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akurt написав:Дані за сім-картами мобільних телефонів - дуже ненадійна в житті річ…
Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого.
Одна ботоферма - сотни, если не тысячи активных симкарт. Активные симки сейчас имеют к количеству населения такое же отношение, как индекс бигмака к курсу валюты. Но стране в военное время нужны хорошие новости, даже если их приходится дорисовывать к реальности на коленке.
В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн. «Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією», - сказала академік НАН України Елла Лібанова.
BIGor написав:Останній перепис населення був у 2001 році, так що те що зараз показали по сім-картам, краще ніж нічого.
Одна ботоферма - сотни, если не тысячи активных симкарт. Активные симки сейчас имеют к количеству населения такое же отношение, как индекс бигмака к курсу валюты. Но стране в военное время нужны хорошие новости, даже если их приходится дорисовывать к реальности на коленке.
В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що станом на 1 січня 2023 року чисельність населення України становила 28-34 млн. «Ми спробували оцінити чисельність населення на 1 січня 2023 року в кордонах країни на 1 січня 2022 року. У нас вийшла варіація від 28 до 34 мільйонів осіб. Левова частка цієї варіації пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що відбувається з міграцією», - сказала академік НАН України Елла Лібанова.
ООН говорит, что на рашку выехало 3.5 млн украинцев. Запад говорит, что принял примерно 8 млн наших беженцев. По сути, академик предположила, что на 1 января 2022 года в Украине проживало около 40 млн граждан, плюс население Крыма и лднр. Цифры пани-академика даже навскидку не выдерживают никакой критики.
akurt написав:«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається
От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?)
akurt написав:«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається
От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?)
Работу как таковую можно найти за 3 дня. Только первая зп будет в конце следующей после начала работы недели. Для того, чтобы найти работу, нужно разрещение на работу. Я не знаю как в Канаде, в США разрешение на работу приходит примерно через 1,5 месяца. А самым первым делом надо получить ССН. Открыть счет в банке - тоже не с разбега, не как в Украине за пару часов. А для всего этого сначала нужен адрес, номер телефона.
Разве что парень на третий день вышел работат на кэш.
Sir rjkz! Я в Канаде был, с моей помощью не один человек туда попал по программе приема украинцев CUAET и конечно, дам важные уточнения - все сильно отличается от США. Так вот: украинцы, прибывшие в Канаду, получают разрешение на работу и обучение в Канаде прямо в первом аэропорту прилёта. Документ называется Work permit. Документ выдаются сразу по прилёту после оформления таможенной декларации. Прямо в аэропорту оформляет стартовый пакет на мобильную связь - что интересно без оплаты (счет будет выставлен через месяц).
На основании Work permit прибывший украинец: - оформляет канадский налоговый номер; - открывает счет в банке; получает дебетовую карту. Кредитную карту выдают через 10 дней (если представит адрес постоянного места проживания). Стартовый кредитный лимит может быть в сумме 1500 CAD. - устраивается на работу. Первые две операции занимают пару-тройку часов (зависит от наплыва украинцев в городе первого посещения/прилета - может быть, а может и не быть очередь), заполнение бумаг, получение банковской карточки и так далее.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 22 сер, 2023 07:21, всього редагувалось 1 раз.
По вопросам katso. Я общался с мамой этого 18-ти летнего парня. Привел именно ее цитату именно она слово в слово так сказала. Поскольку я реально общаюсь почти ежедневно с теми семьями, которым я лично помогал выехать в Канаду, то я попросил маму этого парня, чтобы ее сын установил со мной контакт. Узнаю подробности - сообщу. Самому интересно. Для статистики. Для справки: почему вас так удивила сумма в 500 долларов. Поскольку я был в Канаде, то некоторые цифры: - 500$=650 CAD; - покушать хорошо в кафе 12 CAD; в хорошем кафе: 15...19 CAD. - продукты в супермаркетах очень дешевые, наши обычно берут готовую еду и разогревают ее или готовят в печке СВЧ. Выбор очень большой. В супермаркете взять "перекус", который достаточно разогреть: 3-5 CAD. Упаковка готовых отваренных креветок массой 350 граммов (достаточно разогреть в печке СВЧ) - 5 CAD (сам брал такие к пиву). Готовый суп в банке 2-4 CAD. Набор суши может стоить 5-8 CAD. Канистра апельсинового сока 3 литра - 4 CAD, упаковка молочных продуктов типа Danon 4-5 CAD. Пытался запомнить цены на курицу, свинину, говядину - но я их не покупал и точно не скажу - в голове крутятся цифры типа 2-4-5 CAD за фунт. Пропитаться реально человек может очень дешево. - нашим обычно предоставляют проживание в отеле на 2 недели бесплатно, а в Виннипеге - и не только - еще и с трехзразовым питанием. - нашим выдают дисконтную карточку проезда в городском транспорте - скидка кажется в 80%. (Сейчас правда, ужесточили выдачу - начали проверять, кто сколько денег завез и точно ли "малоимущий"). Сколько стоит проезд в автобусе - я точно не знаю - ехал один раз в аэропорт получать арендованное авто и то бесплатно (у меня билета не было, наличку водитель не брал, кредитную карту в автобусе не принимают, сказал водитель ехать бесплатно). Авто арендовал за 29$ в день (была акция на сайте HotWire, реально дороже, выдали почти новый Ford Edge с пробегом в 36 000 км).
