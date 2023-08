Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1123112411251126 Додано: Пон 21 сер, 2023 19:14 antey1969 написав: BIGor написав: akurt написав: Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ… Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…

Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого. Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого.

Одна ботоферма - сотни, если не тысячи активных симкарт. Активные симки сейчас имеют к количеству населения такое же отношение, как индекс бигмака к курсу валюты. Но стране в военное время нужны хорошие новости, даже если их приходится дорисовывать к реальности на коленке. Одна ботоферма - сотни, если не тысячи активных симкарт. Активные симки сейчас имеют к количеству населения такое же отношение, как индекс бигмака к курсу валюты. Но стране в военное время нужны хорошие новости, даже если их приходится дорисовывать к реальности на коленке.

В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн.

В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн.

«Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією», - сказала академік НАН України Елла Лібанова.

Додано: Пон 21 сер, 2023 22:42 fler написав: antey1969 написав: BIGor написав: Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого. Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого.

Одна ботоферма - сотни, если не тысячи активных симкарт. Активные симки сейчас имеют к количеству населения такое же отношение, как индекс бигмака к курсу валюты. Но стране в военное время нужны хорошие новости, даже если их приходится дорисовывать к реальности на коленке. Одна ботоферма - сотни, если не тысячи активных симкарт. Активные симки сейчас имеют к количеству населения такое же отношение, как индекс бигмака к курсу валюты. Но стране в военное время нужны хорошие новости, даже если их приходится дорисовывать к реальности на коленке.

В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн.

«Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією», - сказала академік НАН України Елла Лібанова. В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн.«Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією», - сказала академік НАН України Елла Лібанова.

ООН говорит, что на рашку выехало 3.5 млн украинцев. Запад говорит, что принял примерно 8 млн наших беженцев.

По сути, академик предположила, что на 1 января 2022 года в Украине проживало около 40 млн

граждан, плюс население Крыма и лднр.

ООН говорит, что на рашку выехало 3.5 млн украинцев. Запад говорит, что принял примерно 8 млн наших беженцев.По сути, академик предположила, что на 1 января 2022 года в Украине проживало около 40 млнграждан, плюс население Крыма и лднр.Цифры пани-академика даже навскидку не выдерживают никакой критики.

Додано: Пон 21 сер, 2023 23:31 akurt написав: «Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається



От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?)

Додано: Вів 22 сер, 2023 00:41 katso написав: akurt написав: «Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається



От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?) От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?)



Работу как таковую можно найти за 3 дня.

Только первая зп будет в конце следующей после начала работы недели.

Для того, чтобы найти работу, нужно разрещение на работу.

Я не знаю как в Канаде, в США разрешение на работу приходит примерно через 1,5 месяца. А самым первым делом надо получить ССН.

Открыть счет в банке - тоже не с разбега, не как в Украине за пару часов.

А для всего этого сначала нужен адрес, номер телефона.



Работу как таковую можно найти за 3 дня.Только первая зп будет в конце следующей после начала работы недели.Для того, чтобы найти работу, нужно разрещение на работу.Я не знаю как в Канаде, в США разрешение на работу приходит примерно через 1,5 месяца. А самым первым делом надо получить ССН.Открыть счет в банке - тоже не с разбега, не как в Украине за пару часов.А для всего этого сначала нужен адрес, номер телефона.Разве что парень на третий день вышел работат на кэш.

Додано: Вів 22 сер, 2023 06:09 Sir rjkz!

Я в Канаде был, с моей помощью не один человек туда попал по программе приема украинцев CUAET и конечно, дам важные уточнения - все сильно отличается от США.

Так вот: украинцы, прибывшие в Канаду, получают разрешение на работу и обучение в Канаде прямо в первом аэропорту прилёта. Документ называется Work permit.

Документ выдаются сразу по прилёту после оформления таможенной декларации.

Прямо в аэропорту оформляет стартовый пакет на мобильную связь - что интересно без оплаты (счет будет выставлен через месяц).



На основании Work permit прибывший украинец:

- оформляет канадский налоговый номер;

- открывает счет в банке; получает дебетовую карту. Кредитную карту выдают через 10 дней (если представит адрес постоянного места проживания). Стартовый кредитный лимит может быть в сумме 1500 CAD.

- устраивается на работу.

Первые две операции занимают пару-тройку часов (зависит от наплыва украинцев в городе первого посещения/прилета - может быть, а может и не быть очередь), заполнение бумаг, получение банковской карточки и так далее.

