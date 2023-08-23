Можете процитировать мои "ізмишлізми по демографії"?
И Либанова говорит не о миграции, а о возможной/вероятной эмиграции. И о демографической катастрофе в связи с этим.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 16:37
Додано: Сер 23 сер, 2023 17:02
Знов маніпуляція чи "під дурня". Жінки, які виїхали за кордон, тікаючи від війни - то мігрантки, тобто Лібанова каже саме про міграцію. Ще Лібанова каже, що ті жінки можуть не повернутися, якщо війна затягнеться. Ні про яку "можливу еміграцію" Лібанова не каже, то ви це так розтлумачили та їй приписали.
ПС. Ваші ізмишлізми про демографію шукати в анналах форуму мені не цікаво.
Додано: Сер 23 сер, 2023 17:03
Если Вы не понимаете, что любая война это террор, то это Ваши проблемы.
И это никак не связано с "прирівнюванням агресора та його жертви".
И о "массовом производстве" дронов в Украине Вы "интеллигентно" промолчали?
Утверждение, конечно, интересное.
Но Вы не думаете, что "я не бачу" аргумент слабенький? И не понятно, чем Шахед в Ваших глазах так уж отличается от Ланцета. Не по ТТХ, а по результатам применения.
Я ничего не "вигадую".
Это, вроде Ваши слова:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5610614#p5610614
Додано: Сер 23 сер, 2023 17:15
Если "жінки не повернуться, якщо війна затягнеться", это не будет эмиграцией?
Вам привести определение эмиграции?
Слова "Втрата для України мільйона населення - це катастрофа. І в моральному сенсі, і в ментальному, і в простому кількісному." я Либановой приписал?
И эмиграция может быть не добровольной, а вынужденной. На сегодня наши женщины, вообще-то, эмигрантки. Надеюсь, временные, но возможно/вероятно, многие станут постоянными.
То, что Вам "не цікаво" искать "ізмишлізми", это понятно. Потому что Вы такого не найдёте.
Чисто "научный" метод спора - обосрать оппонента, людям лень будет проверять, поверят.
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:29
Re: Еміграція, заробітчанство
До Либановой наконец дошло то, что еще лет 10 назад на ветке про обвал прогнозировал Уноноктий.
С его подачи я тоже начал интересоваться этим вопросом и начал орать "Караул!", когда до меня дошла вся глубина глубин.
Надо мной радостно ржало полфорума и жаловались модераторам на офтоп.
Когда у лендлордов стали пустыми квартиры, стало не так смешно.
Додано: Сер 23 сер, 2023 18:30
По кукурузе.
Я приводил не одну ссылку. В другой приводилась эта цифра - 600 тыс. тонн. Вам лень было посмотреть?
Более того, я приводил прямую цитату, объясняющую бурный рост производства кукурузы в последние годы. Вы этого тоже "не заметили"?
По мясу.
А, может, причина не в приписках, а в том, что Украина снабжала мясом весь СССР и не только?
И насчёт Бразилии. Вы уверены, что Бразилия с Н. Зеландией и Аргентиной способны обеспечить мясом весь мир? (Даже не буду разбираться с Аргентиной, где в с/х занято всего 2% населения и " По поголовью крупного рогатого скота Аргентина занимает шестое место в мире, по производству мяса на душу населения — пятое, а по его потреблению — первое. Мясо — национальная пища аргентинцев. ... Кроме того, Аргентина важнейший экспортёр яиц, молока, ячменя и табака." - из Вики. Хотя Аргентина находится в 3 климатических зонах и не знаю, как распределено животноводство по этим зонам.)
Импорт сала из Польши Вы тоже "не заметили"?
Тоже благодаря "круглогодичному выпасу"?
"Цукрова впала" по тем же причинам - падение рынков сбыта после развала соцлагеря вообще и Союза, в частности.
О вине и водке даже говорить не хочу. Уж о нехватке этого "продукта" в советской Украине говорить точно не приходится. Хватало с избытком.
Последние годы проблема была, но это было связано не с проблемами промышленности, а с борьбой с пьянством и алкоголизмом при Горбачёве. Тогда вырубили виноградники. Ну так могу напомнить, что задолго до Горбачёва то же самое пытались ввести в США. Надеюсь, о сухом законе Вы слышали. Методы сомнительные, но это не имеет никакого отношения к развитию пищепрома.
А вообще, пересмотрел Ваши посты и не вижу смысла отвечать на остальные, написанные за время моего бана.
Аргументы не экономиста и, тем более, "не обычного" экономиста, а самого обычного пропагандиста советского разлива. В ответ на цифры лозунги и голословные утверждения. Ну и политические обвинения "радянська/російська агітка", "релігія не дозволяє", куда ж без этого.
При этом, когда речь зашла о работающих заводах, то вспоминаются советские, ещё не успевшие до конца умереть:
Харьковские фирмы до войны, особенно до 2014 обшивали не только барабан, но и Москву.
Додано: Сер 23 сер, 2023 19:02
И ближе к теме ветки.
Живой пример, если разрешите.
Уезжал знакомый в Германию году в 99 +- год.
Ехал по еврейской эмиграции. Условия у них тогда были примерно такие же, как у наших беженцев сегодня.
Ехал с семьёй - женой, сыном лет 11 и тёщей.
Здесь работал инженером-конструктором на ХТЗ. Год рождения - 1991.
Сами понимаете сложности трудоустройства в таком возрасте. Он тоже понимал.
Поэтому на курсах Майкрософта (уже там, в Германии) пахал, по рассказам знакомых, как папа Карло. Учил все направления по максимуму и старался получить высшие баллы.
В итоге устроился на работу программистом и работает до сих пор. Вроде, не хотят отпускать на пенсию.
Данные свежайшие - сегодня разговаривал с друзьями, поинтересовался.
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