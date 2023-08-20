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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1120112111221123
Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2023 23:36

  rjkz написав:В общем, все по-старому, только еще и война добавилась?
Если это так, то что делать женщине-предпринимателю (не крупному, но и не торговля на рынке), которая знает жизнь в забугорье (путешественница, более 40 стран...думаю, что намного более), владеет довольно сносным уровнем английского) в Украине? Почему не попробовать свалить? Смысл в этом мазохизме?

Нет, по старому пытается возвернуться, но не прижилось ещё и тем более не укоренилось. Поэтому шансы есть. Есть вполне себе прогрессивные компании готовые встречать барышню в платьяшке и кедах директором в джинсах и поло. Тут я не просто кайфонула, а прям Европа открыла двери в Киеве.
Кто победит в схватке за будущее вопрос открытый и интересный :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 01:56

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений

Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні.
Напевно під "підприємливими людьми" маєте на увазі щось типу Шурми (людина клану Ахметова). Знаєте, не всіх беруть в ці "підприємливі люди"....

Предприимчивый человек в США и в Украине - это совершенно разные типажи.
Опять-же лучше всего это описано в книге "Почему одни страны богатые, а другие - бедные".
У уголовников из 90-х будет непростая задача - как восстановить заводы типа
Азовсталь после войны.
Или нанимать немцев, что дорого, или как-то сагитировать к возвращению эмигрантов. Последнее - очень недорого. :mrgreen:
Есть еще третий и четвертый пути.
3. Восстановление за счет государства. Войнаж, епта. Про их (владельцев этих самых заводов) роль в разжигании и начале этой войны в 2014, скромно умолчим.
4. Восстановить за счет государства и поиметь на этом государство. "Это привычка выработанная годами" (с).

у тих людей, які зможуть в США, зможуть й в Україні. я ж кажу, не всі заробили гроші на бюджеті й державі - це має місце бути, але не лише це. й в цей книзі йдеться трохи про інші речі.

Азовсталь не будуть відновлювати, я гадаю - немає економічного сенсу. як і будувати нову Мрію.

а роль олігархів значно зменшилася в країні - чому про це ніхто не пише? найбільший ризик зараз - це становлення новоолігархів з поточної влади. але маю надію з цим впораємося - якраз по рецептах книги 8)

й повертати треба не емігрантів, а біженців - це трохи різні речі.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 01:58

  BIGor написав:
  Shaman написав:у багатьох форумчан питання, як завести гроші в банки, бо 400 т грн на місяць мало та куди інвестувати

Цікаве питання коли йде війна, тому нічого хорошего не буде.

не всім же думати, як звалити з країни :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 02:07

  rjkz написав:
  stm написав:Возвращается понемногу крышевание бизнеса под СБУ, но на нижних должностях, пока. Подозреваю старые кадры каким-то образом пытаются вернуться с новыми, молодыми лицами (хотя может у "генералов свои дети подросли"). Налоговые как блокировали и предлагали разблокировку за небольшую мзду, так и осталось. Почему ваших знакомых так это прям всё стало раздражать сейчас не знаю, может усталость. Я бы сказала потихоньку идёт оттепель для старых, не лучших идей, может в Монако таки дорого и старые кадры тоже возвращаются новыми лицами )))

В общем, все по-старому, только еще и война добавилась?
Если это так, то что делать женщине-предпринимателю (не крупному, но и не торговля на рынке), которая знает жизнь в забугорье (путешественница, более 40 стран...думаю, что намного более), владеет довольно сносным уровнем английского) в Украине? Почему не попробовать свалить? Смысл в этом мазохизме?

по-старому, це як? те що було при Янику - такого й близько немає.

останні зелені вибори, хоч й принесли чимало зайвого до влади, але й винесли багато динозаврів, які думали, що будуть вічно - в цьому бачу позитивний ефект.

оці всі скандали з закупівлями - теж є позитивні моменти. їх знаходять, а значить Прозорро свою функцію робить. виявилися недоліки законодавства, бо заборон немає, а місцеві бюджети зараз купаються в грошах - це все як наслідок цього.

працювати треба над цим, а не тікати 8)

а навіщо їхати? щоб перші роки працювати на найпростіших посадах, й повернутися до звичного рівня через 10-15 років - а то й не повернутися. й жити на пенсії на фудстемпах й в соціальному житлі? бо ви обходити питання, як виплатити 30 річну іпотеку в 45-50 років. може це мазохізм?
Shaman
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