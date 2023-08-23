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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1127112811291130
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 09:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Наприклад, в липні почув від нашого українського ІТ-ника відгук про роботу іншого нашого ІТ-ника: «Він там для фірми розробив таку одну річ, на якій вони зекономили/заробили не один мільйон доларів». Що саме наш хлопець придумав/розробив, не розкривали.

Нагадало як кум, коли робив в пенсійному, отримував звіти в Excel із районів і вручну зводив в спільну таблицю області. Йому це надоїло і він запрограмував макрос, який робив все за нього. В результаті звільнили 3 ставки, і обов'язки 4 робітників звалили на кума.
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 09:48

На скільки я знаю, той наш український хлопець, який працює на одну із самих відомих в світі компаній:
- переводиться достроково на рівень Senior (в сфері ІТ сеньйор - це просунутий розробник із досвідом роботи понад 5 років).
- з колегами по роботі заснував якусь чи фірму, чи групу, і працюють над якимось startup. Деталі тримають в секреті.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 11:00

Re: Еміграція, заробітчанство

Квора про Канаду
https://www.quora.com/I-am-sick-and-tired-of-living-in-Canada-The-cost-of-living-is-very-high-in-Canada-I-find-the-USA-will-meet-my-needs-Should-I-move-to-the-USA
flyman
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  #<1 ... 1127112811291130
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