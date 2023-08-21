Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1120112111221123 Додано: Нед 20 сер, 2023 23:36 rjkz написав: В общем, все по-старому, только еще и война добавилась?

Если это так, то что делать женщине-предпринимателю (не крупному, но и не торговля на рынке), которая знает жизнь в забугорье (путешественница, более 40 стран...думаю, что намного более), владеет довольно сносным уровнем английского) в Украине? Почему не попробовать свалить? Смысл в этом мазохизме? В общем, все по-старому, только еще и война добавилась?Если это так, то что делать женщине-предпринимателю (не крупному, но и не торговля на рынке), которая знает жизнь в забугорье (путешественница, более 40 стран...думаю, что намного более), владеет довольно сносным уровнем английского) в Украине? Почему не попробовать свалить? Смысл в этом мазохизме?

Нет, по старому пытается возвернуться, но не прижилось ещё и тем более не укоренилось. Поэтому шансы есть. Есть вполне себе прогрессивные компании готовые встречать барышню в платьяшке и кедах директором в джинсах и поло. Тут я не просто кайфонула, а прям Европа открыла двери в Киеве.

Кто победит в схватке за будущее вопрос открытый и интересный Нет, по старому пытается возвернуться, но не прижилось ещё и тем более не укоренилось. Поэтому шансы есть. Есть вполне себе прогрессивные компании готовые встречать барышню в платьяшке и кедах директором в джинсах и поло. Тут я не просто кайфонула, а прям Европа открыла двери в Киеве.Кто победит в схватке за будущее вопрос открытый и интересный stm

Повідомлень: 3994 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 01:56 rjkz написав: BIGor написав: Shaman написав: підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений

Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні.

Напевно під "підприємливими людьми" маєте на увазі щось типу Шурми (людина клану Ахметова). Знаєте, не всіх беруть в ці "підприємливі люди"....

Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні.Напевно під "підприємливими людьми" маєте на увазі щось типу Шурми (людина клану Ахметова). Знаєте, не всіх беруть в ці "підприємливі люди"....

Предприимчивый человек в США и в Украине - это совершенно разные типажи.

Опять-же лучше всего это описано в книге "Почему одни страны богатые, а другие - бедные".

У уголовников из 90-х будет непростая задача - как восстановить заводы типа

Азовсталь после войны.

Или нанимать немцев, что дорого, или как-то сагитировать к возвращению эмигрантов. Последнее - очень недорого.

Есть еще третий и четвертый пути.

3. Восстановление за счет государства. Войнаж, епта. Про их (владельцев этих самых заводов) роль в разжигании и начале этой войны в 2014, скромно умолчим.

4. Восстановить за счет государства и поиметь на этом государство. "Это привычка выработанная годами" (с). Опять-же лучше всего это описано в книге "Почему одни страны богатые, а другие - бедные".У уголовников из 90-х будет непростая задача - как восстановить заводы типаАзовсталь после войны.Или нанимать немцев, что дорого, или как-то сагитировать к возвращению эмигрантов. Последнее - очень недорого.Есть еще третий и четвертый пути.3. Восстановление за счет государства. Войнаж, епта. Про их (владельцев этих самых заводов) роль в разжигании и начале этой войны в 2014, скромно умолчим.4. Восстановить за счет государства и поиметь на этом государство. "Это привычка выработанная годами" (с).

у тих людей, які зможуть в США, зможуть й в Україні. я ж кажу, не всі заробили гроші на бюджеті й державі - це має місце бути, але не лише це. й в цей книзі йдеться трохи про інші речі.



Азовсталь не будуть відновлювати, я гадаю - немає економічного сенсу. як і будувати нову Мрію.



а роль олігархів значно зменшилася в країні - чому про це ніхто не пише? найбільший ризик зараз - це становлення новоолігархів з поточної влади. але маю надію з цим впораємося - якраз по рецептах книги



й повертати треба не емігрантів, а біженців - це трохи різні речі. у тих людей, які зможуть в США, зможуть й в Україні. я ж кажу, не всі заробили гроші на бюджеті й державі - це має місце бути, але не лише це. й в цей книзі йдеться трохи про інші речі.Азовсталь не будуть відновлювати, я гадаю - немає економічного сенсу. як і будувати нову Мрію.а роль олігархів значно зменшилася в країні - чому про це ніхто не пише? найбільший ризик зараз - це становлення новоолігархів з поточної влади. але маю надію з цим впораємося - якраз по рецептах книгий повертати треба не емігрантів, а біженців - це трохи різні речі. Shaman

Повідомлень: 4080 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1138 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 01:58 BIGor написав: Shaman написав: у багатьох форумчан питання, як завести гроші в банки, бо 400 т грн на місяць мало та куди інвестувати у багатьох форумчан питання, як завести гроші в банки, бо 400 т грн на місяць мало та куди інвестувати

Цікаве питання коли йде війна, тому нічого хорошего не буде. Цікаве питання коли йде війна, тому нічого хорошего не буде.

