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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 13:05

  stm написав:
  BIGor написав:Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші?

Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид)))

Якщо чесно, то мені пофіг на Вас і ваші статки. Не знаю чого так переймаєтесь? В мене нема такого українського "щоб корова у сусіда здохла". А у вас бачу є.

Мені головне щоб моя сім'я жила у достатку і з майбутнім.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 13:22

  BIGor написав:
  stm написав:
  BIGor написав:Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші?

Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид)))

Якщо чесно, то мені пофіг на Вас і ваші статки. Не знаю чого так переймаєтесь? В мене нема такого українського "щоб корова у сусіда здохла". А у вас бачу є.

Мені головне щоб моя сім'я жила у достатку і з майбутнім.

У Вас нет коровы, даже нечему дохнуть...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 16:14

  BIGor написав:«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»

Сьогодні, із спілкування з жителькою Анталії:
«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається. Але в нього відмінна англійська і жадоба до підкорення світу)))»

Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 16:30

  stm написав:
  BIGor написав:
  stm написав:Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид)))

Якщо чесно, то мені пофіг на Вас і ваші статки. Не знаю чого так переймаєтесь? В мене нема такого українського "щоб корова у сусіда здохла". А у вас бачу є.

Мені головне щоб моя сім'я жила у достатку і з майбутнім.

У Вас нет коровы, даже нечему дохнуть...

Так чого переймаєтесь? Нащо пишете це все недолуге і плюєтесь жовчью?
BIGor
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