На сегодня уехало 8 млн. максимум из 37-38. Поэтому 5% тех кто не смог найти себя уехали искать. Как с возвратом плохого в Украине, так и становлением за рубежом картины в процессе создания. А получиться ничего или шедевр расставит время
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Додано: Пон 21 сер, 2023 11:24
На сегодня уехало 8 млн. максимум из 37-38. Поэтому 5% тех кто не смог найти себя уехали искать. Как с возвратом плохого в Украине, так и становлением за рубежом картины в процессе создания. А получиться ничего или шедевр расставит время
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