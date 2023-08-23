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#<1 ... 1128112911301131> Додано: Сер 23 сер, 2023 09:19 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Наприклад, в липні почув від нашого українського ІТ-ника відгук про роботу іншого нашого ІТ-ника: «Він там для фірми розробив таку одну річ, на якій вони зекономили/заробили не один мільйон доларів». Що саме наш хлопець придумав/розробив, не розкривали. Наприклад, в липні почув від нашого українського ІТ-ника відгук про роботу іншого нашого ІТ-ника: «Він там для фірми розробив таку одну річ, на якій вони зекономили/заробили не один мільйон доларів». Що саме наш хлопець придумав/розробив, не розкривали.

Нагадало як кум, коли робив в пенсійному, отримував звіти в Excel із районів і вручну зводив в спільну таблицю області. Йому це надоїло і він запрограмував макрос, який робив все за нього. В результаті звільнили 3 ставки, і обов'язки 4 робітників звалили на кума. Нагадало як кум, коли робив в пенсійному, отримував звіти в Excel із районів і вручну зводив в спільну таблицю області. Йому це надоїло і він запрограмував макрос, який робив все за нього. В результаті звільнили 3 ставки, і обов'язки 4 робітників звалили на кума. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1223 З нами з: 29.07.22 Подякував: 147 раз. Подякували: 131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 09:48 На скільки я знаю, той наш український хлопець, який працює на одну із самих відомих в світі компаній:

- переводиться достроково на рівень Senior (в сфері ІТ сеньйор - це просунутий розробник із досвідом роботи понад 5 років).

- з колегами по роботі заснував якусь чи фірму, чи групу, і працюють над якимось startup. Деталі тримають в секреті. akurt

Повідомлень: 8220 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 11:00 Re: Еміграція, заробітчанство

https://www.quora.com/I-am-sick-and-tired-of-living-in-Canada-The-cost-of-living-is-very-high-in-Canada-I-find-the-USA-will-meet-my-needs-Should-I-move-to-the-USA Квора про Канаду flyman

Повідомлень: 32148 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1526 раз. Подякували: 2680 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 12:07 Цікаве запитання і цікаві але досить стандартні/зрозумілі відповіді (цитати):

- Of course, you either need to be a US citizen, achieve "green card", LANDED IMMIGRATION STATUS, OR BE EMPLOYED OR ALLOWED TO WORK...

(Примітка: це все стосується і громадян України)

- ...I am not sure about the "cost of living" in Canada being much greater than the US. akurt

Повідомлень: 8220 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 13:39 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Мабуть, це вірно: скільки я знаю «тестувальників» - всі вони або в Україні, або в різних країнах Європи, і всі мають зарплатню від 1500 до 3000$. Мабуть, це вірно: скільки я знаю «тестувальників» - всі вони або в Україні, або в різних країнах Європи, і всі мають зарплатню від 1500 до 3000$.

Зараз бум в сфері мануал-тестувальників із Африки за 500$.

І часто за українця, який отримує 3k$ в місяць, американці платять 6-9k$, які забирають собі фірми-посередники. Зараз бум в сфері мануал-тестувальників із Африки за 500$.І часто за українця, який отримує 3k$ в місяць, американці платять 6-9k$, які забирають собі фірми-посередники.

Американцы очень хорошо умеют считать деньги, поэтому гораздо чаще они сами или через аффилированных лиц создают прокладку в целевой стране, которая под брэндом материнской компании берёт на работу несколько десятков или сотен админов-прогеров-тестеров-саппортеров. Формально они работают на прокладку или вообще числятся ФОПами на контракте с прокладкой, поэтому по штату материнской компании не проходят и никакие бонусные плюшки им не положены, а в случае сокращения первыми отправляются на выход. Фактически же имеют доступ ко всем внутренним ресурсам компании наравне с американскими или европейскими коллегами, вместе работают над проектами, только вот с оплатой в разы меньше. Сам когда-то на такую прокладку работал. Платили в 3 раза меньше, чем в Германии аналогичному челу, чистыми в 2 раза меньше, и это я ещё себя хорошо "продал" благодаря большому опыту работы и свободному английскому. Американцы очень хорошо умеют считать деньги, поэтому гораздо чаще они сами или через аффилированных лиц создают прокладку в целевой стране, которая под брэндом материнской компании берёт на работу несколько десятков или сотен админов-прогеров-тестеров-саппортеров. Формально они работают на прокладку или вообще числятся ФОПами на контракте с прокладкой, поэтому по штату материнской компании не проходят и никакие бонусные плюшки им не положены, а в случае сокращения первыми отправляются на выход. Фактически же имеют доступ ко всем внутренним ресурсам компании наравне с американскими или европейскими коллегами, вместе работают над проектами, только вот с оплатой в разы меньше. Сам когда-то на такую прокладку работал. Платили в 3 раза меньше, чем в Германии аналогичному челу, чистыми в 2 раза меньше, и это я ещё себя хорошо "продал" благодаря большому опыту работы и свободному английскому. phantom_systems

Повідомлень: 2268 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 14:49 Re: Еміграція, заробітчанство phantom_systems написав: Американцы очень хорошо умеют считать деньги, поэтому гораздо чаще они сами или через аффилированных лиц создают прокладку в целевой стране, которая под брэндом материнской компании берёт на работу несколько десятков или сотен админов-прогеров-тестеров-саппортеров. Формально они работают на прокладку или вообще числятся ФОПами на контракте с прокладкой, поэтому по штату материнской компании не проходят и никакие бонусные плюшки им не положены, а в случае сокращения первыми отправляются на выход. Фактически же имеют доступ ко всем внутренним ресурсам компании наравне с американскими или европейскими коллегами, вместе работают над проектами, только вот с оплатой в разы меньше. Сам когда-то на такую прокладку работал. Платили в 3 раза меньше, чем в Германии аналогичному челу, чистыми в 2 раза меньше, и это я ещё себя хорошо "продал" благодаря большому опыту работы и свободному английскому. Американцы очень хорошо умеют считать деньги, поэтому гораздо чаще они сами или через аффилированных лиц создают прокладку в целевой стране, которая под брэндом материнской компании берёт на работу несколько десятков или сотен админов-прогеров-тестеров-саппортеров. Формально они работают на прокладку или вообще числятся ФОПами на контракте с прокладкой, поэтому по штату материнской компании не проходят и никакие бонусные плюшки им не положены, а в случае сокращения первыми отправляются на выход. Фактически же имеют доступ ко всем внутренним ресурсам компании наравне с американскими или европейскими коллегами, вместе работают над проектами, только вот с оплатой в разы меньше. Сам когда-то на такую прокладку работал. Платили в 3 раза меньше, чем в Германии аналогичному челу, чистыми в 2 раза меньше, и это я ещё себя хорошо "продал" благодаря большому опыту работы и свободному английскому.

Все они хорошо считают, не только американцы ) я когда узнал что меня перепродавали по 120-150евро/час платя при этом 30-40евро, тоже чуток офигел ) И это были не американцы, а небольшая компания в Голландии. Но правда с хорошими клиентами, у них там и Найк, и Шелл, и еще парочка таких компаний - делали им специализированный софт для учета. Все они хорошо считают, не только американцы ) я когда узнал что меня перепродавали по 120-150евро/час платя при этом 30-40евро, тоже чуток офигел ) И это были не американцы, а небольшая компания в Голландии. Но правда с хорошими клиентами, у них там и Найк, и Шелл, и еще парочка таких компаний - делали им специализированный софт для учета. slonomag Повідомлень: 333 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 15:09 BIGor написав: rjkz написав: Тот мой знакомый тестировщик, когда по приезду прищел на фирму электриком устраиваться, на вопрос об ожидаемомо уровне зарплаты,, назвал 18 долларов в час (примерно 36 к в год), в "русском бизнесе" ему-бы еще попытались сбить на 16, но компания была американская, сказали "не можем меньше 24 на испытательный срок и 27 по окончании 48 и 54 куе в год соответственно). Сейчас у него около 140 куе, второй год тестировщиком.

