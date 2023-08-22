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Два сообщения выше от rjkz - и от phantom_systems - все очень верно. Надо было браться и не думать. Очень верно написано, что очень положительно в США относятся к тому, что тебя могут уволить в любой момент и к тому, что ты сам можешь уволиться в любой момент, если нашел что-то лучше.
Тот горе-специалист также не знал или не учел, что если ты нашел в другой фирме более денежную работу, то не скрываясь сообщаешь об этом работодателю и ждешь предложения о повышении зарплаты. Хорошего сотрудника всегда стараются удержать, если не зарплатой, то акциями.
phantom_systems написав:Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи.
Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити
А яка цифра не від балди? Чи є у Вас кращі і якісніші дані? Може поділитесь? А то виглядає як "Баба Яга проти".
andrijk777 написав:І це йде на експорт чи для внутрішнього ринку? Просто цікаво чому в Україні так не роблять.
Переважно експорт, хоча щось лишається на внутрішньому ринку. До війни в Україні були 3 основні проблеми: 1. Судова система не дає змоги захистити свої права. Могли в будь-який момент прийти і віджати завод, або ПДВ затримати, або оштрафувати... А оскаржити все це дуже важко... 2. Нерівні умови, коли одним можна обходити закон (возити сірі смартфони чи рубати ліс) а іншим - не можна. 3. Кредити дуже дорогі. Тому в Україні вигідно новий бізнес, якщо нема кума в депутата чи прокурора, вести тільки за схемою: заробив 100500% прибутку, вивів в офшор.