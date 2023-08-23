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#<1 ... 1126112711281129 Додано: Вів 22 сер, 2023 19:01 Два сообщения выше от rjkz - и от phantom_systems - все очень верно.

Надо было браться и не думать.

Очень верно написано, что очень положительно в США относятся к тому, что тебя могут уволить в любой момент и к тому, что ты сам можешь уволиться в любой момент, если нашел что-то лучше.



Тот горе-специалист также не знал или не учел, что если ты нашел в другой фирме более денежную работу, то не скрываясь сообщаешь об этом работодателю и ждешь предложения о повышении зарплаты. Хорошего сотрудника всегда стараются удержать, если не зарплатой, то акциями. akurt

Повідомлень: 8215 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3242 раз. Подякували: 1114 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 20:55 andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав: І що вони на тих фабриках виготовляють? І що вони на тих фабриках виготовляють? все, що треба. Знайомі робили:

1) автозапчастини

2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень

3) сир

4) засоби для догляду за взуттям

... все, що треба. Знайомі робили:1) автозапчастини2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень3) сир4) засоби для догляду за взуттям...

І це йде на експорт чи для внутрішнього ринку?

Просто цікаво чому в Україні так не роблять. І це йде на експорт чи для внутрішнього ринку?Просто цікаво чому в Україні так не роблять.



Есть такой емкий термин:

"Бизнес-климат". Есть такой емкий термин:"Бизнес-климат". rjkz

Повідомлень: 15297 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7905 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 21:01 Faceless написав: andrijk777 написав: phantom_systems написав: Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи. Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи.

https://www.oporaua.org/viyna/kilkist-u ... pora-24791

Загальна кількість сімок ділиться на 1,43(середня кількість сімок на людину). Ваші колл-центри і ботоферми - враховані.

*Особисто я довіряю цим даним. Загальна кількість сімок ділиться на(середня кількість сімок на людину). Ваші колл-центри і ботоферми - враховані.*Особисто я довіряю цим даним.

Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити

А яка цифра не від балди? Чи є у Вас кращі і якісніші дані? Може поділитесь? А то виглядає як "Баба Яга проти". А яка цифра не від балди? Чи є у Вас кращі і якісніші дані? Може поділитесь? А то виглядає як "Баба Яга проти". BIGor

Повідомлень: 8111 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1216 раз. Подякували: 1649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 21:24 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: І це йде на експорт чи для внутрішнього ринку?

Просто цікаво чому в Україні так не роблять. І це йде на експорт чи для внутрішнього ринку?Просто цікаво чому в Україні так не роблять.

Переважно експорт, хоча щось лишається на внутрішньому ринку.

До війни в Україні були 3 основні проблеми:

1. Судова система не дає змоги захистити свої права. Можуть в будь-який момент прийти і віджати завод, або ПДВ затримати, або оштрафувати... А оскаржити все це дуже важко...

2. Нерівні умови, коли одним можна обходити закон (возити сірі смартфони чи рубати ліс), а іншим - не можна.

3. Кредити дуже дорогі.

Тому в Україні новий бізнес переважно ведуть за схемою: заробив 100500% прибутку, вивів в офшор. Якщо бізнес справді крутий - зареєструють його десь в країні з нормальними судами, наприклад США. [/quote]Переважно експорт, хоча щось лишається на внутрішньому ринку.До війни в Україні були 3 основні проблеми:1. Судова система не дає змоги захистити свої права. Можуть в будь-який момент прийти і віджати завод, або ПДВ затримати, або оштрафувати... А оскаржити все це дуже важко...2. Нерівні умови, коли одним можна обходити закон (возити сірі смартфони чи рубати ліс), а іншим - не можна.3. Кредити дуже дорогі.Тому в Україні новий бізнес переважно ведуть за схемою: заробив 100500% прибутку, вивів в офшор. Якщо бізнес справді крутий - зареєструють його десь в країні з нормальними судами, наприклад США. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1218 З нами з: 29.07.22 Подякував: 144 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 сер, 2023 22:12 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: andrijk777 написав: https://www.oporaua.org/viyna/kilkist-u ... pora-24791

Загальна кількість сімок ділиться на 1,43(середня кількість сімок на людину). Ваші колл-центри і ботоферми - враховані.

*Особисто я довіряю цим даним. Загальна кількість сімок ділиться на(середня кількість сімок на людину). Ваші колл-центри і ботоферми - враховані.*Особисто я довіряю цим даним.

Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити

А яка цифра не від балди? Чи є у Вас кращі і якісніші дані? Може поділитесь? А то виглядає як "Баба Яга проти". А яка цифра не від балди? Чи є у Вас кращі і якісніші дані? Може поділитесь? А то виглядає як "Баба Яга проти". Якщо в мене немає кращої цифри, це ніяк не покращує інші цифри "від балди" Якщо в мене немає кращої цифри, це ніяк не покращує інші цифри "від балди" Faceless

Модератор Повідомлень: 33644 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7813 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 07:44 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити

А яка цифра не від балди? Чи є у Вас кращі і якісніші дані? Може поділитесь? А то виглядає як "Баба Яга проти". А яка цифра не від балди? Чи є у Вас кращі і якісніші дані? Може поділитесь? А то виглядає як "Баба Яга проти". Якщо в мене немає кращої цифри, це ніяк не покращує інші цифри "від балди" Якщо в мене немає кращої цифри, це ніяк не покращує інші цифри "від балди"

Ясно все, "Баба Яга проти". Ясно все, "Баба Яга проти". BIGor

Повідомлень: 8111 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1216 раз. Подякували: 1649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 08:07 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Тот мой знакомый тестировщик, когда по приезду прищел на фирму электриком устраиваться, на вопрос об ожидаемомо уровне зарплаты,, назвал 18 долларов в час (примерно 36 к в год), в "русском бизнесе" ему-бы еще попытались сбить на 16, но компания была американская, сказали "не можем меньше 24 на испытательный срок и 27 по окончании 48 и 54 куе в год соответственно). Сейчас у него около 140 куе, второй год тестировщиком.

Но с чего-то надо было начинать. Тот мой знакомый тестировщик, когда по приезду прищел на фирму электриком устраиваться, на вопрос об ожидаемомо уровне зарплаты,, назвал 18 долларов в час (примерно 36 к в год), в "русском бизнесе" ему-бы еще попытались сбить на 16, но компания была американская, сказали "не можем меньше 24 на испытательный срок и 27 по окончании 48 и 54 куе в год соответственно). Сейчас у него около 140 куе, второй год тестировщиком.Но с чего-то надо было начинать.

Тестувальники на заході не дуже популярні, бізнес думає так "навіщо платити 120 куе чуваку в США, який буде працювати в пів-сили, якщо можна найняти за 12-24 кує індуса чи українця який буде вджобувати по 12 годин на добу і ще щаслив буде?" Тестувальники на заході не дуже популярні, бізнес думає так "навіщо платитичуваку в США, який буде працювати в пів-сили, якщо можна найняти заіндуса чи українця який буде вджобувати по 12 годин на добу і ще щаслив буде?" BIGor

Повідомлень: 8111 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1216 раз. Подякували: 1649 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1126112711281129 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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