Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1122112311241125> Додано: Пон 21 сер, 2023 11:24 BIGor написав: Давайте так, всі невдахи і ледарі поїдуть, а 5% найуспішніших не будуть вказувати що робити іншим?

Давайте так, всі невдахи і ледарі поїдуть, а 5% найуспішніших не будуть вказувати що робити іншим?

На сегодня уехало 8 млн. максимум из 37-38. Поэтому 5% тех кто не смог найти себя уехали искать. Как с возвратом плохого в Украине, так и становлением за рубежом картины в процессе создания. А получиться ничего или шедевр расставит время На сегодня уехало 8 млн. максимум из 37-38. Поэтому 5% тех кто не смог найти себя уехали искать. Как с возвратом плохого в Украине, так и становлением за рубежом картины в процессе создания. А получиться ничего или шедевр расставит время stm

Повідомлень: 3998 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 12:03 stm написав: шедевр расставит время шедевр расставит время

Саме так. Все інше - Ворожі́ння, ворожба́ — угадування майбутнього чи минулого на картах і не тільки... Безперспективно... Даремна витрата часу... Саме так. Все інше - Ворожі́ння, ворожба́ — угадування майбутнього чи минулого на картах і не тільки... Безперспективно... Даремна витрата часу... akurt

Повідомлень: 8205 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3242 раз. Подякували: 1112 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 12:14 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Поэтому 5% тех кто не смог найти себя уехали искать. Как с возвратом плохого в Украине, так и становлением за рубежом картины в процессе создания. А получиться ничего или шедевр расставит время Поэтому 5% тех кто не смог найти себя уехали искать. Как с возвратом плохого в Украине, так и становлением за рубежом картины в процессе создания. А получиться ничего или шедевр расставит время



«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» BIGor

Повідомлень: 8107 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1216 раз. Подякували: 1648 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 12:18 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: працювати треба над цим, а не тікати



а навіщо їхати? щоб перші роки працювати на найпростіших посадах, й повернутися до звичного рівня через 10-15 років - а то й не повернутися. й жити на пенсії на фудстемпах й в соціальному житлі? бо ви обходити питання, як виплатити 30 річну іпотеку в 45-50 років. може це мазохізм? працювати треба над цим, а не тікатиа навіщо їхати? щоб перші роки працювати на найпростіших посадах, й повернутися до звичного рівня через 10-15 років - а то й не повернутися. й жити на пенсії на фудстемпах й в соціальному житлі? бо ви обходити питання, як виплатити 30 річну іпотеку в 45-50 років. може це мазохізм?

Як вже неодоноразово писав: все залежить від умов безпеки і економіки. ИМХО краще жити на фудстемпах і в гуртожитку ніж в своєму замку чекати коли прилетить ракета, або принесуть повістку і виживати за 2000 грн. в місяць Як вже неодоноразово писав: все залежить від умов безпеки і економіки. ИМХО краще жити на фудстемпах і в гуртожитку ніж в своєму замку чекати коли прилетить ракета, або принесуть повістку і виживати за 2000 грн. в місяць

втекти від війни легше, ніж воювати - питань немає. кожен свій вибір робить сам.



це вже більше питання моралі, виховання. головне, не дійти до стадії, коли скажеш своїй дружині/дівчині - вибач, але ти бігаєш повільно, тому проблеми з цими хуліганами вирішуй сама бо це вже вважається не комільфо втекти від війни легше, ніж воювати - питань немає. кожен свій вибір робить сам.це вже більше питання моралі, виховання. головне, не дійти до стадії, коли скажеш своїй дружині/дівчині - вибач, але ти бігаєш повільно, тому проблеми з цими хуліганами вирішуй самабо це вже вважається не комільфо Shaman

Повідомлень: 4082 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1138 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 12:19 Re: Еміграція, заробітчанство





Населення України по регіонам з відео Кухара BIGor

Повідомлень: 8107 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1216 раз. Подякували: 1648 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 12:28 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а роль олігархів значно зменшилася в країні - чому про це ніхто не пише? найбільший ризик зараз - це становлення новоолігархів з поточної влади. а роль олігархів значно зменшилася в країні - чому про це ніхто не пише? найбільший ризик зараз - це становлення новоолігархів з поточної влади.

