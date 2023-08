Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1125112611271128 Додано: Вів 22 сер, 2023 16:20 Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав: І що вони на тих фабриках виготовляють? І що вони на тих фабриках виготовляють? все, що треба. Знайомі робили:

1) автозапчастини

2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень

3) сир

4) засоби для догляду за взуттям

І це йде на експорт чи для внутрішнього ринку?

Повідомлень: 5049 З нами з: 11.11.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 285 раз.

Загальна кількість сімок ділиться на 1,43(середня кількість сімок на людину). Ваші колл-центри і ботоферми - враховані.

Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами.

Повідомлень: 5049 З нами з: 11.11.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 285 раз.

Повідомлень: 2267 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 510 раз.

Я прилетел в Calgary (Alberta) 29 мая из San Francisco. Потом путешествовал на авто в радиусе 600 км в разных направлениях - так что сравнивать могу.

Повідомлень: 8214 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3242 раз. Подякували: 1114 раз.



Про налоги в Канаде - в том числе про то, есть ли налог в 10%, можно почитать тут (скопируйте всю ссылку):



https://nashvancouver.com/nalogi-v-kana ... t=15%25%20 на%20первые%20%2446%20295,годового%20дохода%2C%20превышающего%20%24112%20655.



Про работу IT-ников вообще-то правда: я разговаривал с нашими украинцами, которые работают в одной очень очень известной IT-фирме в США, то они взяли на работу парня из Канады.

Я специально спросил, что забыл парень из Канады в США, так первое что ответили: зарплата.

Я специально спросил, что забыл парень из Канады в США, так первое что ответили: зарплата.

Типа в Канаде он был на зарплате в 85000$, а тут взяли сразу на 250 000$ (цифры в год).

Повідомлень: 8214 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3242 раз. Подякували: 1114 раз.

приватизують. що не так? поки що якихось скандалів не було чути.



приватизують. що не так? поки що якихось скандалів не було чути.

я ж так розумію, завод не працюють?

Повідомлень: 4086 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1138 раз.



От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?) От написанного выше тянет рыбацкими рассказами. Прям так уехал с 500 уе в кармане (умалчивается сколько было на карточке), нашел работу на 3 день (после чего третий? С момента прилета или с момента начала поиска? Специальность, зарплата? Может слил в зарплате вот так быстро и нашел?) ну про снимает тоже (друзей там за 3 дня нашел, а 500 уе сразу отдал за комнату и остался с нулем в кармане чтоли?)

там цілий тред емігро-зради:

https://dou.ua/forums/topic/36348/#2672053

був в США з почтаку цього рорку. Приїхав 17-го лютого, повернувся 20-го квітня.

Заїхав по U4U, дуже швидко отримав Work authorization C11 category, виконав всі вимоги щодо медичного обстеження.

Треба сказати, що приїхав я не в самий кращий період.

Знімав житло на Airbnb та несамовито розсилав своє резюме, яке у процессі переробляв декілка разів.

Мав просто неймовірну кількість телефоних скрінінг-інтервью і кожен, кожен!!! рекрутер спитав мене чи маю я візу або грін карту.

А так як я мав тільки EA C11 і більш нічого то тут були такі випадки:

— «Дякую ми Вам перетелефонуємо».

— «А що це таке?» «Ага.» «Нам потрібно проконсультуватися (з босом/юристами/з замовником (якщо це була рекрутенгова компанія).» А через декілька днів: «Вибачте ми не можемо вас найняти».

— І один, ОДИН!, випадок, якась індуська котора: «Так ми можемо вас найняти. Треба переїхати у Каліфорнію». А платити будть 110 тис на рік. Що для мене, з сімєю, яку планував перевезти якщо знайду роботу, було не варіант. Якби це була не Каліфорнія то ок, але в Каліфорнії все набагато дорожче.



Прада ще було одне очне (по Skype) інтервью з MathWorks, ніби все пройшло гаразд, і по скілам, потрібним їм у проект все ок. Але через деякий час, відповіли, що знайшли місцевого кандидата.

Он - идиот.

1. Ему надо было не распыляться насчет Ю4Ю, а просто говорить, что разрешение на работу есть. Все остальные вопросы - к дворнику в очках, он умный.

2. Надо было браться за первую работу, которую дадут. Хоть и на 110 куе.

Через полгода спокойно нашел-бы другую. Очень смотрят на опыт в США. Если его нет - это одно, если есть - совершенно другое. Так сказать, "две большие разницы" (с).

3. В ай-ти поиск работы не один месяц - нормальное явление. Равно как и переезд.

- бывший работник МС нашел работу через 2,5 месяца рассылки резюме и интервью.

- знакомый, который приехал примерно как и мы, закончил курсы тестировщиков и около года искал работу, работая электриком на стройке. Были предложения из других штатов, но он хотел остаться в НЙ, есго одногруппники получали работу на 100+к сходу.

4. По опыту моего знакомого эксработника МС, даже если у тебя "работа мечты", надо постоянно мониторить рынок труда, рассылать резюме и проходить интервью - всегда может подвернуться работа получше. Я так понял, тут нормально смотрят как на то, что могут уволить в любой момент так и на то, что человек сам может уйти, если найдет что-то лучше.

Повідомлень: 15296 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7903 раз. Подякували: 4824 раз.

— І один, ОДИН!, випадок, якась індуська котора: «Так ми можемо вас найняти. Треба переїхати у Каліфорнію». А платити будть 110 тис на рік. Що для мене, з сімєю, яку планував перевезти якщо знайду роботу, було не варіант. Якби це була не Каліфорнія то ок, але в Каліфорнії все набагато дорожче.



Великі забаганки у хлопа.

Бач, 110 000$ на рік йому малувато... Це при тому, що щойно прибув, свіженький, та з документами біженця. Питання задавали правильні: грін карта.... "Статус" - це в США є головним!



Я особисто знаю людей, які починали в Каліфорнії з 85 000 доларів на рік.

Також знаю особисто людину, яка переїхала з України на роботу в Чикаго і теж на зарплатню в 85 000 на рік.

Ще особисто знаю людину, яка погоджувалася у "конторі індусів" працювати чи за 2000, чи за 2500$ на місяць. З чогось треба ж починати...

І не хочу, але згадується знамените:

"Нет того Квазимодо, который не был бы глубоко убежден, что парой ему может быть только красивая женщина". (з оповідання "О женщинах")



Для айтишников вообще тепличные условия.

Люди других профессий проходят куда как сложней путь адаптации.

И зарплаты у них совсем не такие, с каких начинают остальные.

Тот мой знакомый тестировщик, когда по приезду прищел на фирму электриком устраиваться, на вопрос об ожидаемомо уровне зарплаты,, назвал 18 долларов в час (примерно 36 к в год), в "русском бизнесе" ему-бы еще попытались сбить на 16, но компания была американская, сказали "не можем меньше 24 на испытательный срок и 27 по окончании 48 и 54 куе в год соответственно). Сейчас у него около 140 куе, второй год тестировщиком.

Повідомлень: 15296 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7903 раз. Подякували: 4824 раз.



Про налоги в Канаде - в том числе про то, есть ли налог в 10%, можно почитать тут (скопируйте всю ссылку):



https://nashvancouver.com/nalogi-v-kana ... t=15%25%20 на%20первые%20%2446%20295,годового%20дохода%2C%20превышающего%20%24112%20655.

Там по ссылке общая инфа. Не сказано о basic personal amount, фактически необлагаемом федерально и провинциально минимуме дохода, который 15к CAD. Но в пенсионный и соцстрах почти 1к всё равно отлистать придётся. В Канаде гораздо выгоднее получать доход в виде дивидендов или прироста капитала. Всё это удобно считать в Турботаксе: https://turbotax.intuit.ca/tax-resource ... ulator.jsp

Повідомлень: 2267 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 510 раз.

2. Надо было браться за первую работу, которую дадут. Хоть и на 110 куе.

Верно. Незачем обсуждать юридические подробности со старта. Есть SSN и разрешение на работу в стране, вот и хорошо. Если же на первой работе предлагают зарплату на уровне среднерыночной, нужно соглашаться. Разумеется, без подписания контракта, чисто at will employment. Через несколько месяцев спокойно начинать искать новую работу, добавив пару строк в CV.

