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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1124112511261127
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:12

Re: Еміграція, заробітчанство

andrijk777 написав:
  BIGor написав:Там роботи дофігіща. В нас в одному обл. центрі може бути 1-2 великих підприємств на все місто (які зазвичай доживають). А в ЄС в селі може бути по декілька великих фабрик чи заводів. В тій же Чехії фабрика на фабриці. Безробіття 2%.

І що вони на тих фабриках виготовляють?
ВВП :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  andrijk777 написав:І що вони на тих фабриках виготовляють?
все, що треба. Знайомі робили:
1) автозапчастини
2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень
3) сир
4) засоби для догляду за взуттям
...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:28

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:І що вони на тих фабриках виготовляють?
все, що треба. Знайомі робили:
1) автозапчастини
2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень
3) сир
4) засоби для догляду за взуттям
...

І ви б охоче туди пішли би працювати, аби тільки випустили?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 13:33

  BIGor написав:Зображення

По-моєму всі як один "аналітики цього форуму" скажуть що ця цифра - 31,5 млн. завищена. Причому сюди не ввійшов Херсон + частини Запорізької і Донецької областей. Тобто ще мінімум мільйон можна додати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:12

  andrijk777 написав:
  BIGor написав:Зображення

По-моєму всі як один "аналітики цього форуму" скажуть що ця цифра - 31,5 млн. завищена. Причому сюди не ввійшов Херсон + частини Запорізької і Донецької областей. Тобто ще мінімум мільйон можна додати.

Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи.
phantom_systems
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  #<1 ... 1124112511261127
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