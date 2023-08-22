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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1125112611271128 Додано: Вів 22 сер, 2023 16:20 Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав: І що вони на тих фабриках виготовляють? І що вони на тих фабриках виготовляють? все, що треба. Знайомі робили:

1) автозапчастини

2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень

3) сир

4) засоби для догляду за взуттям

... все, що треба. Знайомі робили:1) автозапчастини2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень3) сир4) засоби для догляду за взуттям...

І це йде на експорт чи для внутрішнього ринку?

Просто цікаво чому в Україні так не роблять. І це йде на експорт чи для внутрішнього ринку?Просто цікаво чому в Україні так не роблять. andrijk777

Повідомлень: 5049 З нами з: 11.11.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 16:22 Faceless написав: andrijk777 написав: https://www.oporaua.org/viyna/kilkist-u ... pora-24791

Загальна кількість сімок ділиться на 1,43(середня кількість сімок на людину). Ваші колл-центри і ботоферми - враховані.

*Особисто я довіряю цим даним. Загальна кількість сімок ділиться на(середня кількість сімок на людину). Ваші колл-центри і ботоферми - враховані.*Особисто я довіряю цим даним.

Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами.

Я з цим не згідний, думаю не від балди. Але сперечатись не буду бо доказів не маю. Я з цим не згідний, думаю не від балди. Але сперечатись не буду бо доказів не маю. andrijk777

Повідомлень: 5049 З нами з: 11.11.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 16:25 Что касается income tax, в Канаде прогрессивная шкала, причём налог берётся как федеральный, так и провинциальный, плюс удержание в пенсионный и соцстрах. Поэтому 10% там даже на минималке не выйдет, разве что работать парт-тайм за какие-нибудь 1,5к CAD в месяц. Из скромных 40к CAD в год заберут около 20%, а из средних по айти 100к CAD в год отминусуют 40%. При этом за такую же айтишную работу в США заплатят в полтора-два раза больше, а налоги будут ниже. Поэтому в Канаде с айти печаль. phantom_systems

Повідомлень: 2265 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 510 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1125112611271128 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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