не всім же думати, як звалити з країни не всім же думати, як звалити з країни Shaman

Повідомлень: 4080 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1138 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 02:07 rjkz написав: stm написав: Возвращается понемногу крышевание бизнеса под СБУ, но на нижних должностях, пока. Подозреваю старые кадры каким-то образом пытаются вернуться с новыми, молодыми лицами (хотя может у "генералов свои дети подросли"). Налоговые как блокировали и предлагали разблокировку за небольшую мзду, так и осталось. Почему ваших знакомых так это прям всё стало раздражать сейчас не знаю, может усталость. Я бы сказала потихоньку идёт оттепель для старых, не лучших идей, может в Монако таки дорого и старые кадры тоже возвращаются новыми лицами ))) Возвращается понемногу крышевание бизнеса под СБУ, но на нижних должностях, пока. Подозреваю старые кадры каким-то образом пытаются вернуться с новыми, молодыми лицами (хотя может у "генералов свои дети подросли"). Налоговые как блокировали и предлагали разблокировку за небольшую мзду, так и осталось. Почему ваших знакомых так это прям всё стало раздражать сейчас не знаю, может усталость. Я бы сказала потихоньку идёт оттепель для старых, не лучших идей, может в Монако таки дорого и старые кадры тоже возвращаются новыми лицами )))

В общем, все по-старому, только еще и война добавилась?

Если это так, то что делать женщине-предпринимателю (не крупному, но и не торговля на рынке), которая знает жизнь в забугорье (путешественница, более 40 стран...думаю, что намного более), владеет довольно сносным уровнем английского) в Украине? Почему не попробовать свалить? Смысл в этом мазохизме? В общем, все по-старому, только еще и война добавилась?Если это так, то что делать женщине-предпринимателю (не крупному, но и не торговля на рынке), которая знает жизнь в забугорье (путешественница, более 40 стран...думаю, что намного более), владеет довольно сносным уровнем английского) в Украине? Почему не попробовать свалить? Смысл в этом мазохизме?

по-старому, це як? те що було при Янику - такого й близько немає.



останні зелені вибори, хоч й принесли чимало зайвого до влади, але й винесли багато динозаврів, які думали, що будуть вічно - в цьому бачу позитивний ефект.



оці всі скандали з закупівлями - теж є позитивні моменти. їх знаходять, а значить Прозорро свою функцію робить. виявилися недоліки законодавства, бо заборон немає, а місцеві бюджети зараз купаються в грошах - це все як наслідок цього.



працювати треба над цим, а не тікати



а навіщо їхати? щоб перші роки працювати на найпростіших посадах, й повернутися до звичного рівня через 10-15 років - а то й не повернутися. й жити на пенсії на фудстемпах й в соціальному житлі? бо ви обходити питання, як виплатити 30 річну іпотеку в 45-50 років. може це мазохізм? по-старому, це як? те що було при Янику - такого й близько немає.останні зелені вибори, хоч й принесли чимало зайвого до влади, але й винесли багато динозаврів, які думали, що будуть вічно - в цьому бачу позитивний ефект.оці всі скандали з закупівлями - теж є позитивні моменти. їх знаходять, а значить Прозорро свою функцію робить. виявилися недоліки законодавства, бо заборон немає, а місцеві бюджети зараз купаються в грошах - це все як наслідок цього.працювати треба над цим, а не тікатиа навіщо їхати? щоб перші роки працювати на найпростіших посадах, й повернутися до звичного рівня через 10-15 років - а то й не повернутися. й жити на пенсії на фудстемпах й в соціальному житлі? бо ви обходити питання, як виплатити 30 річну іпотеку в 45-50 років. може це мазохізм? Shaman

Повідомлень: 4080 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1138 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 07:01 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ви форум читаєте? у багатьох форумчан питання, як завести гроші в банки, бо 400 т грн на місяць мало та куди інвестувати. а ці гроші звідки? ви форум читаєте? у багатьох форумчан питання, як завести гроші в банки, бо 400 т грн на місяць мало та куди інвестувати. а ці гроші звідки?

І скільки % населення має пекельні борошна з цього приводу?