Меня цифра 500 $ никак не удивила, особенно если тот парень реально нашел работу быстро и в самом деле через 2 недели (там выплачивают 1 раз в 2 недели) получил первую зарплату ориентировочно не меньше чем в сумме 2*5*8*17=1360 CAD (минус налог ориентировочно 10%). Если мне удастся с ним лично переговорить, напишу более подробно.
P.S. Про "рыбацкие рассказы" расскажете рыбакам. Я не рыбак и никогда не любил ловить рыбу. А потому никогда не участвовал ни в изложении, ни в прослушивании упомянутых рассказов.
akurt написав:«Мій син, якому 18 років, поїхав в Канаду з 500 доларами у кішені, вже на 3 день знайшов роботу, орендує кімнату в будинку з хлопцями і каже, що повертатися не збирається
От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?)
там цілий тред емігро-зради: https://dou.ua/forums/topic/36348/#2672053 був в США з почтаку цього рорку. Приїхав 17-го лютого, повернувся 20-го квітня. Заїхав по U4U, дуже швидко отримав Work authorization C11 category, виконав всі вимоги щодо медичного обстеження. Треба сказати, що приїхав я не в самий кращий період. Знімав житло на Airbnb та несамовито розсилав своє резюме, яке у процессі переробляв декілка разів. Мав просто неймовірну кількість телефоних скрінінг-інтервью і кожен, кожен!!! рекрутер спитав мене чи маю я візу або грін карту. А так як я мав тільки EA C11 і більш нічого то тут були такі випадки: — «Дякую ми Вам перетелефонуємо». — «А що це таке?» «Ага.» «Нам потрібно проконсультуватися (з босом/юристами/з замовником (якщо це була рекрутенгова компанія).» А через декілька днів: «Вибачте ми не можемо вас найняти». — І один, ОДИН!, випадок, якась індуська котора: «Так ми можемо вас найняти. Треба переїхати у Каліфорнію». А платити будть 110 тис на рік. Що для мене, з сімєю, яку планував перевезти якщо знайду роботу, було не варіант. Якби це була не Каліфорнія то ок, але в Каліфорнії все набагато дорожче.
Прада ще було одне очне (по Skype) інтервью з MathWorks, ніби все пройшло гаразд, і по скілам, потрібним їм у проект все ок. Але через деякий час, відповіли, що знайшли місцевого кандидата. До цього ще треба додати що я був готовий на релокейт в будь яке місто/штат, в цей же час коли я був там FB викинув на кисень ще 10 000 співробітників а SVB оголосив про своє банкрутство.
Цитата: — І один, ОДИН!, випадок, якась індуська котора: «Так ми можемо вас найняти. Треба переїхати у Каліфорнію». А платити будть 110 тис на рік. Що для мене, з сімєю, яку планував перевезти якщо знайду роботу, було не варіант. Якби це була не Каліфорнія то ок, але в Каліфорнії все набагато дорожче.
Великі забаганки у хлопа. Бач, 110 000$ на рік йому малувато... Це при тому, що щойно прибув, свіженький, та з документами біженця. Питання задавали правильні: грін карта.... "Статус" - це в США є головним!
Я особисто знаю людей, які починали в Каліфорнії з 85 000 доларів на рік. Також знаю особисто людину, яка переїхала з України на роботу в Чикаго і теж на зарплатню в 85 000 на рік. Ще особисто знаю людину, яка погоджувалася у "конторі індусів" працювати чи за 2000, чи за 2500$ на місяць. З чогось треба ж починати... І не хочу, але згадується знамените: "Нет того Квазимодо, который не был бы глубоко убежден, что парой ему может быть только красивая женщина". (з оповідання "О женщинах")
P.S. Знаю приклад і іншого боку медалі: наш українець працював в Каліфорнії в компанії (видалено, приватна інформація) - отримував близько 250 000$ на рік. Переїхав сам добровільно з Каліфорнії на схід США в інший офіс тієї ж компанії: 250 000 на рік вважав, що малувато для утримання родини буде.
BIGor написав:Там роботи дофігіща. В нас в одному обл. центрі може бути 1-2 великих підприємств на все місто (які зазвичай доживають). А в ЄС в селі може бути по декілька великих фабрик чи заводів. В тій же Чехії фабрика на фабриці. Безробіття 2%.