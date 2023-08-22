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#<1 ... 1123112411251126 Додано: Пон 21 сер, 2023 19:14 antey1969 написав: BIGor написав: akurt написав: Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ… Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…

Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого. Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого.

Одна ботоферма - сотни, если не тысячи активных симкарт. Активные симки сейчас имеют к количеству населения такое же отношение, как индекс бигмака к курсу валюты. Но стране в военное время нужны хорошие новости, даже если их приходится дорисовывать к реальности на коленке. Одна ботоферма - сотни, если не тысячи активных симкарт. Активные симки сейчас имеют к количеству населения такое же отношение, как индекс бигмака к курсу валюты. Но стране в военное время нужны хорошие новости, даже если их приходится дорисовывать к реальности на коленке.

В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн.

«Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією», - сказала академік НАН України Елла Лібанова. В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн.«Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією», - сказала академік НАН України Елла Лібанова. fler

Повідомлень: 4137 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 22:42 fler написав: antey1969 написав: BIGor написав: Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого. Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого.

Одна ботоферма - сотни, если не тысячи активных симкарт. Активные симки сейчас имеют к количеству населения такое же отношение, как индекс бигмака к курсу валюты. Но стране в военное время нужны хорошие новости, даже если их приходится дорисовывать к реальности на коленке. Одна ботоферма - сотни, если не тысячи активных симкарт. Активные симки сейчас имеют к количеству населения такое же отношение, как индекс бигмака к курсу валюты. Но стране в военное время нужны хорошие новости, даже если их приходится дорисовывать к реальности на коленке.

В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн.

«Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією», - сказала академік НАН України Елла Лібанова. В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн.«Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією», - сказала академік НАН України Елла Лібанова.

ООН говорит, что на рашку выехало 3.5 млн украинцев. Запад говорит, что принял примерно 8 млн наших беженцев.

По сути, академик предположила, что на 1 января 2022 года в Украине проживало около 40 млн

граждан, плюс население Крыма и лднр.

Цифры пани-академика даже навскидку не выдерживают никакой критики. ООН говорит, что на рашку выехало 3.5 млн украинцев. Запад говорит, что принял примерно 8 млн наших беженцев.По сути, академик предположила, что на 1 января 2022 года в Украине проживало около 40 млнграждан, плюс население Крыма и лднр.Цифры пани-академика даже навскидку не выдерживают никакой критики. antey1969 1

Повідомлень: 11998 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1667 раз. Подякували: 3575 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 21 сер, 2023 23:31 akurt написав: «Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається «Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається



От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?) От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?) katso

Повідомлень: 631 З нами з: 16.05.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 00:41 katso написав: akurt написав: «Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається «Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається



От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?) От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?)



Работу как таковую можно найти за 3 дня.

Только первая зп будет в конце следующей после начала работы недели.

Для того, чтобы найти работу, нужно разрещение на работу.

Я не знаю как в Канаде, в США разрешение на работу приходит примерно через 1,5 месяца. А самым первым делом надо получить ССН.

Открыть счет в банке - тоже не с разбега, не как в Украине за пару часов.

А для всего этого сначала нужен адрес, номер телефона.



Разве что парень на третий день вышел работат на кэш. Работу как таковую можно найти за 3 дня.Только первая зп будет в конце следующей после начала работы недели.Для того, чтобы найти работу, нужно разрещение на работу.Я не знаю как в Канаде, в США разрешение на работу приходит примерно через 1,5 месяца. А самым первым делом надо получить ССН.Открыть счет в банке - тоже не с разбега, не как в Украине за пару часов.А для всего этого сначала нужен адрес, номер телефона.Разве что парень на третий день вышел работат на кэш. rjkz

Повідомлень: 15292 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7901 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 06:09 Sir rjkz!

Я в Канаде был, с моей помощью не один человек туда попал по программе приема украинцев CUAET и конечно, кое-что знаю точно.

Так вот: украинцы, прибывшие в Канаду, получают разрешение на работу и обучение в Канаде прямо в первом аэропорту прилёта. Документ называется Work permit. Он индивидуальный. Он выдаются сразу по прилёту после оформления таможенной декларации.

На основании этого документа прибывший украинец:

- оформляет канадский налоговый номер;

- открывает счет в банке;

- устраивается на работу.

Первые две операции занимают пару часов - очередь, заполнение бумаг, получение банковской карточки и так далее. Теоретически через 2 часа может уже приступать к работе.

Поиск жилья - дело очень индивидуальное:

- одна семья из тех, которую я курировал, вселилась в квартиру на третий день пребывания. Квартиру нашли на сайте объявлений, созвонились, встретились, договорились, вселились. Главный критерий был: школа.

- вторая семья: противоположный вариант: жили в отеле в Виннипеге почти месяц, за месяц пересмотрели реально не шучу 110 квартир. Очень привередливые: а) у них с собой собака, а с собакой не хотели брать; б) мама семьи рогом уперлась: «Хочу только индивидуальную стиральную машину, а на этаже или в подвальном помещении не хочу». в) очень маму раздражали азиаты и индийцы, которых там много. Я ее знаю лично, хотя и не очень сильно, так был удивлен привередливости. Семья из Днепра.



Поиск работы: очень индивидуальное дело.

И зависит именно от тех двух пунктов, которые я тут уже пару раз излагал. Найдешь работу через 2 часа или два месяца, зависит от двух пунктов (и кто, как не Вы, с этим согласитесь):

- знание языка? (английский или французский);

- «Что ты такое умеешь делать, за что мы тебе заплатим деньги?»

Всем, кто собрался в эмиграцию, очень советую точно знать ответы на эти два вопроса. akurt

Повідомлень: 8209 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3242 раз. Подякували: 1112 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 06:23 По вопросам katso.

Я общался с мамой этого 18-ти летнего парня.

Привел именно ее цитату именно она слово в слово так сказала.

Поскольку я реально общаюсь почти ежедневно с теми семьями, которым я лично помогал выехать в Канаду, то я попросил маму этого парня, чтобы ее сын установил со мной контакт. Узнаю подробности - сообщу. Самому интересно. Для статистики. Пока контакта нет.

Для справки: почему вас так удивила сумма в 500 долларов. Поскольку я был в Канаде:

- 500$=650 CAD;

- покушать хорошо в кафе 12 CAD;

- продукты в супермаркетах очень дешевые, наши обычно берут готовую еду и разогревают ее или готовят в печке СВЧ.

- нашим обычно предоставляют проживание в отеле на 2 недели бесплатно, а в Виннипеге - еще и с трехзразовым питанием.

Меня цифра 500 $ никак не удивила, особенно если тот парень реально нашел работу быстро и в самом деле через 2 недели получил первую зарплату ориентировочно в сумме 2*5*8*17=1360 CAD.

Если мне удастся с ним лично переговорить, напишу более подробно. akurt

Повідомлень: 8209 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3242 раз. Подякували: 1112 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1123112411251126 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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