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Два сообщения выше от rjkz - и от phantom_systems - все очень верно. Надо было браться и не думать. Очень верно написано, что очень положительно в США относятся к тому, что тебя могут уволить в любой момент и к тому, что ты сам можешь уволиться в любой момент, если нашел что-то лучше.
Тот горе-специалист также не знал или не учел, что если ты нашел в другой фирме более денежную работу, то не скрываясь сообщаешь об этом работодателю и ждешь предложения о повышении зарплаты. Хорошего сотрудника всегда стараются удержать, если не зарплатой, то акциями.
phantom_systems написав:Пока нет обязательной привязки симок к паспортным данным, эта инфа вообще ни о чём. У меня когда-то было 7 активных симок, просто так нужно было. Обычно 3-4 пользовался. А ведь есть колл-центры, ботофермы и кидалы с ОЛХ, у которых симок даже не сотни, а тысячи.
Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити
А яка цифра не від балди? Чи є у Вас кращі і якісніші дані? Може поділитесь? А то виглядає як "Баба Яга проти".
andrijk777 написав:І це йде на експорт чи для внутрішнього ринку? Просто цікаво чому в Україні так не роблять.
Переважно експорт, хоча щось лишається на внутрішньому ринку. До війни в Україні були 3 основні проблеми: 1. Судова система не дає змоги захистити свої права. Можуть в будь-який момент прийти і віджати завод, або ПДВ затримати, або оштрафувати... А оскаржити все це дуже важко... 2. Нерівні умови, коли одним можна обходити закон (возити сірі смартфони чи рубати ліс), а іншим - не можна. 3. Кредити дуже дорогі. Тому в Україні новий бізнес переважно ведуть за схемою: заробив 100500% прибутку, вивів в офшор. Якщо бізнес справді крутий - зареєструють його десь в країні з нормальними судами, наприклад США.
Оце "враховані" - це так завана "експертна оцінка", не більше. У НКЕК немає ресурсів, як достовірно визначити цей коефіцієнт. А це і "технічні" сім картки - для систем охорони, для 4ж роутерів, і просто користувачі, що мають кількох операторів, і всілякі службові/робочі номери, і вже названі колцентри з ботофермами. Тобто, насправді цифра від балди, яку ніяк не перевірити
А яка цифра не від балди? Чи є у Вас кращі і якісніші дані? Може поділитесь? А то виглядає як "Баба Яга проти".
Якщо в мене немає кращої цифри, це ніяк не покращує інші цифри "від балди"
rjkz написав:Тот мой знакомый тестировщик, когда по приезду прищел на фирму электриком устраиваться, на вопрос об ожидаемомо уровне зарплаты,, назвал 18 долларов в час (примерно 36 к в год), в "русском бизнесе" ему-бы еще попытались сбить на 16, но компания была американская, сказали "не можем меньше 24 на испытательный срок и 27 по окончании 48 и 54 куе в год соответственно). Сейчас у него около 140 куе, второй год тестировщиком. Но с чего-то надо было начинать.
Тестувальники на заході не дуже популярні, бізнес думає так "навіщо платити 120 куе чуваку в США, який буде працювати в пів-сили, якщо можна найняти за 12-24 кує індуса чи українця який буде вджобувати по 12 годин на добу і ще щаслив буде?"
BIGor написав:Тестувальники на заході не дуже популярні, бізнес думає так "навіщо платити 120 куе чуваку в США, який буде працювати в пів-сили, якщо можна найняти за 12-24 кує індуса чи українця який буде вджобувати по 12 годин на добу і ще щаслив буде?"
Мабуть, це вірно: скільки я знаю «тестувальників» - всі вони або в Україні, або в різних країнах Європи, і всі мають зарплатню від 1500 до 3000$. В США всі IT-ники мають зовсім інший рівень зарплат та зовсім інші функції. Наприклад, в липні почув від нашого українського ІТ-ника відгук про роботу іншого нашого ІТ-ника: «Він там для фірми розробив таку одну річ, на якій вони зекономили/заробили не один мільйон доларів». Що саме наш хлопець придумав/розробив, не розкривали.
Пропоную вашим дітям пройти невеликий тест на знання англійської мови. Мені регулярно приходить розсилка з одного університету на північному заході США - я декілька років тому мав до нього деяке відношення. Цього разу прийшло посилання на коротке відео про те, як в ці дні заселяються в кампус новозараховані. В цьому університету навчання не є дешевим, але для українців є завжди преференції в навчанні. Є підготовка за спеціальністю Computer science. https://www.youtube.com/watch?v=KZLaWJJGGsU
akurt написав:Мабуть, це вірно: скільки я знаю «тестувальників» - всі вони або в Україні, або в різних країнах Європи, і всі мають зарплатню від 1500 до 3000$.
Зараз бум в сфері мануал-тестувальників із Африки за 500$
Вірю. В травні в Сан Францисько почув від нашої дівчини приблизно таке: "Тільки запропонуєш виконати замовлення в сфері арт-дизайну щось за 500 доларів, як перебивають азіати з пропозиціями виконати замовлення за 10$".