Но с чего-то надо было начинать. Тот мой знакомый тестировщик, когда по приезду прищел на фирму электриком устраиваться, на вопрос об ожидаемомо уровне зарплаты,, назвал 18 долларов в час (примерно 36 к в год), в "русском бизнесе" ему-бы еще попытались сбить на 16, но компания была американская, сказали "не можем меньше 24 на испытательный срок и 27 по окончании 48 и 54 куе в год соответственно). Сейчас у него около 140 куе, второй год тестировщиком.Но с чего-то надо было начинать.

Тестувальники на заході не дуже популярні, бізнес думає так "навіщо платити 120 куе чуваку в США, який буде працювати в пів-сили, якщо можна найняти за 12-24 кує індуса чи українця який буде вджобувати по 12 годин на добу і ще щаслив буде?" Тестувальники на заході не дуже популярні, бізнес думає так "навіщо платитичуваку в США, який буде працювати в пів-сили, якщо можна найняти заіндуса чи українця який буде вджобувати по 12 годин на добу і ще щаслив буде?"



Разные есть бизнесы.

И разные подходы.

И роль тестера сейчас и лет 5 назад - 2 большие разницы.

Я с ним разговаривал, если провести аналогию со стройкой, то он выполняет роль ПТО на стройке. Не тупо тестирует ПО, а участвует в процессе разработки и подготовки проекта. Одна из сторон.

Почему МС платит от 160 куе в год, хотя можно кодеров иметь в Индии и в Украине?

Почему не все траккомпании работают через диспетчеров в Украине?

Почему не ведут бухгалтерию в Украине?

Это-ж все сейчас можно.

Ну и маленькая деталь.

Фактическое население США около 400 млн, население Украины - менее 30.

И на эти 400 млн приходится огромное по украинским меркам количество денег на душу населения.

И они эти деньги тратят.

Недавно были данные, обучение одного школьника в НЙ паблик скул обходится городу в 37 куе в год (это, я так понимаю, расходы на образование разделенные на количество учеников). Намек понятен? Разные есть бизнесы.И разные подходы.И роль тестера сейчас и лет 5 назад - 2 большие разницы.Я с ним разговаривал, если провести аналогию со стройкой, то он выполняет роль ПТО на стройке. Не тупо тестирует ПО, а участвует в процессе разработки и подготовки проекта. Одна из сторон.Почему МС платит от 160 куе в год, хотя можно кодеров иметь в Индии и в Украине?Почему не все траккомпании работают через диспетчеров в Украине?Почему не ведут бухгалтерию в Украине?Это-ж все сейчас можно.Ну и маленькая деталь.Фактическое население США около 400 млн, население Украины - менее 30.И на эти 400 млн приходится огромное по украинским меркам количество денег на душу населения.И они эти деньги тратят.Недавно были данные, обучение одного школьника в НЙ паблик скул обходится городу в 37 куе в год (это, я так понимаю, расходы на образование разделенные на количество учеников). Намек понятен? rjkz

Повідомлень: 15298 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7905 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 16:08 Shaman написав: підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений. це факт - й я маю не увазі не хабарі та корупцію. ви особисто такий приклад - скільки ви заробили в Україні, не факт, що змогли би в США підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений. це факт - й я маю не увазі не хабарі та корупцію. ви особисто такий приклад - скільки ви заробили в Україні, не факт, що змогли би в США

Напоминает американский миф: "Каждый чистильщик обуви может стать миллионером".



в 2010 році в податковій підначували, що середня зп в Метінвестхолдінг - 100 т грн/місяць й про Ахметова - особисте не має впливати на об'єктивність. які 500 баксів - ви де такі зп бачили? мене щев податковій підначували, що

Это где, в правлении?

Или у рабочих Ахметова?

Вы не забываете (или не знаете?), что

Украина - бедная страна, и она останется бедной и через 5, и через 10 лет. Реально нужно смотреть на вещи, на то, что разрушено. Я думаю, как бы мы ни пытались отстроить, мы останемся бедной страной.

Слова не мои - из интервью Либановой Портникову https://ru.espreso.tv/dazhe-cherez-10-let-ukraina-budet-bednoy-stranoy-akademik-ella-libanova .