Дивлюсь я на приватизацію і бачу флешбеки з 90. ИМХО лиця зміняться, система - ні Дивлюсь я на приватизацію і бачу флешбеки з 90. ИМХО лиця зміняться, система - ні

приклади є?

rjkz написав: У уголовников из 90-х будет непростая задача - как восстановить заводы типа Азовсталь после войны. У уголовников из 90-х будет непростая задача - как восстановить заводы типа Азовсталь после войны.

ИМХО відновлювати будуть не бандити 90-х, а їх діти. І шлях тільки один: вибити грант від США/ЄС/.. на відновлення, а потім його розпиляти і в світі показати одну супер екологічну доменну піч. І вибити ще один грант. ИМХО відновлювати будуть не бандити 90-х, а їх діти. І шлях тільки один: вибити грант від США/ЄС/.. на відновлення, а потім його розпиляти і в світі показати одну супер екологічну доменну піч. І вибити ще один грант.

пилити гранти - це ваше професійне. але розумієте, є люди як можуть по-іншому

BIGor написав: Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні. Дуже смішно, цікаво, що Безос, Маск, Гейтс та інші заробили чогось в США а не в Україні.

В Україні простіше заробити свої перші 10-100k. Але коли ти вже переходиш певну межу ФОПА, то зберегти зароблене стає важко і краще переєструватись в нормальній країні (як gramarly чи Квартал 95) В Україні простіше заробити свої перші 10-100k. Але коли ти вже переходиш певну межу ФОПА, то зберегти зароблене стає важко і краще переєструватись в нормальній країні (як gramarly чи Квартал 95)

ще раз - в Україні досить багато прикладів, коли у людей свій бізнес. й не чіпають набагато вище - умовно 1 млн дол - це те, що я знаю. не згадуйте приклади часів Яника - зараз багато що змінилось. приклади є?пилити гранти - це ваше професійне. але розумієте, є люди як можуть по-іншомуще раз - в Україні досить багато прикладів, коли у людей свій бізнес. й не чіпають набагато вище - умовно 1 млн дол - це те, що я знаю. не згадуйте приклади часів Яника - зараз багато що змінилось. Shaman

Повідомлень: 4082 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1138 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 12:41 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: приклади є? приклади є? як мінімум зараз приватизують спиртові заводи як мінімум зараз приватизують спиртові заводи Дюрі-бачі

Повідомлень: 1213 З нами з: 29.07.22 Подякував: 143 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 12:45 BIGor написав: stm написав: Поэтому 5% тех кто не смог найти себя уехали искать. Как с возвратом плохого в Украине, так и становлением за рубежом картины в процессе создания. А получиться ничего или шедевр расставит время Поэтому 5% тех кто не смог найти себя уехали искать. Как с возвратом плохого в Украине, так и становлением за рубежом картины в процессе создания. А получиться ничего или шедевр расставит время



«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»

Так Вы и не можете, Вы смотрите Кухара, который оптимист и говорит что деньги пойдут в Украину, и уже не хватает кадров, а сидите в Польше, опять ведь кадры наберут, деньги распределят, а Вы в Кракове в аренде )))

П - постоянство ))) Так Вы и не можете, Вы смотрите Кухара, который оптимист и говорит что деньги пойдут в Украину, и уже не хватает кадров, а сидите в Польше, опять ведь кадры наберут, деньги распределят, а Вы в Кракове в аренде )))П - постоянство ))) stm

Повідомлень: 3998 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 12:53 stm написав: BIGor написав: stm написав: Поэтому 5% тех кто не смог найти себя уехали искать. Как с возвратом плохого в Украине, так и становлением за рубежом картины в процессе создания. А получиться ничего или шедевр расставит время Поэтому 5% тех кто не смог найти себя уехали искать. Как с возвратом плохого в Украине, так и становлением за рубежом картины в процессе создания. А получиться ничего или шедевр расставит время



«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»

Так Вы и не можете, Вы смотрите Кухара, который оптимист и говорит что деньги пойдут в Украину, и уже не хватает кадров, а сидите в Польше, опять ведь кадры наберут, деньги распределят, а Вы в Кракове в аренде )))

П - постоянство ))) Так Вы и не можете, Вы смотрите Кухара, который оптимист и говорит что деньги пойдут в Украину, и уже не хватает кадров, а сидите в Польше, опять ведь кадры наберут, деньги распределят, а Вы в Кракове в аренде )))П - постоянство )))

Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші? Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші? BIGor

Повідомлень: 8107 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1216 раз. Подякували: 1648 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 12:55 BIGor написав: Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші? Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші?

Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид))) Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид))) stm

Повідомлень: 3998 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1122112311241125> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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