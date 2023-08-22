І це йде на експорт чи для внутрішнього ринку?
Просто цікаво чому в Україні так не роблять.
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Додано: Вів 22 сер, 2023 16:20
І це йде на експорт чи для внутрішнього ринку?
Просто цікаво чому в Україні так не роблять.
Додано: Вів 22 сер, 2023 16:22
Я з цим не згідний, думаю не від балди. Але сперечатись не буду бо доказів не маю.
Додано: Вів 22 сер, 2023 16:25
Что касается income tax, в Канаде прогрессивная шкала, причём налог берётся как федеральный, так и провинциальный, плюс удержание в пенсионный и соцстрах. Поэтому 10% там даже на минималке не выйдет, разве что работать парт-тайм за какие-нибудь 1,5к CAD в месяц. Из скромных 40к CAD в год заберут около 20%, а из средних по айти 100к CAD в год отминусуют 40%. При этом за такую же айтишную работу в США заплатят в полтора-два раза больше, а налоги будут ниже. Поэтому в Канаде с айти печаль.
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