до 10 гривень - 26,2 млн. на суму 28,8 млн. гривень,

від 10 гривень до 200 тисяч гривень – 38,4 млн на суму 364,3 млрд гривень,

від 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень – 577,9 тисяч на суму 158,3 млрд гривень,

від 400 тисяч гривень до 600 тисяч гривень – 169,9 тисяч на суму 82,1 млрд гривень,

понад 600 тисяч гривень – 232,8 тисяч на суму 457,2 млрд гривень. https://www.rbc.ua/rus/news/skilki-ukra ... 03592.html За даними НБУ, за сумами вклади фізосіб та ФОПів розподіляються таким чином:до 10 гривень - 26,2 млн. на суму 28,8 млн. гривень,від 10 гривень до 200 тисяч гривень – 38,4 млн на суму 364,3 млрд гривень,від 200 тисяч гривень до 400 тисяч гривень – 577,9 тисяч на суму 158,3 млрд гривень,від 400 тисяч гривень до 600 тисяч гривень – 169,9 тисяч на суму 82,1 млрд гривень,понад 600 тисяч гривень – 232,8 тисяч на суму 457,2 млрд гривень.

Понад 400 тис. вкладів всього 400 тис ну і напевно вони не всі в один місяць зроблені і можливо що по декілька вкладів належить одній людині, тоді це значно менше 1% населення.

Можливо гроші зовсім не рівномірно розподілені в Україні:

https://business.diia.gov.ua/cases/novi ... ami-ta-fop Якщо порівнювати регіональні дані в розрізі «Київ — вся Україна», ми спостерігаємо, що частка депозитів бізнесу в Києві перевищує депозити з усієї України. Водночас падіння обсягів депозитів на столиці відобразилося найбільше і становило понад 55 млрд гривень у лютому-квітні 2022 року. Для всієї іншої України падіння становило трохи більше ніж 23 млрд гривень.

Один регіон стрімко далі багатіє, ще декілька на плаву, а в інших менш веселково. Так і в населення 99,хх % не має жодної проблеми з депозитами понад 400 тис. І скільки % населення має пекельні борошна з цього приводу?Понад 400 тис. вкладів всього 400 тис ну і напевно вони не всі в один місяць зроблені і можливо що по декілька вкладів належить одній людині, тоді це значно менше 1% населення.Можливо гроші зовсім не рівномірно розподілені в Україні:Один регіон стрімко далі багатіє, ще декілька на плаву, а в інших менш веселково. Так і в населення 99,хх % не має жодної проблеми з депозитами понад 400 тис. Ой+

Повідомлень: 6084 З нами з: 19.04.12 Подякував: 90 раз. Подякували: 940 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 07:55 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а роль олігархів значно зменшилася в країні - чому про це ніхто не пише? найбільший ризик зараз - це становлення новоолігархів з поточної влади. а роль олігархів значно зменшилася в країні - чому про це ніхто не пише? найбільший ризик зараз - це становлення новоолігархів з поточної влади.

Дивлюсь я на приватизацію і бачу флешбеки з 90. ИМХО лиця зміняться, система - ні

rjkz написав: У уголовников из 90-х будет непростая задача - как восстановить заводы типа Азовсталь после войны. У уголовников из 90-х будет непростая задача - как восстановить заводы типа Азовсталь после войны.

ИМХО відновлювати будуть не бандити 90-х, а їх діти. І шлях тільки один: вибити грант від США/ЄС/.. на відновлення, а потім його розпиляти і в світі показати одну супер екологічну доменну піч. І вибити ще один грант.

BIGor написав: Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні. Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні.

В Україні простіше заробити свої перші 10-100k. Але коли ти вже переходиш певну межу ФОПА, то зберегти зароблене стає важко і краще переєструватись в нормальній країні (як gramarly чи Квартал 95)



Shaman написав: ви форум читаєте? у багатьох форумчан питання, як завести гроші в банки, бо 400 т грн на місяць мало та куди інвестувати. а ці гроші звідки? ви форум читаєте? у багатьох форумчан питання, як завести гроші в банки, бо 400 т грн на місяць мало та куди інвестувати. а ці гроші звідки?

Ви б ще дивувались, якщо б на форумі Оверлокерів у багато форумчан пише про перегрів процесора. Дивлюсь я на приватизацію і бачу флешбеки з 90. ИМХО лиця зміняться, система - ніИМХО відновлювати будуть не бандити 90-х, а їх діти. І шлях тільки один: вибити грант від США/ЄС/.. на відновлення, а потім його розпиляти і в світі показати одну супер екологічну доменну піч. І вибити ще один грант.В Україні простіше заробити свої перші 10-100k. Але коли ти вже переходиш певну межу ФОПА, то зберегти зароблене стає важко і краще переєструватись в нормальній країні (як gramarly чи Квартал 95)Ви б ще дивувались, якщо б на форумі Оверлокерів у багато форумчан пише про перегрів процесора. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 21 сер, 2023 08:13, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1212 З нами з: 29.07.22 Подякував: 143 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 08:12 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а роль олігархів значно зменшилася в країні - чому про це ніхто не пише? найбільший ризик зараз - це становлення новоолігархів з поточної влади. а роль олігархів значно зменшилася в країні - чому про це ніхто не пише? найбільший ризик зараз - це становлення новоолігархів з поточної влади.