К слову, там же:

"Запад - потому, что там есть экологическая емкость, которая, как говорят наши экологи, уже исчерпана. Есть определенные резервы на Львовщине и Франковщине. Экологические резервы имеются в виду. У остальных областей нет. Ни у Волыни, ни у Буковины, ни у Закарпатья - ничего, потому что есть экологическая емкость, это вода, свободные территории, которые не под болотами, не под лесами, не под горами. И поэтому все наши разговору, что мы релоцируем туда неизвестно что, мне кажутся весьма сомнительными", - подчеркнула академик Элла Либанова.



Ну и чтобы 2 раза не вставать:

"70% наших жінок за кордоном (це дані німців і поляків) мають вищу освіту. Ви ж розумієте, що поїхали за кордон з дітьми не найслабші. Говорять, що поїхали ті, хто все життя тут був за спиною чоловіка чи батька, - неправда. Ті, хто був за спиною, не поїхали, побоялися, тому що там нема "спини". Тому ми можемо втратити багато. Я дуже боюся, що після перемоги й скасування воєнного стану возз’єднання родин відбудеться - але не в Україні. Ризик є. І що довше триватиме війна, що більше інфраструктури - виробничої, і житлової, і іншої - буде зруйновано, то більше ймовірність того, що це відбуватиметься", - пояснила академік Лібанова.



За її словами, на відміну від країни-агресора, для України втрати 1 млн громадян є катастрофою.



"Надто різні в нас ресурси. Втрата для України мільйона населення - це катастрофа. І в моральному сенсі, і в ментальному, і в простому кількісному. Для Росії - ні", - зазначила Елла Лібанова.

https://espreso.tv/pislyavoenne-vozednannya-rodin-mozhe-vidbutisya-vzhe-za-kordonom-akademik-ella-libanova

А мене тут цькували навіть за "кризу", а за "катастрофу" ледь не вбили.

"В нас ніякої демографічної кризи немає!" Напоминает американский миф: "Каждый чистильщик обуви может стать миллионером".Это где, в правлении?Или у рабочих Ахметова?Вы не забываете (или не знаете?), чтоСлова не мои - из интервью Либановой ПортниковуК слову, там же:Ну и чтобы 2 раза не вставать:А мене тут цькували навіть за "кризу", а за "катастрофу" ледь не вбили."В нас ніякої демографічної кризи немає!" ЛАД 2 Повідомлень: 25498 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5096 раз. Подякували: 4739 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 16:17 ЛАД написав: Слова не мои - из интервью Либановой Портникову https://ru.espreso.tv/dazhe-cherez-10-let-ukraina-budet-bednoy-stranoy-akademik-ella-libanova .

"70% наших жінок за кордоном (це дані німців і поляків) мають вищу освіту. Ви ж розумієте, що поїхали за кордон з дітьми не найслабші. Говорять, що поїхали ті, хто все життя тут був за спиною чоловіка чи батька, - неправда. Ті, хто був за спиною, не поїхали, побоялися, тому що там нема "спини". Тому ми можемо втратити багато. Я дуже боюся, що після перемоги й скасування воєнного стану возз’єднання родин відбудеться - але не в Україні. Ризик є. І що довше триватиме війна, що більше інфраструктури - виробничої, і житлової, і іншої - буде зруйновано, то більше ймовірність того, що це відбуватиметься", - пояснила академік Лібанова.

За її словами, на відміну від країни-агресора, для України втрати 1 млн громадян є катастрофою.



"Надто різні в нас ресурси. Втрата для України мільйона населення - це катастрофа. І в моральному сенсі, і в ментальному, і в простому кількісному. Для Росії - ні", - зазначила Елла Лібанова.

https://espreso.tv/pislyavoenne-vozednannya-rodin-mozhe-vidbutisya-vzhe-za-kordonom-akademik-ella-libanova

А мене тут цькували навіть за "кризу", а за "катастрофу" ледь не вбили.

"В нас ніякої демографічної кризи немає!" Слова не мои - из интервью Либановой ПортниковуА мене тут цькували навіть за "кризу", а за "катастрофу" ледь не вбили."В нас ніякої демографічної кризи немає!"



