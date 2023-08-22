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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 сер, 2023 19:14
antey1969 написав: BIGor написав: akurt написав:
Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…
Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого.
Одна ботоферма - сотни, если не тысячи активных симкарт. Активные симки сейчас имеют к количеству населения такое же отношение, как индекс бигмака к курсу валюты. Но стране в военное время нужны хорошие новости, даже если их приходится дорисовывать к реальности на коленке.
В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн.
«Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією», - сказала академік НАН України Елла Лібанова.
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fler
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Додано: Пон 21 сер, 2023 22:42
fler написав: antey1969 написав: BIGor написав:
Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого.
Одна ботоферма - сотни, если не тысячи активных симкарт. Активные симки сейчас имеют к количеству населения такое же отношение, как индекс бигмака к курсу валюты. Но стране в военное время нужны хорошие новости, даже если их приходится дорисовывать к реальности на коленке.
В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн.
«Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією», - сказала академік НАН України Елла Лібанова.
ООН говорит, что на рашку выехало 3.5 млн украинцев. Запад говорит, что принял примерно 8 млн наших беженцев.
По сути, академик предположила, что на 1 января 2022 года в Украине проживало около 40 млн
граждан, плюс население Крыма и лднр.
Цифры пани-академика даже навскидку не выдерживают никакой критики.
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antey1969
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Додано: Пон 21 сер, 2023 23:31
akurt написав:
«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається
От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?)
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katso
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Додано: Вів 22 сер, 2023 00:41
katso написав: akurt написав:
«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається
От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?)
Работу как таковую можно найти за 3 дня.
Только первая зп будет в конце следующей после начала работы недели.
Для того, чтобы найти работу, нужно разрещение на работу.
Я не знаю как в Канаде, в США разрешение на работу приходит примерно через 1,5 месяца. А самым первым делом надо получить ССН.
Открыть счет в банке - тоже не с разбега, не как в Украине за пару часов.
А для всего этого сначала нужен адрес, номер телефона.
Разве что парень на третий день вышел работат на кэш.
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rjkz
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Додано: Вів 22 сер, 2023 06:09
Sir rjkz!
Я в Канаде был, с моей помощью не один человек туда попал по программе приема украинцев CUAET и конечно, кое-что знаю точно.
Так вот: украинцы, прибывшие в Канаду, получают разрешение на работу и обучение в Канаде прямо в первом аэропорту прилёта. Документ называется Work permit. Он индивидуальный. Он выдаются сразу по прилёту после оформления таможенной декларации.
На основании этого документа прибывший украинец:
- оформляет канадский налоговый номер;
- открывает счет в банке;
- устраивается на работу.
Первые две операции занимают пару часов - очередь, заполнение бумаг, получение банковской карточки и так далее. Теоретически через 2 часа может уже приступать к работе.
Поиск жилья - дело очень индивидуальное:
- одна семья из тех, которую я курировал, вселилась в квартиру на третий день пребывания. Квартиру нашли на сайте объявлений, созвонились, встретились, договорились, вселились. Главный критерий был: школа.
- вторая семья: противоположный вариант: жили в отеле в Виннипеге почти месяц, за месяц пересмотрели реально не шучу 110 квартир. Очень привередливые: а) у них с собой собака, а с собакой не хотели брать; б) мама семьи рогом уперлась: «Хочу только индивидуальную стиральную машину, а на этаже или в подвальном помещении не хочу». в) очень маму раздражали азиаты и индийцы, которых там много. Я ее знаю лично, хотя и не очень сильно, так был удивлен привередливости. Семья из Днепра.
Поиск работы: очень индивидуальное дело.
И зависит именно от тех двух пунктов, которые я тут уже пару раз излагал. Найдешь работу через 2 часа или два месяца, зависит от двух пунктов (и кто, как не Вы, с этим согласитесь):
- знание языка? (английский или французский);
- «Что ты такое умеешь делать, за что мы тебе заплатим деньги?»
Всем, кто собрался в эмиграцию, очень советую точно знать ответы на эти два вопроса.
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akurt
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Додано: Вів 22 сер, 2023 06:23
По вопросам katso.
Я общался с мамой этого 18-ти летнего парня.
Привел именно ее цитату именно она слово в слово так сказала.
Поскольку я реально общаюсь почти ежедневно с теми семьями, которым я лично помогал выехать в Канаду, то я попросил маму этого парня, чтобы ее сын установил со мной контакт. Узнаю подробности - сообщу. Самому интересно. Для статистики. Пока контакта нет.
Для справки: почему вас так удивила сумма в 500 долларов. Поскольку я был в Канаде:
- 500$=650 CAD;
- покушать хорошо в кафе 12 CAD;
- продукты в супермаркетах очень дешевые, наши обычно берут готовую еду и разогревают ее или готовят в печке СВЧ.
- нашим обычно предоставляют проживание в отеле на 2 недели бесплатно, а в Виннипеге - еще и с трехзразовым питанием.
Меня цифра 500 $ никак не удивила, особенно если тот парень реально нашел работу быстро и в самом деле через 2 недели получил первую зарплату ориентировочно в сумме 2*5*8*17=1360 CAD.
Если мне удастся с ним лично переговорить, напишу более подробно.
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akurt
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