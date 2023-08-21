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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 19:14

  antey1969 написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…

Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого.

Одна ботоферма - сотни, если не тысячи активных симкарт. Активные симки сейчас имеют к количеству населения такое же отношение, как индекс бигмака к курсу валюты. Но стране в военное время нужны хорошие новости, даже если их приходится дорисовывать к реальности на коленке.

В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн.
«Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією», - сказала академік НАН України Елла Лібанова.
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2023 22:42

  fler написав:
  antey1969 написав:
  BIGor написав:Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого.

Одна ботоферма - сотни, если не тысячи активных симкарт. Активные симки сейчас имеют к количеству населения такое же отношение, как индекс бигмака к курсу валюты. Но стране в военное время нужны хорошие новости, даже если их приходится дорисовывать к реальности на коленке.

В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн.
«Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією», - сказала академік НАН України Елла Лібанова.

ООН говорит, что на рашку выехало 3.5 млн украинцев. Запад говорит, что принял примерно 8 млн наших беженцев.
По сути, академик предположила, что на 1 января 2022 года в Украине проживало около 40 млн
граждан, плюс население Крыма и лднр.
Цифры пани-академика даже навскидку не выдерживают никакой критики.
antey1969
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