Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1124112511261127 Додано: Вів 22 сер, 2023 13:12 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: BIGor написав: Там роботи дофігіща. В нас в одному обл. центрі може бути 1-2 великих підприємств на все місто (які зазвичай доживають). А в ЄС в селі може бути по декілька великих фабрик чи заводів. В тій же Чехії фабрика на фабриці. Безробіття 2%. Там роботи дофігіща. В нас в одному обл. центрі може бути 1-2 великих підприємств на все місто (які зазвичай доживають). А в ЄС в селі може бути по декілька великих фабрик чи заводів. В тій же Чехії фабрика на фабриці. Безробіття 2%.

І що вони на тих фабриках виготовляють? І що вони на тих фабриках виготовляють? ВВП ВВП Faceless

Модератор Повідомлень: 33640 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7813 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 13:21 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: І що вони на тих фабриках виготовляють? І що вони на тих фабриках виготовляють? все, що треба. Знайомі робили:

1) автозапчастини

2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень

3) сир

4) засоби для догляду за взуттям

... все, що треба. Знайомі робили:1) автозапчастини2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень3) сир4) засоби для догляду за взуттям... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1217 З нами з: 29.07.22 Подякував: 144 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 13:28 Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав: І що вони на тих фабриках виготовляють? І що вони на тих фабриках виготовляють? все, що треба. Знайомі робили:

1) автозапчастини

2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень

3) сир

4) засоби для догляду за взуттям

... все, що треба. Знайомі робили:1) автозапчастини2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень3) сир4) засоби для догляду за взуттям...

І ви б охоче туди пішли би працювати, аби тільки випустили? І ви б охоче туди пішли би працювати, аби тільки випустили? flyman

Повідомлень: 32145 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2680 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 13:33 BIGor написав:

По-моєму всі як один "аналітики цього форуму" скажуть що ця цифра - 31,5 млн. завищена. Причому сюди не ввійшов Херсон + частини Запорізької і Донецької областей. Тобто ще мінімум мільйон можна додати. По-моєму всі як один "аналітики цього форуму" скажуть що ця цифра - 31,5 млн. завищена. Причому сюди не ввійшов Херсон + частини Запорізької і Донецької областей. Тобто ще мінімум мільйон можна додати. andrijk777

Повідомлень: 5046 З нами з: 11.11.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 14:12 andrijk777 написав: BIGor написав:

По-моєму всі як один "аналітики цього форуму" скажуть що ця цифра - 31,5 млн. завищена. Причому сюди не ввійшов Херсон + частини Запорізької і Донецької областей. Тобто ще мінімум мільйон можна додати. По-моєму всі як один "аналітики цього форуму" скажуть що ця цифра - 31,5 млн. завищена. Причому сюди не ввійшов Херсон + частини Запорізької і Донецької областей. Тобто ще мінімум мільйон можна додати.

Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи. Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи. phantom_systems

Повідомлень: 2262 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1124112511261127 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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