Лібанова говорить за міграцію, а вас цькували за ізмишлізми по демографії. Не маніпулюйте. Лібанова говорить за міграцію, а вас цькували за ізмишлізми по демографії. Не маніпулюйте. fler

Повідомлень: 4140 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 16:33 Shaman написав: ЛАД написав: Starikan написав: ---------------------

ЛАД

Вся Земля живёт.

И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.

В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю.

----------------------

Я верю Петру Капице, который оценивал возможности таких источников (солнечных, приливных, ветровых, термических) и пришел к совершенно неутешительным выводам. Единственное, что с тех пор улучшилось - КПД солнечных батарей и термоэлементов.



и если еще учесть их срок жизни и расход энергии на строительство и обслуживание таких источников, не говоря уже о проблеме хранения и преобразования полученной энергии - получается совершенно неудовлетворительный результат. Есть современные оценки. ---------------------Вся Земля живёт.И человечество жило. В доиндустриальную эпоху.В відновлювальні джерела енергії на сегодня не верю.----------------------Я верю Петру Капице, который оценивал возможности таких источников (солнечных, приливных, ветровых, термических) и пришел к совершенно неутешительным выводам. Единственное, что с тех пор улучшилось - КПД солнечных батарей и термоэлементов.и если еще учесть их срок жизни и расход энергии на строительство и обслуживание таких источников, не говоря уже о проблеме хранения и преобразования полученной энергии - получается совершенно неудовлетворительный результат. Есть современные оценки.

Спасибо. Я тоже.

Лень было расписывать. Спасибо. Я тоже.Лень было расписывать.

бачите, комусь лінь розписувати (вважай аргументувати) - мають вірити на слово, а іншим без аргументації - не віримо. ну то таке. бачите, комусь лінь розписувати (вважай аргументувати) - мають вірити на слово, а іншим без аргументації - не віримо. ну то таке.

А Вы меня просили аргументировать?

Напомню, Ваш вопрос был:

до речі, а чому ви не кажете про відновлювальні джерела енергії?

Я на него и ответил.

Или Вы считаете, что на каждый вопрос я должен разродиться большой статьёй?

Starikan тоже написал кратко. Думаю, с меня Вы потребовали бы привести расчёты Капицы и доказать, что они актуальны и сегодня.



з приводу відновлювальних джерел. авторитет Капиці великий, але такі загальні оцінки дуже приблизні й базуються на припущеннях. а є ще сучасна ситуація.



хоча питання можна розділити на два - розвиток генерації еенергії - сонце, вітер та інше - та друге - заміна автомобілів на еенергію. так у другому випадку весь світ, включно з Китаєм робить перехід можна сказати шаленими темпами. й акумулятори розробляють, й таке інше.



а де будуть брати еенергію - чи вистачить відновлювальної, чи й атомну додадуть до зеленої, чи як Китай й далі будуть на вугіллі - це вже друге. я просто вірю, що якщо розвинені країни прийняли таке рішення, то воно має підстави. а сумнівається якраз Раша, економіка якої базується на викопному паливі - нафта та газ. Китай не сумнівається.

......

Как экономист, тем более, "не обычный", Вы должны бы понимать, что перевод автомобилей на эл-энергию не имеет никакого отношения к переходу человечества на возобновляемые источники энергии.

Ну а с аргументом "я просто вірю" спорить нельзя. Вера это святое. А Вы меня просили аргументировать?Напомню, Ваш вопрос был:Я на него и ответил.Или Вы считаете, что на каждый вопрос я должен разродиться большой статьёй?тоже написал кратко. Думаю, с меня Вы потребовали бы привести расчёты Капицы и доказать, что они актуальны и сегодня.Как экономист, тем более, "не обычный", Вы должны бы понимать, что перевод автомобилей на эл-энергию не имеет никакого отношения к переходу человечества на возобновляемые источники энергии.Ну а с аргументом "" спорить нельзя. Вера это святое. ЛАД 2 Повідомлень: 25498 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5096 раз. Подякували: 4739 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1128112911301131> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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