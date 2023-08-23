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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 сер, 2023 09:19
akurt написав:
Наприклад, в липні почув від нашого українського ІТ-ника відгук про роботу іншого нашого ІТ-ника: «Він там для фірми розробив таку одну річ, на якій вони зекономили/заробили не один мільйон доларів». Що саме наш хлопець придумав/розробив, не розкривали.
Нагадало як кум, коли робив в пенсійному, отримував звіти в Excel із районів і вручну зводив в спільну таблицю області. Йому це надоїло і він запрограмував макрос, який робив все за нього. В результаті звільнили 3 ставки, і обов'язки 4 робітників звалили на кума.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 09:48
На скільки я знаю, той наш український хлопець, який працює на одну із самих відомих в світі компаній:
- переводиться достроково на рівень Senior (в сфері ІТ сеньйор - це просунутий розробник із досвідом роботи понад 5 років).
- з колегами по роботі заснував якусь чи фірму, чи групу, і працюють над якимось startup. Деталі тримають в секреті.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 11:00
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Додано: Сер 23 сер, 2023 12:07
Цікаве запитання і цікаві але досить стандартні/зрозумілі відповіді (цитати):
- Of course, you either need to be a US citizen, achieve "green card", LANDED IMMIGRATION STATUS, OR BE EMPLOYED OR ALLOWED TO WORK...
(Примітка: це все стосується і громадян України)
- ...I am not sure about the "cost of living" in Canada being much greater than the US.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 13:39
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Мабуть, це вірно: скільки я знаю «тестувальників» - всі вони або в Україні, або в різних країнах Європи, і всі мають зарплатню від 1500 до 3000$.
Зараз бум в сфері мануал-тестувальників із Африки за 500$.
І часто за українця, який отримує 3k$ в місяць, американці платять 6-9k$, які забирають собі фірми-посередники.
Американцы очень хорошо умеют считать деньги, поэтому гораздо чаще они сами или через аффилированных лиц создают прокладку в целевой стране, которая под брэндом материнской компании берёт на работу несколько десятков или сотен админов-прогеров-тестеров-саппортеров. Формально они работают на прокладку или вообще числятся ФОПами на контракте с прокладкой, поэтому по штату материнской компании не проходят и никакие бонусные плюшки им не положены, а в случае сокращения первыми отправляются на выход. Фактически же имеют доступ ко всем внутренним ресурсам компании наравне с американскими или европейскими коллегами, вместе работают над проектами, только вот с оплатой в разы меньше. Сам когда-то на такую прокладку работал. Платили в 3 раза меньше, чем в Германии аналогичному челу, чистыми в 2 раза меньше, и это я ещё себя хорошо "продал" благодаря большому опыту работы и свободному английскому.
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