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BIGor написав:Там роботи дофігіща. В нас в одному обл. центрі може бути 1-2 великих підприємств на все місто (які зазвичай доживають). А в ЄС в селі може бути по декілька великих фабрик чи заводів. В тій же Чехії фабрика на фабриці. Безробіття 2%.
По-моєму всі як один "аналітики цього форуму" скажуть що ця цифра - 31,5 млн. завищена. Причому сюди не ввійшов Херсон + частини Запорізької і Донецької областей. Тобто ще мінімум мільйон можна додати.
По-моєму всі як один "аналітики цього форуму" скажуть що ця цифра - 31,5 млн. завищена. Причому сюди не ввійшов Херсон + частини Запорізької і Донецької областей. Тобто ще мінімум мільйон можна додати.
Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи.
akurt написав:Sir rjkz! Я в Канаде был, с моей помощью не один человек туда попал по программе приема украинцев CUAET и конечно, дам важные уточнения - все сильно отличается от США. Так вот: украинцы, прибывшие в Канаду, получают разрешение на работу и обучение в Канаде прямо в первом аэропорту прилёта. Документ называется Work permit. Документ выдаются сразу по прилёту после оформления таможенной декларации. Прямо в аэропорту оформляет стартовый пакет на мобильную связь - что интересно без оплаты (счет будет выставлен через месяц).
На основании Work permit прибывший украинец: - оформляет канадский налоговый номер; - открывает счет в банке; получает дебетовую карту. Кредитную карту выдают через 10 дней (если представит адрес постоянного места проживания). Стартовый кредитный лимит может быть в сумме 1500 CAD. - устраивается на работу. Первые две операции занимают пару-тройку часов (зависит от наплыва украинцев в городе первого посещения/прилета - может быть, а может и не быть очередь), заполнение бумаг, получение банковской карточки и так далее.
+1 Спасибо. Рад за украинцев в Канаде. Таки сильно отличается от США. В том числе для тех кто Ю4Ю, хотя и у них все намного быстрее, чем у меня. У меня парень работает. 1,5 месяца был в США, прежде чем получил Ворк авторизейшн, уже получив его, практически через пару дней вышел к нам на работу, но ССН еще не пришел по почте, поэтому устраивали его с распечаткой ССН из реестра (он уже был присвоен). Когда я приехал - было еще дольше.
akurt написав:По вопросам katso. Я общался с мамой этого 18-ти летнего парня. Привел именно ее цитату именно она слово в слово так сказала. Поскольку я реально общаюсь почти ежедневно с теми семьями, которым я лично помогал выехать в Канаду, то я попросил маму этого парня, чтобы ее сын установил со мной контакт. Узнаю подробности - сообщу. Самому интересно. Для статистики. Для справки: почему вас так удивила сумма в 500 долларов. Поскольку я был в Канаде, то некоторые цифры: - 500$=650 CAD; - покушать хорошо в кафе 12 CAD; в хорошем кафе: 15...19 CAD. - продукты в супермаркетах очень дешевые, наши обычно берут готовую еду и разогревают ее или готовят в печке СВЧ. Выбор очень большой. В супермаркете взять "перекус", который достаточно разогреть: 3-5 CAD. Упаковка готовых отваренных креветок массой 350 граммов (достаточно разогреть в печке СВЧ) - 5 CAD (сам брал такие к пиву). Готовый суп в банке 2-4 CAD. Набор суши может стоить 5-8 CAD. Канистра апельсинового сока 3 литра - 4 CAD, упаковка молочных продуктов типа Danon 4-5 CAD. Пытался запомнить цены на курицу, свинину, говядину - но я их не покупал и точно не скажу - в голове крутятся цифры типа 2-4-5 CAD за фунт. Пропитаться реально человек может очень дешево. - нашим обычно предоставляют проживание в отеле на 2 недели бесплатно, а в Виннипеге - и не только - еще и с трехзразовым питанием. - нашим выдают дисконтную карточку проезда в городском транспорте - скидка кажется в 80%. (Сейчас правда, ужесточили выдачу - начали проверять, кто сколько денег завез и точно ли "малоимущий"). Сколько стоит проезд в автобусе - я точно не знаю - ехал один раз в аэропорт получать арендованное авто и то бесплатно (у меня билета не было, наличку водитель не брал, кредитную карту в автобусе не принимают, сказал водитель ехать бесплатно). Авто арендовал за 29$ в день (была акция на сайте HotWire, реально дороже, выдали почти новый Ford Edge с пробегом в 36 000 км).
Меня цифра 500 $ никак не удивила, особенно если тот парень реально нашел работу быстро и в самом деле через 2 недели (там выплачивают 1 раз в 2 недели) получил первую зарплату ориентировочно не меньше чем в сумме 2*5*8*17=1360 CAD (минус налог ориентировочно 10%). Если мне удастся с ним лично переговорить, напишу более подробно.
P.S. Про "рыбацкие рассказы" расскажете рыбакам. Я не рыбак и никогда не любил ловить рыбу. А потому никогда не участвовал ни в изложении, ни в прослушивании упомянутых рассказов.
Странно, я думал, в Канаде продукты дороже чем в США. Дешевле. Хотя, говорят, у нас дорогой район, может где и дешевле. В Калифорнии (ЛА) судя по каналу Неллифорникейшн, дешевле существенней. Но мы жили и в другом районе, там было дороже с продуктами раза в 1,5 от нынешнего. А какой город в Канаде? Сорри, если Вы писали, а я запамятовал.
В глубинных провинциях Канады и на северных территориях налоги ниже (GST/PST), недвижимость и её аренда доступнее, поэтому и цены тоже. Но там и зарплаты не очень, да и выбор невелик. Понятно, что с голоду там не мрут, но при зарплате около 2к CAD чистыми на человека не разгонишься, а многие местные так и живут. В США на Аляске похожая ситуация.
phantom_systems написав:Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи.
phantom_systems написав:Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи.
Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити