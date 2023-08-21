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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 сер, 2023 13:05
stm написав: BIGor написав:
Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші?
Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид)))
Якщо чесно, то мені пофіг на Вас і ваші статки. Не знаю чого так переймаєтесь? В мене нема такого українського "щоб корова у сусіда здохла". А у вас бачу є.
Мені головне щоб моя сім'я жила у достатку і з майбутнім.
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Додано: Пон 21 сер, 2023 13:22
BIGor написав: stm написав: BIGor написав:
Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші?
Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид)))
Якщо чесно, то мені пофіг на Вас і ваші статки. Не знаю чого так переймаєтесь? В мене нема такого українського "щоб корова у сусіда здохла". А у вас бачу є.
Мені головне щоб моя сім'я жила у достатку і з майбутнім.
У Вас нет коровы, даже нечему дохнуть...
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Додано: Пон 21 сер, 2023 16:14
BIGor написав:
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
Сьогодні, із спілкування з жителькою Анталії:
«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається. Але в нього відмінна англійська і жадоба до підкорення світу)))»
Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…
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Додано: Пон 21 сер, 2023 18:42
akurt написав: BIGor написав:
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
Сьогодні, із спілкування з жителькою Анталії:
«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається. Але в нього відмінна англійська і жадоба до підкорення світу)))»
Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…
а вчитися він збирається?
чи вважає, що в нього достатньо знань для підкорення світу?
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Додано: Пон 21 сер, 2023 18:52
akurt написав:
Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…
Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого.
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BIGor
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Додано: Пон 21 сер, 2023 18:54
Це саме той випадок, коли спочатку варто себе спитати: «Достатньо у вас було знань у 18 років для підкорення світу?»
На практиці: бажання навчатися найкраще зʼявляється після того, як бачиш, як живуть та скільки заробляють люди поруч з тобою, або в одному відділі, або в одній фірмі.
Це - найвагоміший стимул підвищувати свою кваліфікацію та навчатися.
Українці, які отримали візу за програмою CUAET в Канаду, отримали право не тільки працювати, але і вчитися в навчальних закладах Канади.
Ми вже тут писали:
- мінімалка 15 CAD на годину (покоївка в готелі);
- робітник на будівництві 17,5…21,5 CAD на годину;
- той же робітник, який закінчив курси спеціалізації та отримав Сертифікат/ліцензію: 50…60 CAD на годину.
Ось вам про навчання…
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Додано: Пон 21 сер, 2023 18:56
Shaman написав: akurt написав: BIGor написав:
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»
Сьогодні, із спілкування з жителькою Анталії:
«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається. Але в нього відмінна англійська і жадоба до підкорення світу)))»
Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…
а вчитися він збирається?
чи вважає, що в нього достатньо знань для підкорення світу?
Это у нас в стране высшее образование у каждого второго.
Синих воротничков во всем мире валом и прикинте, как-то себе живут, а в развитых странах еще и неплохо живут.
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Додано: Пон 21 сер, 2023 19:03
BIGor написав: akurt написав:
Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…
Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого.
Одна ботоферма - сотни, если не тысячи активных симкарт. Активные симки сейчас имеют к количеству населения такое же отношение, как индекс бигмака к курсу валюты. Но стране в военное время нужны хорошие новости, даже если их приходится дорисовывать к реальности на коленке.
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Додано: Пон 21 сер, 2023 19:07
akurt написав:
Це саме той випадок, коли спочатку варто себе спитати: «Достатньо у вас було знань у 18 років для підкорення світу?»
На практиці: бажання навчатися найкраще зʼявляється після того, як бачиш, як живуть та скільки заробляють люди поруч з тобою, або в одному відділі, або в одній фірмі.
Це - найвагоміший стимул підвищувати свою кваліфікацію та навчатися.
Українці, які отримали візу за програмою CUAET в Канаду, отримали право не тільки працювати, але і вчитися в навчальних закладах Канади.
Ми вже тут писали:
- мінімалка 15 CAD на годину (покоївка в готелі);
- робітник на будівництві 17,5…21,5 CAD на годину;
- той же робітник, який закінчив курси спеціалізації та отримав Сертифікат/ліцензію: 50…60 CAD на годину.
Ось вам про навчання…
раніше розмовляли, що краще отримати освіту, й заробляти ХХ на годину - тим же архітектором чи як правильно назвати людину, яка організує процес будівництва, а не просто встановлює опалубку.
чи стали більш реально оцінювати перспективи емігранта?
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Додано: Пон 21 сер, 2023 19:10
antey1969 написав: Shaman написав: akurt написав:
Сьогодні, із спілкування з жителькою Анталії:
«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається. Але в нього відмінна англійська і жадоба до підкорення світу)))»
Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…
а вчитися він збирається?
чи вважає, що в нього достатньо знань для підкорення світу?
Это у нас в стране высшее образование у каждого второго.
Синих воротничков во всем мире валом и прикинте, как-то себе живут, а в развитых странах еще и неплохо живут.
й в Африці якось живуть.
але я гадав краще встановлювати собі високі рівні.
ви то самі який комірець?
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Shaman
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