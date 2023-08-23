Додано: Сер 23 сер, 2023 09:03

BIGor написав: Тестувальники на заході не дуже популярні, бізнес думає так "навіщо платити 120 куе чуваку в США, який буде працювати в пів-сили, якщо можна найняти за 12-24 кує індуса чи українця який буде вджобувати по 12 годин на добу і ще щаслив буде?" Тестувальники на заході не дуже популярні, бізнес думає так "навіщо платитичуваку в США, який буде працювати в пів-сили, якщо можна найняти заіндуса чи українця який буде вджобувати по 12 годин на добу і ще щаслив буде?"

Мабуть, це вірно: скільки я знаю «тестувальників» - всі вони або в Україні, або в різних країнах Європи, і всі мають зарплатню від 1500 до 3000$.В США всі IT-ники мають зовсім інший рівень зарплат та зовсім інші функції. Наприклад, в липні почув від нашого українського ІТ-ника відгук про роботу іншого нашого ІТ-ника: «Він там для фірми розробив таку одну річ, на якій вони зекономили/заробили не один мільйон доларів». Що саме наш хлопець придумав/розробив, не розкривали.Пропоную вашим дітям пройти невеликий тест на знання англійської мови.Мені регулярно приходить розсилка з одного університету на північному заході США - я декілька років тому мав до нього деяке відношення.Цього разу прийшло посилання на коротке відео про те, як в ці дні заселяються в кампус новозараховані.В цьому університету навчання не є дешевим, але для українців є завжди преференції в навчанні.Є підготовка за спеціальністю Computer science.