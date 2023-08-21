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#<1 ... 1122112311241125 Додано: Пон 21 сер, 2023 13:05 stm написав: BIGor написав: Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші? Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші?

Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид))) Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид)))

Якщо чесно, то мені пофіг на Вас і ваші статки. Не знаю чого так переймаєтесь? В мене нема такого українського "щоб корова у сусіда здохла". А у вас бачу є.



Мені головне щоб моя сім'я жила у достатку і з майбутнім. Якщо чесно, то мені пофіг на Вас і ваші статки. Не знаю чого так переймаєтесь? В мене нема такого українського "щоб корова у сусіда здохла". А у вас бачу є.Мені головне щоб моя сім'я жила у достатку і з майбутнім. BIGor

Повідомлень: 8108 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1216 раз. Подякували: 1649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 13:22 BIGor написав: stm написав: BIGor написав: Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші? Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші?

Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид))) Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид)))

Якщо чесно, то мені пофіг на Вас і ваші статки. Не знаю чого так переймаєтесь? В мене нема такого українського "щоб корова у сусіда здохла". А у вас бачу є.



Мені головне щоб моя сім'я жила у достатку і з майбутнім. Якщо чесно, то мені пофіг на Вас і ваші статки. Не знаю чого так переймаєтесь? В мене нема такого українського "щоб корова у сусіда здохла". А у вас бачу є.Мені головне щоб моя сім'я жила у достатку і з майбутнім.

У Вас нет коровы, даже нечему дохнуть... У Вас нет коровы, даже нечему дохнуть... stm

Повідомлень: 3998 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 638 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 16:14 BIGor написав: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать» «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»

Сьогодні, із спілкування з жителькою Анталії:

«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається. Але в нього відмінна англійська і жадоба до підкорення світу)))»



Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ… Сьогодні, із спілкування з жителькою Анталії:«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається. Але в нього відмінна англійська і жадоба до підкорення світу)))»Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ… akurt

Повідомлень: 8206 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3242 раз. Подякували: 1112 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 16:30 stm написав: BIGor написав: stm написав: Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид))) Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид)))

Якщо чесно, то мені пофіг на Вас і ваші статки. Не знаю чого так переймаєтесь? В мене нема такого українського "щоб корова у сусіда здохла". А у вас бачу є.



Мені головне щоб моя сім'я жила у достатку і з майбутнім. Якщо чесно, то мені пофіг на Вас і ваші статки. Не знаю чого так переймаєтесь? В мене нема такого українського "щоб корова у сусіда здохла". А у вас бачу є.Мені головне щоб моя сім'я жила у достатку і з майбутнім.

У Вас нет коровы, даже нечему дохнуть... У Вас нет коровы, даже нечему дохнуть...

Так чого переймаєтесь? Нащо пишете це все недолуге і плюєтесь жовчью? Так чого переймаєтесь? Нащо пишете це все недолуге і плюєтесь жовчью? BIGor

Повідомлень: 8108 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1216 раз. Подякували: 1649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1122112311241125 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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