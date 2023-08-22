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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1125112611271128
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 16:20

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:І що вони на тих фабриках виготовляють?
все, що треба. Знайомі робили:
1) автозапчастини
2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень
3) сир
4) засоби для догляду за взуттям
...

І це йде на експорт чи для внутрішнього ринку?
Просто цікаво чому в Україні так не роблять.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 16:22

  Faceless написав:
  andrijk777 написав:https://www.oporaua.org/viyna/kilkist-u ... pora-24791
Загальна кількість сімок ділиться на 1,43(середня кількість сімок на людину). Ваші колл-центри і ботоферми - враховані.
*Особисто я довіряю цим даним.

Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити

Я з цим не згідний, думаю не від балди. Але сперечатись не буду бо доказів не маю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 16:25

Что касается income tax, в Канаде прогрессивная шкала, причём налог берётся как федеральный, так и провинциальный, плюс удержание в пенсионный и соцстрах. Поэтому 10% там даже на минималке не выйдет, разве что работать парт-тайм за какие-нибудь 1,5к CAD в месяц. Из скромных 40к CAD в год заберут около 20%, а из средних по айти 100к CAD в год отминусуют 40%. При этом за такую же айтишную работу в США заплатят в полтора-два раза больше, а налоги будут ниже. Поэтому в Канаде с айти печаль.
phantom_systems
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  #<1 ... 1125112611271128
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