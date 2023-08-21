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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:24

  BIGor написав:Давайте так, всі невдахи і ледарі поїдуть, а 5% найуспішніших не будуть вказувати що робити іншим?

На сегодня уехало 8 млн. максимум из 37-38. Поэтому 5% тех кто не смог найти себя уехали искать. Как с возвратом плохого в Украине, так и становлением за рубежом картины в процессе создания. А получиться ничего или шедевр расставит время :)
stm
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