, мы не находимся в украинской информсреде и у нас может быть искаженная картинка.Я и спрашиваю у тех, кто в Украине.Это правда? rjkz

Повідомлень: 15292 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7900 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 23:20 rjkz написав:

А кого я ругаю?

аХМЕТОВА?

Зеленского? Никогда.

ВСУ - никогда.

Мне тут рассказывают, что не так руководят и не так воюют.

И везде непрофессионализм махровый.

И на дипприемы приходят одетыми не по этикету.

В моем понимании, проблемы Украины зарыты не в сегоднящнем дне.

Они начались намного раньше. И винить во всех грехах нынешнее руководство как-то странно.

Мог-бы понять ситуацию, когда все остается на прежднем уровне. С коррупцией не борятся, с агрессором ведут бизнес . "Торговые партнеры" .



Естественно, мы не находимся в украинской информсреде и у нас может быть искаженная картинка.

Я и спрашиваю у тех, кто в Украине.

Это правда? А кого я ругаю?аХМЕТОВА?Зеленского? Никогда.ВСУ - никогда.Мне тут рассказывают, что не так руководят и не так воюют.И везде непрофессионализм махровый.И на дипприемы приходят одетыми не по этикету.В моем понимании, проблемы Украины зарыты не в сегоднящнем дне.Они начались намного раньше. И винить во всех грехах нынешнее руководство как-то странно.Мог-бы понять ситуацию, когда все остается на прежднем уровне. С коррупцией не борятся, с агрессором ведут бизнес . "Торговые партнеры"Естественно, мы не находимся в украинской информсреде и у нас может быть искаженная картинка.Я и спрашиваю у тех, кто в Украине.Это правда?

Возвращается понемногу крышевание бизнеса под СБУ, но на нижних должностях, пока. Подозреваю старые кадры каким-то образом пытаются вернуться с новыми, молодыми лицами (хотя может у "генералов свои дети подросли"). Налоговые как блокировали и предлагали разблокировку за небольшую мзду, так и осталось. Почему ваших знакомых так это прям всё стало раздражать сейчас не знаю, может усталость. Я бы сказала потихоньку идёт оттепель для старых, не лучших идей, может в Монако таки дорого и старые кадры тоже возвращаются новыми лицами ))) Возвращается понемногу крышевание бизнеса под СБУ, но на нижних должностях, пока. Подозреваю старые кадры каким-то образом пытаются вернуться с новыми, молодыми лицами (хотя может у "генералов свои дети подросли"). Налоговые как блокировали и предлагали разблокировку за небольшую мзду, так и осталось. Почему ваших знакомых так это прям всё стало раздражать сейчас не знаю, может усталость. Я бы сказала потихоньку идёт оттепель для старых, не лучших идей, может в Монако таки дорого и старые кадры тоже возвращаются новыми лицами ))) stm

Повідомлень: 3994 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 23:26 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.

2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.

Удар был горизонтальный, скорость не высокой. Никого не смутило известные кадры 2001 года? 11 сентября.2 самолета протаранили башни-близнецы. Они горели-горели, а потом рухнули.Удар был горизонтальный, скорость не высокой.

Це приблизно як говорити, що кримський міст неміцний, бо не витримав 21 т тротила))) Це приблизно як говорити, що кримський міст неміцний, бо не витримав 21 т тротила))) Denik Повідомлень: 2252 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1056 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 23:31 stm написав: rjkz написав:

А кого я ругаю?

аХМЕТОВА?

Зеленского? Никогда.

ВСУ - никогда.

Мне тут рассказывают, что не так руководят и не так воюют.

И везде непрофессионализм махровый.

И на дипприемы приходят одетыми не по этикету.

В моем понимании, проблемы Украины зарыты не в сегоднящнем дне.

Они начались намного раньше. И винить во всех грехах нынешнее руководство как-то странно.

Мог-бы понять ситуацию, когда все остается на прежднем уровне. С коррупцией не борятся, с агрессором ведут бизнес . "Торговые партнеры" .



Естественно, мы не находимся в украинской информсреде и у нас может быть искаженная картинка.

Я и спрашиваю у тех, кто в Украине.

Это правда? А кого я ругаю?аХМЕТОВА?Зеленского? Никогда.ВСУ - никогда.Мне тут рассказывают, что не так руководят и не так воюют.И везде непрофессионализм махровый.И на дипприемы приходят одетыми не по этикету.В моем понимании, проблемы Украины зарыты не в сегоднящнем дне.Они начались намного раньше. И винить во всех грехах нынешнее руководство как-то странно.Мог-бы понять ситуацию, когда все остается на прежднем уровне. С коррупцией не борятся, с агрессором ведут бизнес . "Торговые партнеры"Естественно, мы не находимся в украинской информсреде и у нас может быть искаженная картинка.Я и спрашиваю у тех, кто в Украине.Это правда?

Возвращается понемногу крышевание бизнеса под СБУ, но на нижних должностях, пока. Подозреваю старые кадры каким-то образом пытаются вернуться с новыми, молодыми лицами (хотя может у "генералов свои дети подросли"). Налоговые как блокировали и предлагали разблокировку за небольшую мзду, так и осталось. Почему ваших знакомых так это прям всё стало раздражать сейчас не знаю, может усталость. Я бы сказала потихоньку идёт оттепель для старых, не лучших идей, может в Монако таки дорого и старые кадры тоже возвращаются новыми лицами ))) Возвращается понемногу крышевание бизнеса под СБУ, но на нижних должностях, пока. Подозреваю старые кадры каким-то образом пытаются вернуться с новыми, молодыми лицами (хотя может у "генералов свои дети подросли"). Налоговые как блокировали и предлагали разблокировку за небольшую мзду, так и осталось. Почему ваших знакомых так это прям всё стало раздражать сейчас не знаю, может усталость. Я бы сказала потихоньку идёт оттепель для старых, не лучших идей, может в Монако таки дорого и старые кадры тоже возвращаются новыми лицами )))



В общем, все по-старому, только еще и война добавилась?

Если это так, то что делать женщине-предпринимателю (не крупному, но и не торговля на рынке), которая знает жизнь в забугорье (путешественница, более 40 стран...думаю, что намного более), владеет довольно сносным уровнем английского) в Украине? Почему не попробовать свалить? Смысл в этом мазохизме? В общем, все по-старому, только еще и война добавилась?Если это так, то что делать женщине-предпринимателю (не крупному, но и не торговля на рынке), которая знает жизнь в забугорье (путешественница, более 40 стран...думаю, что намного более), владеет довольно сносным уровнем английского) в Украине? Почему не попробовать свалить? Смысл в этом мазохизме? rjkz

Повідомлень: 15292 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7900 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 сер, 2023 23:33 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: у багатьох форумчан питання, як завести гроші в банки, бо 400 т грн на місяць мало та куди інвестувати у багатьох форумчан питання, як завести гроші в банки, бо 400 т грн на місяць мало та куди інвестувати

Цікаве питання коли йде війна, тому нічого хорошего не буде. Цікаве питання коли йде війна, тому нічого хорошего не буде. BIGor

Повідомлень: 8100 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1214 раз. Подякували: 1646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1120112111221123> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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