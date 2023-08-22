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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 сер, 2023 13:12
andrijk777 написав: BIGor написав:
Там роботи дофігіща. В нас в одному обл. центрі може бути 1-2 великих підприємств на все місто (які зазвичай доживають). А в ЄС в селі може бути по декілька великих фабрик чи заводів. В тій же Чехії фабрика на фабриці. Безробіття 2%.
І що вони на тих фабриках виготовляють?
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Додано: Вів 22 сер, 2023 13:21
andrijk777 написав:
І що вони на тих фабриках виготовляють?
все, що треба. Знайомі робили:
1) автозапчастини
2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень
3) сир
4) засоби для догляду за взуттям
...
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Додано: Вів 22 сер, 2023 13:28
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
І що вони на тих фабриках виготовляють?
все, що треба. Знайомі робили:
1) автозапчастини
2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень
3) сир
4) засоби для догляду за взуттям
...
І ви б охоче туди пішли би працювати, аби тільки випустили?
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Додано: Вів 22 сер, 2023 14:12
Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи.
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