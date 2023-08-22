Два сообщения выше от rjkz - и от phantom_systems - все очень верно.
Надо было браться и не думать.
Очень верно написано, что очень положительно в США относятся к тому, что тебя могут уволить в любой момент и к тому, что ты сам можешь уволиться в любой момент, если нашел что-то лучше.
Тот горе-специалист также не знал или не учел, что если ты нашел в другой фирме более денежную работу, то не скрываясь сообщаешь об этом работодателю и ждешь предложения о повышении зарплаты. Хорошего сотрудника всегда стараются удержать, если не зарплатой, то акциями.