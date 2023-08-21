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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 сер, 2023 13:05
stm написав: BIGor написав:
Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші?
Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид)))
Якщо чесно, то мені пофіг на Вас і ваші статки. Не знаю чого так переймаєтесь? В мене нема такого українського "щоб корова у сусіда здохла". А у вас бачу є.
Мені головне щоб моя сім'я жила у достатку і з майбутнім.
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Додано: Пон 21 сер, 2023 13:22
BIGor написав: stm написав: BIGor написав:
Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші?
Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид)))
Якщо чесно, то мені пофіг на Вас і ваші статки. Не знаю чого так переймаєтесь? В мене нема такого українського "щоб корова у сусіда здохла". А у вас бачу є.
Мені головне щоб моя сім'я жила у достатку і з майбутнім.
У Вас нет коровы, даже нечему дохнуть...
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Додано: Пон 21 сер, 2023 16:14
BIGor написав:
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
Сьогодні, із спілкування з жителькою Анталії:
«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається. Але в нього відмінна англійська і жадоба до підкорення світу)))»
Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…
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Додано: Пон 21 сер, 2023 16:30
stm написав: BIGor написав: stm написав:
Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид)))
Якщо чесно, то мені пофіг на Вас і ваші статки. Не знаю чого так переймаєтесь? В мене нема такого українського "щоб корова у сусіда здохла". А у вас бачу є.
Мені головне щоб моя сім'я жила у достатку і з майбутнім.
У Вас нет коровы, даже нечему дохнуть...
Так чого переймаєтесь? Нащо пишете це все недолуге і плюєтесь жовчью?
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