Додано: Вів 22 сер, 2023 06:23 По вопросам katso.

Я общался с мамой этого 18-ти летнего парня.

Привел именно ее цитату именно она слово в слово так сказала.

Поскольку я реально общаюсь почти ежедневно с теми семьями, которым я лично помогал выехать в Канаду, то я попросил маму этого парня, чтобы ее сын установил со мной контакт. Узнаю подробности - сообщу. Самому интересно. Для статистики.

Для справки: почему вас так удивила сумма в 500 долларов. Поскольку я был в Канаде, то некоторые цифры:

- 500$=650 CAD;

- покушать хорошо в кафе 12 CAD; в хорошем кафе: 15...19 CAD.

- продукты в супермаркетах очень дешевые, наши обычно берут готовую еду и разогревают ее или готовят в печке СВЧ. Выбор очень большой. В супермаркете взять "перекус", который достаточно разогреть: 3-5 CAD. Упаковка готовых отваренных креветок массой 350 граммов (достаточно разогреть в печке СВЧ) - 5 CAD (сам брал такие к пиву). Готовый суп в банке 2-4 CAD. Набор суши может стоить 5-8 CAD. Канистра апельсинового сока 3 литра - 4 CAD, упаковка молочных продуктов типа Danon 4-5 CAD. Пытался запомнить цены на курицу, свинину, говядину - но я их не покупал и точно не скажу - в голове крутятся цифры типа 2-4-5 CAD за фунт.

Пропитаться реально человек может очень дешево.

- нашим обычно предоставляют проживание в отеле на 2 недели бесплатно, а в Виннипеге - и не только - еще и с трехзразовым питанием.

- нашим выдают дисконтную карточку проезда в городском транспорте - скидка кажется в 80%. (Сейчас правда, ужесточили выдачу - начали проверять, кто сколько денег завез и точно ли "малоимущий"). Сколько стоит проезд в автобусе - я точно не знаю - ехал один раз в аэропорт получать арендованное авто и то бесплатно (у меня билета не было, наличку водитель не брал, кредитную карту в автобусе не принимают, сказал водитель ехать бесплатно). Авто арендовал за 29$ в день (была акция на сайте HotWire, реально дороже, выдали почти новый Ford Edge с пробегом в 36 000 км).



Меня цифра 500 $ никак не удивила, особенно если тот парень реально нашел работу быстро и в самом деле через 2 недели (там выплачивают 1 раз в 2 недели) получил первую зарплату ориентировочно не меньше чем в сумме 2*5*8*17=1360 CAD (минус налог ориентировочно 10%).

Если мне удастся с ним лично переговорить, напишу более подробно.



P.S. Про "рыбацкие рассказы" расскажете рыбакам. Я не рыбак и никогда не любил ловить рыбу. А потому никогда не участвовал ни в изложении, ни в прослушивании упомянутых рассказов.

Додано: Вів 22 сер, 2023 09:11 очікування vs реальність katso написав: akurt написав: «Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається



От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?) От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?)

там цілий тред емігро-зради:

https://dou.ua/forums/topic/36348/#2672053

був в США з почтаку цього рорку. Приїхав 17-го лютого, повернувся 20-го квітня.

Заїхав по U4U, дуже швидко отримав Work authorization C11 category, виконав всі вимоги щодо медичного обстеження.

Треба сказати, що приїхав я не в самий кращий період.

Знімав житло на Airbnb та несамовито розсилав своє резюме, яке у процессі переробляв декілка разів.

Мав просто неймовірну кількість телефоних скрінінг-інтервью і кожен, кожен!!! рекрутер спитав мене чи маю я візу або грін карту.

А так як я мав тільки EA C11 і більш нічого то тут були такі випадки:

— «Дякую ми Вам перетелефонуємо».

— «А що це таке?» «Ага.» «Нам потрібно проконсультуватися (з босом/юристами/з замовником (якщо це була рекрутенгова компанія).» А через декілька днів: «Вибачте ми не можемо вас найняти».

— І один, ОДИН!, випадок, якась індуська котора: «Так ми можемо вас найняти. Треба переїхати у Каліфорнію». А платити будть 110 тис на рік. Що для мене, з сімєю, яку планував перевезти якщо знайду роботу, було не варіант. Якби це була не Каліфорнія то ок, але в Каліфорнії все набагато дорожче.