Дивлюсь я на приватизацію і бачу флешбеки з 90. ИМХО лиця зміняться, система - ні

rjkz написав: У уголовников из 90-х будет непростая задача - как восстановить заводы типа Азовсталь после войны. У уголовников из 90-х будет непростая задача - как восстановить заводы типа Азовсталь после войны.

ИМХО відновлювати будуть не бандити 90-х, а їх діти. І шлях тільки один: вибити грант від США/ЄС/.. на відновлення, а потім його розпиляти і в світі показати одну супер екологічну доменну піч. І вибити ще один грант.

BIGor написав: Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні. Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні.

В Україні простіше заробити свої перші 10-100k. Але коли ти вже переходиш певну межу, то зберегти зороблене стає важко і краще переєструватись в нормальній країні (як gramarly) Дивлюсь я на приватизацію і бачу флешбеки з 90. ИМХО лиця зміняться, система - ніИМХО відновлювати будуть не бандити 90-х, а їх діти. І шлях тільки один: вибити грант від США/ЄС/.. на відновлення, а потім його розпиляти і в світі показати одну супер екологічну доменну піч. І вибити ще один грант.В Україні простіше заробити свої перші 10-100k. Але коли ти вже переходиш певну межу, то зберегти зороблене стає важко і краще переєструватись в нормальній країні (як gramarly)

Навіть Андрій Доля каже, що раніше бізнес було легше робити😎

https://t.me/truexanewsua/78585 Навіть Андрій Доля каже, що раніше бізнес було легше робити😎 Bolt Повідомлень: 2241 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 08:31 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: працювати треба над цим, а не тікати



а навіщо їхати? щоб перші роки працювати на найпростіших посадах, й повернутися до звичного рівня через 10-15 років - а то й не повернутися. й жити на пенсії на фудстемпах й в соціальному житлі? бо ви обходити питання, як виплатити 30 річну іпотеку в 45-50 років. може це мазохізм? працювати треба над цим, а не тікатиа навіщо їхати? щоб перші роки працювати на найпростіших посадах, й повернутися до звичного рівня через 10-15 років - а то й не повернутися. й жити на пенсії на фудстемпах й в соціальному житлі? бо ви обходити питання, як виплатити 30 річну іпотеку в 45-50 років. може це мазохізм?

Як вже неодоноразово писав: все залежить від умов безпеки і економіки. ИМХО краще жити на фудстемпах і в гуртожитку ніж в своєму замку чекати коли прилетить ракета, або принесуть повістку і виживати за 2000 грн. в місяць Як вже неодоноразово писав: все залежить від умов безпеки і економіки. ИМХО краще жити на фудстемпах і в гуртожитку ніж в своєму замку чекати коли прилетить ракета, або принесуть повістку і виживати за 2000 грн. в місяць Дюрі-бачі

Повідомлень: 1212 З нами з: 29.07.22 Подякував: 143 раз. Подякували: 127 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 09:05 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: й жити на пенсії на фудстемпах й в соціальному житлі й жити на пенсії на фудстемпах й в соціальному житлі

Нагадаю, що пенсія в Україні 70 дол. а на житло в сучасній Україні ще треба заробити.

Ну і звичайно, "а в америці негрів лінчують", і чим пропаганда Shaman-а нічим не відрізняється від пропаганди часів СРСР. Нагадаю, що пенсія в Україні 70 дол. а на житло в сучасній Україні ще треба заробити.Ну і звичайно, "а в америці негрів лінчують", і чим пропаганда-а нічим не відрізняється від пропаганди часів СРСР. BIGor

Повідомлень: 8102 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1216 раз. Подякували: 1646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 09:12 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: а навіщо їхати? щоб перші роки працювати на найпростіших посадах, й повернутися до звичного рівня через 10-15 років - а то й не повернутися. й жити на пенсії на фудстемпах й в соціальному житлі? бо ви обходити питання, як виплатити 30 річну іпотеку в 45-50 років. може це мазохізм? щоб перші роки працювати на найпростіших посадах, й повернутися до звичного рівня через 10-15 років - а то й не повернутися. й жити на пенсії на фудстемпах й в соціальному житлі? бо ви обходити питання, як виплатити 30 річну іпотеку в 45-50 років. може це мазохізм?

Давайте так, всі невдахи і ледарі поїдуть, а 5% найуспішніших не будуть вказувати що робити іншим?

Є одне відео, гляньте, може догадаєтесь? (старе і про рос. царя, але то не важливо)

Давайте так, всі невдахи і ледарі поїдуть, а 5% найуспішніших не будуть вказувати що робити іншим?Є одне відео, гляньте, може догадаєтесь? (старе і про рос. царя, але то не важливо) BIGor

Повідомлень: 8102 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1216 раз. Подякували: 1646 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1120112111221123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless