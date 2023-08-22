Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1125112611271128> Додано: Вів 22 сер, 2023 13:12 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: BIGor написав: Там роботи дофігіща. В нас в одному обл. центрі може бути 1-2 великих підприємств на все місто (які зазвичай доживають). А в ЄС в селі може бути по декілька великих фабрик чи заводів. В тій же Чехії фабрика на фабриці. Безробіття 2%. Там роботи дофігіща. В нас в одному обл. центрі може бути 1-2 великих підприємств на все місто (які зазвичай доживають). А в ЄС в селі може бути по декілька великих фабрик чи заводів. В тій же Чехії фабрика на фабриці. Безробіття 2%.

І що вони на тих фабриках виготовляють? І що вони на тих фабриках виготовляють? ВВП ВВП Faceless

Модератор Повідомлень: 33641 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7813 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 13:21 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: І що вони на тих фабриках виготовляють? І що вони на тих фабриках виготовляють? все, що треба. Знайомі робили:

1) автозапчастини

2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень

3) сир

4) засоби для догляду за взуттям

... все, що треба. Знайомі робили:1) автозапчастини2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень3) сир4) засоби для догляду за взуттям... Дюрі-бачі

Повідомлень: 1217 З нами з: 29.07.22 Подякував: 144 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 13:28 Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав: І що вони на тих фабриках виготовляють? І що вони на тих фабриках виготовляють? все, що треба. Знайомі робили:

1) автозапчастини

2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень

3) сир

4) засоби для догляду за взуттям

... все, що треба. Знайомі робили:1) автозапчастини2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень3) сир4) засоби для догляду за взуттям...

І ви б охоче туди пішли би працювати, аби тільки випустили? І ви б охоче туди пішли би працювати, аби тільки випустили? flyman

Повідомлень: 32146 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2680 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 13:33 BIGor написав:

По-моєму всі як один "аналітики цього форуму" скажуть що ця цифра - 31,5 млн. завищена. Причому сюди не ввійшов Херсон + частини Запорізької і Донецької областей. Тобто ще мінімум мільйон можна додати. По-моєму всі як один "аналітики цього форуму" скажуть що ця цифра - 31,5 млн. завищена. Причому сюди не ввійшов Херсон + частини Запорізької і Донецької областей. Тобто ще мінімум мільйон можна додати. andrijk777

Повідомлень: 5049 З нами з: 11.11.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 14:12 andrijk777 написав: BIGor написав:

По-моєму всі як один "аналітики цього форуму" скажуть що ця цифра - 31,5 млн. завищена. Причому сюди не ввійшов Херсон + частини Запорізької і Донецької областей. Тобто ще мінімум мільйон можна додати. По-моєму всі як один "аналітики цього форуму" скажуть що ця цифра - 31,5 млн. завищена. Причому сюди не ввійшов Херсон + частини Запорізької і Донецької областей. Тобто ще мінімум мільйон можна додати.

Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи. Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи. phantom_systems

Повідомлень: 2265 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 15:13 akurt написав: Sir rjkz!

Я в Канаде был, с моей помощью не один человек туда попал по программе приема украинцев CUAET и конечно, дам важные уточнения - все сильно отличается от США.

Так вот: украинцы, прибывшие в Канаду, получают разрешение на работу и обучение в Канаде прямо в первом аэропорту прилёта. Документ называется Work permit.

Документ выдаются сразу по прилёту после оформления таможенной декларации.

Прямо в аэропорту оформляет стартовый пакет на мобильную связь - что интересно без оплаты (счет будет выставлен через месяц).



На основании Work permit прибывший украинец:

- оформляет канадский налоговый номер;

- открывает счет в банке; получает дебетовую карту. Кредитную карту выдают через 10 дней (если представит адрес постоянного места проживания). Стартовый кредитный лимит может быть в сумме 1500 CAD.

- устраивается на работу.

Первые две операции занимают пару-тройку часов (зависит от наплыва украинцев в городе первого посещения/прилета - может быть, а может и не быть очередь), заполнение бумаг, получение банковской карточки и так далее. SirЯ в Канаде был, с моей помощью не один человек туда попал по программе приема украинцев CUAET и конечно, дам важные уточнения -Так вот: украинцы, прибывшие в Канаду, получают разрешение на работу и обучение в Канаде прямо в первом аэропорту прилёта. Документ называется Work permit.Документ выдаются сразу по прилёту после оформления таможенной декларации.Прямо в аэропорту оформляет стартовый пакет на мобильную связь - что интересно без оплаты (счет будет выставлен через месяц).На основании Work permit прибывший украинец:- оформляет канадский налоговый номер;- открывает счет в банке; получает дебетовую карту. Кредитную карту выдают через 10 дней (если представит адрес постоянного места проживания). Стартовый кредитный лимит может быть в сумме 1500 CAD.- устраивается на работу.Первые две операции занимают пару-тройку часов (зависит от наплыва украинцев в городе первого посещения/прилета - может быть, а может и не быть очередь), заполнение бумаг, получение банковской карточки и так далее.



+1

Спасибо.

Рад за украинцев в Канаде.

Таки сильно отличается от США. В том числе для тех кто Ю4Ю, хотя и у них все намного быстрее, чем у меня.

У меня парень работает. 1,5 месяца был в США, прежде чем получил Ворк авторизейшн, уже получив его, практически через пару дней вышел к нам на работу, но ССН еще не пришел по почте, поэтому устраивали его с распечаткой ССН из реестра (он уже был присвоен).

Когда я приехал - было еще дольше. +1Спасибо.Рад за украинцев в Канаде.Таки сильно отличается от США. В том числе для тех кто Ю4Ю, хотя и у них все намного быстрее, чем у меня.У меня парень работает. 1,5 месяца был в США, прежде чем получил Ворк авторизейшн, уже получив его, практически через пару дней вышел к нам на работу, но ССН еще не пришел по почте, поэтому устраивали его с распечаткой ССН из реестра (он уже был присвоен).Когда я приехал - было еще дольше. rjkz

Повідомлень: 15294 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7902 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 15:20 akurt написав: По вопросам katso.

Я общался с мамой этого 18-ти летнего парня.

Привел именно ее цитату именно она слово в слово так сказала.

Поскольку я реально общаюсь почти ежедневно с теми семьями, которым я лично помогал выехать в Канаду, то я попросил маму этого парня, чтобы ее сын установил со мной контакт. Узнаю подробности - сообщу. Самому интересно. Для статистики.

Для справки: почему вас так удивила сумма в 500 долларов. Поскольку я был в Канаде, то некоторые цифры:

- 500$=650 CAD;

- покушать хорошо в кафе 12 CAD; в хорошем кафе: 15...19 CAD.

- продукты в супермаркетах очень дешевые, наши обычно берут готовую еду и разогревают ее или готовят в печке СВЧ. Выбор очень большой. В супермаркете взять "перекус", который достаточно разогреть: 3-5 CAD. Упаковка готовых отваренных креветок массой 350 граммов (достаточно разогреть в печке СВЧ) - 5 CAD (сам брал такие к пиву). Готовый суп в банке 2-4 CAD. Набор суши может стоить 5-8 CAD. Канистра апельсинового сока 3 литра - 4 CAD, упаковка молочных продуктов типа Danon 4-5 CAD. Пытался запомнить цены на курицу, свинину, говядину - но я их не покупал и точно не скажу - в голове крутятся цифры типа 2-4-5 CAD за фунт.

Пропитаться реально человек может очень дешево.

- нашим обычно предоставляют проживание в отеле на 2 недели бесплатно, а в Виннипеге - и не только - еще и с трехзразовым питанием.

- нашим выдают дисконтную карточку проезда в городском транспорте - скидка кажется в 80%. (Сейчас правда, ужесточили выдачу - начали проверять, кто сколько денег завез и точно ли "малоимущий"). Сколько стоит проезд в автобусе - я точно не знаю - ехал один раз в аэропорт получать арендованное авто и то бесплатно (у меня билета не было, наличку водитель не брал, кредитную карту в автобусе не принимают, сказал водитель ехать бесплатно). Авто арендовал за 29$ в день (была акция на сайте HotWire, реально дороже, выдали почти новый Ford Edge с пробегом в 36 000 км).



Меня цифра 500 $ никак не удивила, особенно если тот парень реально нашел работу быстро и в самом деле через 2 недели (там выплачивают 1 раз в 2 недели) получил первую зарплату ориентировочно не меньше чем в сумме 2*5*8*17=1360 CAD (минус налог ориентировочно 10%).

Если мне удастся с ним лично переговорить, напишу более подробно.



P.S. Про "рыбацкие рассказы" расскажете рыбакам. Я не рыбак и никогда не любил ловить рыбу. А потому никогда не участвовал ни в изложении, ни в прослушивании упомянутых рассказов. По вопросамЯ общался с мамой этого 18-ти летнего парня.Привел именно ее цитату именно она слово в слово так сказала.Поскольку я реально общаюсь почти ежедневно с теми семьями, которым я лично помогал выехать в Канаду, то я попросил маму этого парня, чтобы ее сын установил со мной контакт. Узнаю подробности - сообщу. Самому интересно. Для статистики.Для справки: почему вас так удивила сумма в 500 долларов. Поскольку я был в Канаде, то некоторые цифры:- 500$=650 CAD;- покушать хорошо в кафе 12 CAD; в хорошем кафе: 15...19 CAD.- продукты в супермаркетах очень дешевые, наши обычно берут готовую еду и разогревают ее или готовят в печке СВЧ. Выбор очень большой. В супермаркете взять "перекус", который достаточно разогреть: 3-5 CAD. Упаковка готовых отваренных креветок массой 350 граммов (достаточно разогреть в печке СВЧ) - 5 CAD (сам брал такие к пиву). Готовый суп в банке 2-4 CAD. Набор суши может стоить 5-8 CAD. Канистра апельсинового сока 3 литра - 4 CAD, упаковка молочных продуктов типа Danon 4-5 CAD. Пытался запомнить цены на курицу, свинину, говядину - но я их не покупал и точно не скажу - в голове крутятся цифры типа 2-4-5 CAD за фунт.Пропитаться реально человек может очень дешево.- нашим обычно предоставляют проживание в отеле на 2 недели бесплатно, а в Виннипеге - и не только - еще и с трехзразовым питанием.- нашим выдают дисконтную карточку проезда в городском транспорте - скидка кажется в 80%. (Сейчас правда, ужесточили выдачу - начали проверять, кто сколько денег завез и точно ли "малоимущий"). Сколько стоит проезд в автобусе - я точно не знаю - ехал один раз в аэропорт получать арендованное авто и то бесплатно (у меня билета не было, наличку водитель не брал, кредитную карту в автобусе не принимают, сказал водитель ехать бесплатно). Авто арендовал за 29$ в день (была акция на сайте HotWire, реально дороже, выдали почти новый Ford Edge с пробегом в 36 000 км).Меня цифра 500 $ никак не удивила, особенно если тот парень реально нашел работу быстро и в самом деле через 2 недели (там выплачивают 1 раз в 2 недели) получил первую зарплату ориентировочно не меньше чем в сумме 2*5*8*17=1360 CAD (минус налог ориентировочно 10%).Если мне удастся с ним лично переговорить, напишу более подробно.Про "рыбацкие рассказы" расскажете рыбакам. Я не рыбак и никогда не любил ловить рыбу. А потому никогда не участвовал ни в изложении, ни в прослушивании упомянутых рассказов.



Странно, я думал, в Канаде продукты дороже чем в США. Дешевле.

Хотя, говорят, у нас дорогой район, может где и дешевле. В Калифорнии (ЛА) судя по каналу Неллифорникейшн, дешевле существенней. Но мы жили и в другом районе, там было дороже с продуктами раза в 1,5 от нынешнего.

А какой город в Канаде? Сорри, если Вы писали, а я запамятовал. Странно, я думал, в Канаде продукты дороже чем в США. Дешевле.Хотя, говорят, у нас дорогой район, может где и дешевле. В Калифорнии (ЛА) судя по каналу Неллифорникейшн, дешевле существенней. Но мы жили и в другом районе, там было дороже с продуктами раза в 1,5 от нынешнего.А какой город в Канаде? Сорри, если Вы писали, а я запамятовал. rjkz

Повідомлень: 15294 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7902 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 15:39 В глубинных провинциях Канады и на северных территориях налоги ниже (GST/PST), недвижимость и её аренда доступнее, поэтому и цены тоже. Но там и зарплаты не очень, да и выбор невелик. Понятно, что с голоду там не мрут, но при зарплате около 2к CAD чистыми на человека не разгонишься, а многие местные так и живут. В США на Аляске похожая ситуация. phantom_systems

Повідомлень: 2265 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 16:13 phantom_systems написав: Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи. Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи.

https://www.oporaua.org/viyna/kilkist-u ... pora-24791

Загальна кількість сімок ділиться на 1,43(середня кількість сімок на людину). Ваші колл-центри і ботоферми - враховані.

*Особисто я довіряю цим даним. Загальна кількість сімок ділиться на(середня кількість сімок на людину). Ваші колл-центри і ботоферми - враховані.*Особисто я довіряю цим даним. andrijk777

Повідомлень: 5049 З нами з: 11.11.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 16:19 andrijk777 написав: phantom_systems написав: Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи. Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи.

https://www.oporaua.org/viyna/kilkist-u ... pora-24791

Загальна кількість сімок ділиться на 1,43(середня кількість сімок на людину). Ваші колл-центри і ботоферми - враховані.

*Особисто я довіряю цим даним. Загальна кількість сімок ділиться на(середня кількість сімок на людину). Ваші колл-центри і ботоферми - враховані.*Особисто я довіряю цим даним.

Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити Faceless

Модератор Повідомлень: 33641 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7813 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1125112611271128> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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