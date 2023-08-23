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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1126112711281129
Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 19:01

Два сообщения выше от rjkz - и от phantom_systems - все очень верно.
Надо было браться и не думать.
Очень верно написано, что очень положительно в США относятся к тому, что тебя могут уволить в любой момент и к тому, что ты сам можешь уволиться в любой момент, если нашел что-то лучше.

Тот горе-специалист также не знал или не учел, что если ты нашел в другой фирме более денежную работу, то не скрываясь сообщаешь об этом работодателю и ждешь предложения о повышении зарплаты. Хорошего сотрудника всегда стараются удержать, если не зарплатой, то акциями.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 20:55

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:І що вони на тих фабриках виготовляють?
все, що треба. Знайомі робили:
1) автозапчастини
2) деталі для дерев'яних будиночків і лазень
3) сир
4) засоби для догляду за взуттям
...

І це йде на експорт чи для внутрішнього ринку?
Просто цікаво чому в Україні так не роблять.


Есть такой емкий термин:
"Бизнес-климат".
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:01

  Faceless написав:
  andrijk777 написав:
  phantom_systems написав:Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи.

https://www.oporaua.org/viyna/kilkist-u ... pora-24791
Загальна кількість сімок ділиться на 1,43(середня кількість сімок на людину). Ваші колл-центри і ботоферми - враховані.
*Особисто я довіряю цим даним.

Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити

А яка цифра не від балди? Чи є у Вас кращі і якісніші дані? Може поділитесь? А то виглядає як "Баба Яга проти".
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 21:24

Re: Еміграція, заробітчанство

[/quote]
  andrijk777 написав:І це йде на експорт чи для внутрішнього ринку?
Просто цікаво чому в Україні так не роблять.

Переважно експорт, хоча щось лишається на внутрішньому ринку.
До війни в Україні були 3 основні проблеми:
1. Судова система не дає змоги захистити свої права. Можуть в будь-який момент прийти і віджати завод, або ПДВ затримати, або оштрафувати... А оскаржити все це дуже важко...
2. Нерівні умови, коли одним можна обходити закон (возити сірі смартфони чи рубати ліс), а іншим - не можна.
3. Кредити дуже дорогі.
Тому в Україні новий бізнес переважно ведуть за схемою: заробив 100500% прибутку, вивів в офшор. Якщо бізнес справді крутий - зареєструють його десь в країні з нормальними судами, наприклад США.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 22:12

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:
  andrijk777 написав:https://www.oporaua.org/viyna/kilkist-u ... pora-24791
Загальна кількість сімок ділиться на 1,43(середня кількість сімок на людину). Ваші колл-центри і ботоферми - враховані.
*Особисто я довіряю цим даним.

Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити

А яка цифра не від балди? Чи є у Вас кращі і якісніші дані? Може поділитесь? А то виглядає як "Баба Яга проти".
Якщо в мене немає кращої цифри, це ніяк не покращує інші цифри "від балди"
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 07:44

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Faceless написав:Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити

А яка цифра не від балди? Чи є у Вас кращі і якісніші дані? Може поділитесь? А то виглядає як "Баба Яга проти".
Якщо в мене немає кращої цифри, це ніяк не покращує інші цифри "від балди"

Ясно все, "Баба Яга проти".
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 08:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Тот мой знакомый тестировщик, когда по приезду прищел на фирму электриком устраиваться, на вопрос об ожидаемомо уровне зарплаты,, назвал 18 долларов в час (примерно 36 к в год), в "русском бизнесе" ему-бы еще попытались сбить на 16, но компания была американская, сказали "не можем меньше 24 на испытательный срок и 27 по окончании 48 и 54 куе в год соответственно). Сейчас у него около 140 куе, второй год тестировщиком.
Но с чего-то надо было начинать.

Тестувальники на заході не дуже популярні, бізнес думає так "навіщо платити 120 куе чуваку в США, який буде працювати в пів-сили, якщо можна найняти за 12-24 кує індуса чи українця який буде вджобувати по 12 годин на добу і ще щаслив буде?"
BIGor
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