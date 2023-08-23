Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1127112811291130 Додано: Сер 23 сер, 2023 09:19 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Наприклад, в липні почув від нашого українського ІТ-ника відгук про роботу іншого нашого ІТ-ника: «Він там для фірми розробив таку одну річ, на якій вони зекономили/заробили не один мільйон доларів». Що саме наш хлопець придумав/розробив, не розкривали. Наприклад, в липні почув від нашого українського ІТ-ника відгук про роботу іншого нашого ІТ-ника: «Він там для фірми розробив таку одну річ, на якій вони зекономили/заробили не один мільйон доларів». Що саме наш хлопець придумав/розробив, не розкривали.

Нагадало як кум, коли робив в пенсійному, отримував звіти в Excel із районів і вручну зводив в спільну таблицю області. Йому це надоїло і він запрограмував макрос, який робив все за нього. В результаті звільнили 3 ставки, і обов'язки 4 робітників звалили на кума. Нагадало як кум, коли робив в пенсійному, отримував звіти в Excel із районів і вручну зводив в спільну таблицю області. Йому це надоїло і він запрограмував макрос, який робив все за нього. В результаті звільнили 3 ставки, і обов'язки 4 робітників звалили на кума. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1222 З нами з: 29.07.22 Подякував: 146 раз. Подякували: 131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 09:48 На скільки я знаю, той наш український хлопець, який працює на одну із самих відомих в світі компаній:

- переводиться достроково на рівень Senior (в сфері ІТ сеньйор - це просунутий розробник із досвідом роботи понад 5 років).

- з колегами по роботі заснував якусь чи фірму, чи групу, і працюють над якимось startup. Деталі тримають в секреті. akurt

Повідомлень: 8220 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 11:00 Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.quora.com/I-am-sick-and-tired-of-living-in-Canada-The-cost-of-living-is-very-high-in-Canada-I-find-the-USA-will-meet-my-needs-Should-I-move-to-the-USA Квора про Канаду flyman

Повідомлень: 32148 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2680 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 12:07 Цікаве запитання і цікаві але досить стандартні/зрозумілі відповіді (цитати):

- Of course, you either need to be a US citizen, achieve "green card", LANDED IMMIGRATION STATUS, OR BE EMPLOYED OR ALLOWED TO WORK...

(Примітка: це все стосується і громадян України)

- ...I am not sure about the "cost of living" in Canada being much greater than the US. akurt

Повідомлень: 8220 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 13:39 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Мабуть, це вірно: скільки я знаю «тестувальників» - всі вони або в Україні, або в різних країнах Європи, і всі мають зарплатню від 1500 до 3000$. Мабуть, це вірно: скільки я знаю «тестувальників» - всі вони або в Україні, або в різних країнах Європи, і всі мають зарплатню від 1500 до 3000$.

Зараз бум в сфері мануал-тестувальників із Африки за 500$.

І часто за українця, який отримує 3k$ в місяць, американці платять 6-9k$, які забирають собі фірми-посередники. Зараз бум в сфері мануал-тестувальників із Африки за 500$.І часто за українця, який отримує 3k$ в місяць, американці платять 6-9k$, які забирають собі фірми-посередники.

Американцы очень хорошо умеют считать деньги, поэтому гораздо чаще они сами или через аффилированных лиц создают прокладку в целевой стране, которая под брэндом материнской компании берёт на работу несколько десятков или сотен админов-прогеров-тестеров-саппортеров. Формально они работают на прокладку или вообще числятся ФОПами на контракте с прокладкой, поэтому по штату материнской компании не проходят и никакие бонусные плюшки им не положены, а в случае сокращения первыми отправляются на выход. Фактически же имеют доступ ко всем внутренним ресурсам компании наравне с американскими или европейскими коллегами, вместе работают над проектами, только вот с оплатой в разы меньше. Сам когда-то на такую прокладку работал. Платили в 3 раза меньше, чем в Германии аналогичному челу, чистыми в 2 раза меньше, и это я ещё себя хорошо "продал" благодаря большому опыту работы и свободному английскому. Американцы очень хорошо умеют считать деньги, поэтому гораздо чаще они сами или через аффилированных лиц создают прокладку в целевой стране, которая под брэндом материнской компании берёт на работу несколько десятков или сотен админов-прогеров-тестеров-саппортеров. Формально они работают на прокладку или вообще числятся ФОПами на контракте с прокладкой, поэтому по штату материнской компании не проходят и никакие бонусные плюшки им не положены, а в случае сокращения первыми отправляются на выход. Фактически же имеют доступ ко всем внутренним ресурсам компании наравне с американскими или европейскими коллегами, вместе работают над проектами, только вот с оплатой в разы меньше. Сам когда-то на такую прокладку работал. Платили в 3 раза меньше, чем в Германии аналогичному челу, чистыми в 2 раза меньше, и это я ещё себя хорошо "продал" благодаря большому опыту работы и свободному английскому. phantom_systems

Повідомлень: 2268 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1127112811291130 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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