Прада ще було одне очне (по Skype) інтервью з MathWorks, ніби все пройшло гаразд, і по скілам, потрібним їм у проект все ок. Але через деякий час, відповіли, що знайшли місцевого кандидата.

До цього ще треба додати що я був готовий на релокейт в будь яке місто/штат, в цей же час коли я був там FB викинув на кисень ще 10 000 співробітників а SVB оголосив про своє банкрутство. там цілий тред емігро-зради:був в США з почтаку цього рорку. Приїхав 17-го лютого, повернувся 20-го квітня.Заїхав по U4U, дуже швидко отримав Work authorization C11 category, виконав всі вимоги щодо медичного обстеження.Треба сказати, що приїхав я не в самий кращий період.Знімав житло на Airbnb та несамовито розсилав своє резюме, яке у процессі переробляв декілка разів.Мав просто неймовірну кількість телефоних скрінінг-інтервью і кожен, кожен!!! рекрутер спитав мене чи маю я візу або грін карту.А так як я мав тільки EA C11 і більш нічого то тут були такі випадки:— «Дякую ми Вам перетелефонуємо».— «А що це таке?» «Ага.» «Нам потрібно проконсультуватися (з босом/юристами/з замовником (якщо це була рекрутенгова компанія).» А через декілька днів: «Вибачте ми не можемо вас найняти».— І один, ОДИН!, випадок, якась індуська котора: «Так ми можемо вас найняти. Треба переїхати у Каліфорнію». А платити будть 110 тис на рік. Що для мене, з сімєю, яку планував перевезти якщо знайду роботу, було не варіант. Якби це була не Каліфорнія то ок, але в Каліфорнії все набагато дорожче.Прада ще було одне очне (по Skype) інтервью з MathWorks, ніби все пройшло гаразд, і по скілам, потрібним їм у проект все ок. Але через деякий час, відповіли, що знайшли місцевого кандидата.До цього ще треба додати що я був готовий на релокейт в будь яке місто/штат, в цей же час коли я був там FB викинув на кисень ще 10 000 співробітників а SVB оголосив про своє банкрутство.

Додано: Вів 22 сер, 2023 09:54 Цитата:

— І один, ОДИН!, випадок, якась індуська котора: «Так ми можемо вас найняти. Треба переїхати у Каліфорнію». А платити будть 110 тис на рік. Що для мене, з сімєю, яку планував перевезти якщо знайду роботу, було не варіант. Якби це була не Каліфорнія то ок, але в Каліфорнії все набагато дорожче.



Великі забаганки у хлопа.

Бач, 110 000$ на рік йому малувато... Це при тому, що щойно прибув, свіженький, та з документами біженця. Питання задавали правильні: грін карта.... "Статус" - це в США є головним!



Я особисто знаю людей, які починали в Каліфорнії з 85 000 доларів на рік.

Також знаю особисто людину, яка переїхала з України на роботу в Чикаго і теж на зарплатню в 85 000 на рік.

Ще особисто знаю людину, яка погоджувалася у "конторі індусів" працювати чи за 2000, чи за 2500$ на місяць. З чогось треба ж починати...

І не хочу, але згадується знамените:

"Нет того Квазимодо, который не был бы глубоко убежден, что парой ему может быть только красивая женщина". (з оповідання "О женщинах")



P.S. Знаю приклад і іншого боку медалі: наш українець працював в Каліфорнії в компанії (видалено, приватна інформація) - отримував близько 250 000$ на рік. Переїхав сам добровільно з Каліфорнії на схід США в інший офіс тієї ж компанії: 250 000 на рік вважав, що малувато для утримання родини буде.

Додано: Вів 22 сер, 2023 10:16



Average Annual Salary Across the U.S.

Average annual salary nationwide: $59,428.

Average hourly rate nationwide: $28.34.



States With the Highest Average Salaries

Massachusetts: $76,600

New York: $74,870

California: $73,220



States With the Lowest Average Salaries

Mississippi: $45,180

Arkansas: $48,570

West Virginia: $49,170



Джерело: https://www.forbes.com/advisor/business ... -by-state/ Для довідки про апетити наших новачків в США:Average annual salary nationwide: $59,428.Average hourly rate nationwide: $28.34.Massachusetts: $76,600New York: $74,870Mississippi: $45,180Arkansas: $48,570West Virginia: $49,170Джерело:

