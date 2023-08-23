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akurt написав:Наприклад, в липні почув від нашого українського ІТ-ника відгук про роботу іншого нашого ІТ-ника: «Він там для фірми розробив таку одну річ, на якій вони зекономили/заробили не один мільйон доларів». Що саме наш хлопець придумав/розробив, не розкривали.
Нагадало як кум, коли робив в пенсійному, отримував звіти в Excel із районів і вручну зводив в спільну таблицю області. Йому це надоїло і він запрограмував макрос, який робив все за нього. В результаті звільнили 3 ставки, і обов'язки 4 робітників звалили на кума.
На скільки я знаю, той наш український хлопець, який працює на одну із самих відомих в світі компаній: - переводиться достроково на рівень Senior (в сфері ІТ сеньйор - це просунутий розробник із досвідом роботи понад 5 років). - з колегами по роботі заснував якусь чи фірму, чи групу, і працюють над якимось startup. Деталі тримають в секреті.
Цікаве запитання і цікаві але досить стандартні/зрозумілі відповіді (цитати): - Of course, you either need to be a US citizen, achieve "green card", LANDED IMMIGRATION STATUS, OR BE EMPLOYED OR ALLOWED TO WORK... (Примітка: це все стосується і громадян України) - ...I am not sure about the "cost of living" in Canada being much greater than the US.
akurt написав:Мабуть, це вірно: скільки я знаю «тестувальників» - всі вони або в Україні, або в різних країнах Європи, і всі мають зарплатню від 1500 до 3000$.
Зараз бум в сфері мануал-тестувальників із Африки за 500$. І часто за українця, який отримує 3k$ в місяць, американці платять 6-9k$, які забирають собі фірми-посередники.
Американцы очень хорошо умеют считать деньги, поэтому гораздо чаще они сами или через аффилированных лиц создают прокладку в целевой стране, которая под брэндом материнской компании берёт на работу несколько десятков или сотен админов-прогеров-тестеров-саппортеров. Формально они работают на прокладку или вообще числятся ФОПами на контракте с прокладкой, поэтому по штату материнской компании не проходят и никакие бонусные плюшки им не положены, а в случае сокращения первыми отправляются на выход. Фактически же имеют доступ ко всем внутренним ресурсам компании наравне с американскими или европейскими коллегами, вместе работают над проектами, только вот с оплатой в разы меньше. Сам когда-то на такую прокладку работал. Платили в 3 раза меньше, чем в Германии аналогичному челу, чистыми в 2 раза меньше, и это я ещё себя хорошо "продал" благодаря большому опыту работы и свободному английскому.
phantom_systems написав:Американцы очень хорошо умеют считать деньги, поэтому гораздо чаще они сами или через аффилированных лиц создают прокладку в целевой стране, которая под брэндом материнской компании берёт на работу несколько десятков или сотен админов-прогеров-тестеров-саппортеров. Формально они работают на прокладку или вообще числятся ФОПами на контракте с прокладкой, поэтому по штату материнской компании не проходят и никакие бонусные плюшки им не положены, а в случае сокращения первыми отправляются на выход. Фактически же имеют доступ ко всем внутренним ресурсам компании наравне с американскими или европейскими коллегами, вместе работают над проектами, только вот с оплатой в разы меньше. Сам когда-то на такую прокладку работал. Платили в 3 раза меньше, чем в Германии аналогичному челу, чистыми в 2 раза меньше, и это я ещё себя хорошо "продал" благодаря большому опыту работы и свободному английскому.
Все они хорошо считают, не только американцы ) я когда узнал что меня перепродавали по 120-150евро/час платя при этом 30-40евро, тоже чуток офигел ) И это были не американцы, а небольшая компания в Голландии. Но правда с хорошими клиентами, у них там и Найк, и Шелл, и еще парочка таких компаний - делали им специализированный софт для учета.
rjkz написав:Тот мой знакомый тестировщик, когда по приезду прищел на фирму электриком устраиваться, на вопрос об ожидаемомо уровне зарплаты,, назвал 18 долларов в час (примерно 36 к в год), в "русском бизнесе" ему-бы еще попытались сбить на 16, но компания была американская, сказали "не можем меньше 24 на испытательный срок и 27 по окончании 48 и 54 куе в год соответственно). Сейчас у него около 140 куе, второй год тестировщиком. Но с чего-то надо было начинать.
Тестувальники на заході не дуже популярні, бізнес думає так "навіщо платити 120 куе чуваку в США, який буде працювати в пів-сили, якщо можна найняти за 12-24 кує індуса чи українця який буде вджобувати по 12 годин на добу і ще щаслив буде?"
Разные есть бизнесы. И разные подходы. И роль тестера сейчас и лет 5 назад - 2 большие разницы. Я с ним разговаривал, если провести аналогию со стройкой, то он выполняет роль ПТО на стройке. Не тупо тестирует ПО, а участвует в процессе разработки и подготовки проекта. Одна из сторон. Почему МС платит от 160 куе в год, хотя можно кодеров иметь в Индии и в Украине? Почему не все траккомпании работают через диспетчеров в Украине? Почему не ведут бухгалтерию в Украине? Это-ж все сейчас можно. Ну и маленькая деталь. Фактическое население США около 400 млн, население Украины - менее 30. И на эти 400 млн приходится огромное по украинским меркам количество денег на душу населения. И они эти деньги тратят. Недавно были данные, обучение одного школьника в НЙ паблик скул обходится городу в 37 куе в год (это, я так понимаю, расходы на образование разделенные на количество учеников). Намек понятен?
Shaman написав:підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений. це факт - й я маю не увазі не хабарі та корупцію. ви особисто такий приклад - скільки ви заробили в Україні, не факт, що змогли би в США
Напоминает американский миф: "Каждый чистильщик обуви может стать миллионером".
й про Ахметова - особисте не має впливати на об'єктивність. які 500 баксів - ви де такі зп бачили? мене ще в 2010 році в податковій підначували, що середня зп в Метінвестхолдінг - 100 т грн/місяць
Это где, в правлении? Или у рабочих Ахметова? Вы не забываете (или не знаете?), что
Украина - бедная страна, и она останется бедной и через 5, и через 10 лет. Реально нужно смотреть на вещи, на то, что разрушено. Я думаю, как бы мы ни пытались отстроить, мы останемся бедной страной.
"Запад - потому, что там есть экологическая емкость, которая, как говорят наши экологи, уже исчерпана. Есть определенные резервы на Львовщине и Франковщине. Экологические резервы имеются в виду. У остальных областей нет. Ни у Волыни, ни у Буковины, ни у Закарпатья - ничего, потому что есть экологическая емкость, это вода, свободные территории, которые не под болотами, не под лесами, не под горами. И поэтому все наши разговору, что мы релоцируем туда неизвестно что, мне кажутся весьма сомнительными", - подчеркнула академик Элла Либанова.
Ну и чтобы 2 раза не вставать:
"70% наших жінок за кордоном (це дані німців і поляків) мають вищу освіту. Ви ж розумієте, що поїхали за кордон з дітьми не найслабші. Говорять, що поїхали ті, хто все життя тут був за спиною чоловіка чи батька, - неправда. Ті, хто був за спиною, не поїхали, побоялися, тому що там нема "спини". Тому ми можемо втратити багато. Я дуже боюся, що після перемоги й скасування воєнного стану возз’єднання родин відбудеться - але не в Україні. Ризик є. І що довше триватиме війна, що більше інфраструктури - виробничої, і житлової, і іншої - буде зруйновано, то більше ймовірність того, що це відбуватиметься", - пояснила академік Лібанова.
За її словами, на відміну від країни-агресора, для України втрати 1 млн громадян є катастрофою.
"Надто різні в нас ресурси. Втрата для України мільйона населення - це катастрофа. І в моральному сенсі, і в ментальному, і в простому кількісному. Для Росії - ні", - зазначила Елла Лібанова.
"70% наших жінок за кордоном (це дані німців і поляків) мають вищу освіту. Ви ж розумієте, що поїхали за кордон з дітьми не найслабші. Говорять, що поїхали ті, хто все життя тут був за спиною чоловіка чи батька, - неправда. Ті, хто був за спиною, не поїхали, побоялися, тому що там нема "спини". Тому ми можемо втратити багато. Я дуже боюся, що після перемоги й скасування воєнного стану возз’єднання родин відбудеться - але не в Україні. Ризик є. І що довше триватиме війна, що більше інфраструктури - виробничої, і житлової, і іншої - буде зруйновано, то більше ймовірність того, що це відбуватиметься", - пояснила академік Лібанова. За її словами, на відміну від країни-агресора, для України втрати 1 млн громадян є катастрофою.
"Надто різні в нас ресурси. Втрата для України мільйона населення - це катастрофа. І в моральному сенсі, і в ментальному, і в простому кількісному. Для Росії - ні", - зазначила Елла Лібанова.
Starikan написав:--------------------- ЛАД Вся Земля живёт. И человечество жило. В доиндустриальную эпоху. В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю. ---------------------- Я верю Петру Капице, который оценивал возможности таких источников (солнечных, приливных, ветровых, термических) и пришел к совершенно неутешительным выводам. Единственное, что с тех пор улучшилось - КПД солнечных батарей и термоэлементов.
и если еще учесть их срок жизни и расход энергии на строительство и обслуживание таких источников, не говоря уже о проблеме хранения и преобразования полученной энергии - получается совершенно неудовлетворительный результат. Есть современные оценки.
Спасибо. Я тоже. Лень было расписывать.
бачите, комусь лінь розписувати (вважай аргументувати) - мають вірити на слово, а іншим без аргументації - не віримо. ну то таке.
А Вы меня просили аргументировать? Напомню, Ваш вопрос был:
до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії?
Я на него и ответил. Или Вы считаете, что на каждый вопрос я должен разродиться большой статьёй? Starikan тоже написал кратко. Думаю, с меня Вы потребовали бы привести расчёты Капицы и доказать, что они актуальны и сегодня.
з приводу відновлювальних джерел. авторитет Капиці великий, але такі загальні оцінки дуже приблизні й базуються на припущеннях. а є ще сучасна ситуація.
хоча питання можна розділити на два - розвиток генерації еенергії - сонце, вітер та інше - та друге - заміна автомобілів на еенергію. так у другому випадку весь світ, включно з Китаєм робить перехід можна сказати шаленими темпами. й акумулятори розробляють, й таке інше.
а де будуть брати еенергію - чи вистачить відновлювальної, чи й атомну додадуть до зеленої, чи як Китай й далі будуть на вугіллі - це вже друге. я просто вірю, що якщо розвинені країни прийняли таке рішення, то воно має підстави. а сумнівається якраз Раша, економіка якої базується на викопному паливі - нафта та газ. Китай не сумнівається. ......
Как экономист, тем более, "не обычный", Вы должны бы понимать, что перевод автомобилей на эл-энергию не имеет никакого отношения к переходу человечества на возобновляемые источники энергии. Ну а с аргументом "я просто вірю" спорить нельзя. Вера это святое.