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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1122112311241125>
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 11:24

  BIGor написав:Давайте так, всі невдахи і ледарі поїдуть, а 5% найуспішніших не будуть вказувати що робити іншим?

На сегодня уехало 8 млн. максимум из 37-38. Поэтому 5% тех кто не смог найти себя уехали искать. Как с возвратом плохого в Украине, так и становлением за рубежом картины в процессе создания. А получиться ничего или шедевр расставит время :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:03

  stm написав:шедевр расставит время :)

Саме так. Все інше - Ворожі́ння, ворожба́ — угадування майбутнього чи минулого на картах і не тільки... Безперспективно... Даремна витрата часу...
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  stm написав:Поэтому 5% тех кто не смог найти себя уехали искать. Как с возвратом плохого в Украине, так и становлением за рубежом картины в процессе создания. А получиться ничего или шедевр расставит время


«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:18

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:працювати треба над цим, а не тікати

а навіщо їхати? щоб перші роки працювати на найпростіших посадах, й повернутися до звичного рівня через 10-15 років - а то й не повернутися. й жити на пенсії на фудстемпах й в соціальному житлі? бо ви обходити питання, як виплатити 30 річну іпотеку в 45-50 років. може це мазохізм?

Як вже неодоноразово писав: все залежить від умов безпеки і економіки. ИМХО краще жити на фудстемпах і в гуртожитку ніж в своєму замку чекати коли прилетить ракета, або принесуть повістку і виживати за 2000 грн. в місяць

втекти від війни легше, ніж воювати - питань немає. кожен свій вибір робить сам.

це вже більше питання моралі, виховання. головне, не дійти до стадії, коли скажеш своїй дружині/дівчині - вибач, але ти бігаєш повільно, тому проблеми з цими хуліганами вирішуй сама :lol: бо це вже вважається не комільфо
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:19

Re: Еміграція, заробітчанство

Населення України по регіонам з відео Кухара


Зображення
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:28

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а роль олігархів значно зменшилася в країні - чому про це ніхто не пише? найбільший ризик зараз - це становлення новоолігархів з поточної влади.

Дивлюсь я на приватизацію і бачу флешбеки з 90. ИМХО лиця зміняться, система - ні

приклади є?
  rjkz написав:У уголовников из 90-х будет непростая задача - как восстановить заводы типа Азовсталь после войны.

ИМХО відновлювати будуть не бандити 90-х, а їх діти. І шлях тільки один: вибити грант від США/ЄС/.. на відновлення, а потім його розпиляти і в світі показати одну супер екологічну доменну піч. І вибити ще один грант.

пилити гранти - це ваше професійне. але розумієте, є люди як можуть по-іншому ;)
  BIGor написав:Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні.

В Україні простіше заробити свої перші 10-100k. Але коли ти вже переходиш певну межу ФОПА, то зберегти зароблене стає важко і краще переєструватись в нормальній країні (як gramarly чи Квартал 95)

ще раз - в Україні досить багато прикладів, коли у людей свій бізнес. й не чіпають набагато вище - умовно 1 млн дол - це те, що я знаю. не згадуйте приклади часів Яника - зараз багато що змінилось.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:приклади є?
як мінімум зараз приватизують спиртові заводи
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:45

  BIGor написав:
  stm написав:Поэтому 5% тех кто не смог найти себя уехали искать. Как с возвратом плохого в Украине, так и становлением за рубежом картины в процессе создания. А получиться ничего или шедевр расставит время


«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»

Так Вы и не можете, Вы смотрите Кухара, который оптимист и говорит что деньги пойдут в Украину, и уже не хватает кадров, а сидите в Польше, опять ведь кадры наберут, деньги распределят, а Вы в Кракове в аренде )))
П - постоянство )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:53

  stm написав:
  BIGor написав:
  stm написав:Поэтому 5% тех кто не смог найти себя уехали искать. Как с возвратом плохого в Украине, так и становлением за рубежом картины в процессе создания. А получиться ничего или шедевр расставит время


«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»

Так Вы и не можете, Вы смотрите Кухара, который оптимист и говорит что деньги пойдут в Украину, и уже не хватает кадров, а сидите в Польше, опять ведь кадры наберут, деньги распределят, а Вы в Кракове в аренде )))
П - постоянство )))

Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 12:55

  BIGor написав:Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші?

Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид)))
stm
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