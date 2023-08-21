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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1123112411251126>
Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 13:05

  stm написав:
  BIGor написав:Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші?

Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид)))

Якщо чесно, то мені пофіг на Вас і ваші статки. Не знаю чого так переймаєтесь? В мене нема такого українського "щоб корова у сусіда здохла". А у вас бачу є.

Мені головне щоб моя сім'я жила у достатку і з майбутнім.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 13:22

  BIGor написав:
  stm написав:
  BIGor написав:Кухару вірити - себе не поважати. Він вже обіцяв пересічному 3 куе зарплату в 2022 році. Цікаво, чого так переживаєте за чужі гроші?

Всмысле переживаю, я в Украине буду участвовать в перераспределении капиталов капиталистов по Кухару))) насолю Вам так насолю на открытую рану кровоточащих обид)))

Якщо чесно, то мені пофіг на Вас і ваші статки. Не знаю чого так переймаєтесь? В мене нема такого українського "щоб корова у сусіда здохла". А у вас бачу є.

Мені головне щоб моя сім'я жила у достатку і з майбутнім.

У Вас нет коровы, даже нечему дохнуть...
stm
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 16:14

  BIGor написав:«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»

Сьогодні, із спілкування з жителькою Анталії:
«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається. Але в нього відмінна англійська і жадоба до підкорення світу)))»

Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:42

  akurt написав:
  BIGor написав:«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»

Сьогодні, із спілкування з жителькою Анталії:
«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається. Але в нього відмінна англійська і жадоба до підкорення світу)))»

Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…

а вчитися він збирається?
чи вважає, що в нього достатньо знань для підкорення світу? :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…

Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:54

Це саме той випадок, коли спочатку варто себе спитати: «Достатньо у вас було знань у 18 років для підкорення світу?»

На практиці: бажання навчатися найкраще зʼявляється після того, як бачиш, як живуть та скільки заробляють люди поруч з тобою, або в одному відділі, або в одній фірмі.
Це - найвагоміший стимул підвищувати свою кваліфікацію та навчатися.
Українці, які отримали візу за програмою CUAET в Канаду, отримали право не тільки працювати, але і вчитися в навчальних закладах Канади.
Ми вже тут писали:
- мінімалка 15 CAD на годину (покоївка в готелі);
- робітник на будівництві 17,5…21,5 CAD на годину;
- той же робітник, який закінчив курси спеціалізації та отримав Сертифікат/ліцензію: 50…60 CAD на годину.
Ось вам про навчання…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 18:56

  Shaman написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»

Сьогодні, із спілкування з жителькою Анталії:
«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається. Але в нього відмінна англійська і жадоба до підкорення світу)))»

Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…

а вчитися він збирається?
чи вважає, що в нього достатньо знань для підкорення світу? :)

Это у нас в стране высшее образование у каждого второго.
Синих воротничков во всем мире валом и прикинте, как-то себе живут, а в развитых странах еще и неплохо живут.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:03

  BIGor написав:
  akurt написав:Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…

Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого.

Одна ботоферма - сотни, если не тысячи активных симкарт. Активные симки сейчас имеют к количеству населения такое же отношение, как индекс бигмака к курсу валюты. Но стране в военное время нужны хорошие новости, даже если их приходится дорисовывать к реальности на коленке.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:07

  akurt написав:Це саме той випадок, коли спочатку варто себе спитати: «Достатньо у вас було знань у 18 років для підкорення світу?»

На практиці: бажання навчатися найкраще зʼявляється після того, як бачиш, як живуть та скільки заробляють люди поруч з тобою, або в одному відділі, або в одній фірмі.
Це - найвагоміший стимул підвищувати свою кваліфікацію та навчатися.
Українці, які отримали візу за програмою CUAET в Канаду, отримали право не тільки працювати, але і вчитися в навчальних закладах Канади.
Ми вже тут писали:
- мінімалка 15 CAD на годину (покоївка в готелі);
- робітник на будівництві 17,5…21,5 CAD на годину;
- той же робітник, який закінчив курси спеціалізації та отримав Сертифікат/ліцензію: 50…60 CAD на годину.
Ось вам про навчання…

раніше розмовляли, що краще отримати освіту, й заробляти ХХ на годину - тим же архітектором чи як правильно назвати людину, яка організує процес будівництва, а не просто встановлює опалубку.

чи стали більш реально оцінювати перспективи емігранта? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:10

  antey1969 написав:
  Shaman написав:
  akurt написав:Сьогодні, із спілкування з жителькою Анталії:
«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається. Але в нього відмінна англійська і жадоба до підкорення світу)))»

Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…

а вчитися він збирається?
чи вважає, що в нього достатньо знань для підкорення світу? :)

Это у нас в стране высшее образование у каждого второго.
Синих воротничков во всем мире валом и прикинте, как-то себе живут, а в развитых странах еще и неплохо живут.

й в Африці якось живуть.

але я гадав краще встановлювати собі високі рівні.

ви то самі який комірець? ;)
Shaman
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