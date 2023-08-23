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#<1 ... 1129113011311132> Додано: Сер 23 сер, 2023 16:37 fler написав: ........

Лібанова говорить за міграцію, а вас цькували за ізмишлізми по демографії. Не маніпулюйте. ........Лібанова говорить за міграцію, а вас цькували за ізмишлізми по демографії. Не маніпулюйте.

Можете процитировать мои "ізмишлізми по демографії"?



И Либанова говорит не о миграции, а о возможной/вероятной эмиграции. И о демографической катастрофе в связи с этим. Можете процитировать мои "ізмишлізми по демографії"?И Либанова говорит не о миграции, а о возможной/вероятноймиграции. И о демографической катастрофе в связи с этим. ЛАД 2 Повідомлень: 25502 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5096 раз. Подякували: 4742 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 17:02 ЛАД написав: fler написав: ........

Лібанова говорить за міграцію, а вас цькували за ізмишлізми по демографії. Не маніпулюйте. ........Лібанова говорить за міграцію, а вас цькували за ізмишлізми по демографії. Не маніпулюйте.

И Либанова говорит не о миграции, а о возможной/вероятной эмиграции. , а о возможной/вероятноймиграции.

Знов маніпуляція чи "під дурня". Жінки, які виїхали за кордон, тікаючи від війни - то мігрантки, тобто Лібанова каже саме про міграцію. Ще Лібанова каже, що ті жінки можуть не повернутися, якщо війна затягнеться. Ні про яку "можливу еміграцію" Лібанова не каже, то ви це так розтлумачили та їй приписали.

ПС. Ваші ізмишлізми про демографію шукати в анналах форуму мені не цікаво. Знов маніпуляція чи "під дурня". Жінки, які виїхали за кордон, тікаючи від війни - то мігрантки, тобто Лібанова каже саме про міграцію. Ще Лібанова каже, що ті жінки можуть не повернутися, якщо війна затягнеться. Ні про яку "можливу еміграцію" Лібанова не каже, то ви це так розтлумачили та їй приписали.ПС. Ваші ізмишлізми про демографію шукати в анналах форуму мені не цікаво. fler

Повідомлень: 4143 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1144 раз. Подякували: 1298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 17:03 Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: ................

по-перще, а хто сказав що не виробляють? те, що не розповідають - це інша справа. ................по-перще, а хто сказав що не виробляють? те, що не розповідають - це інша справа.

виробляють, но явно мало. Судя по отзывам фронтовиков.

Или Вы верите в "десятки тысяч", о кот. пишет Denik?

й головне навіщо? шахеди - це знаряддя терористів, військового сенсу не дуже бачу. але ж поки що не ведемо терористичну війну. й гадаю не будемо



Любая война это террор. виробляють, но явно мало. Судя по отзывам фронтовиков.Или Вы верите в "десятки тысяч", о кот. пишетЛюбая война это террор.

оце ваші будь-яка - так й прирівнюють агресора та його жертву. бо є війна США та Ізраілю, де вони знищують бойовиків, й інколи випадково вбивають цивільних. й є війна арабів та кацапів, які цілеспрямовано вбивають цивільне населення, й інколи вражають військових. а так майже одне й теж. оце ваші будь-яка - так й прирівнюють агресора та його жертву. бо є війна США та Ізраілю, де вони знищують бойовиків, й інколи випадково вбивають цивільних. й є війна арабів та кацапів, які цілеспрямовано вбивають цивільне населення, й інколи вражають військових. а так майже одне й теж.

Если Вы не понимаете, что любая война это террор, то это Ваши проблемы.

И это никак не связано с "прирівнюванням агресора та його жертви".

И о "массовом производстве" дронов в Украине Вы "интеллигентно" промолчали?



поправте мене, але Шахед - це зброя терористів. військового сенсу в них я не бачу. Ланцет - військовий.

Утверждение, конечно, интересное.

Но Вы не думаете, что "я не бачу" аргумент слабенький? И не понятно, чем Шахед в Ваших глазах так уж отличается от Ланцета. Не по ТТХ, а по результатам применения.



й головне, я не кажу що виробити легко. але не треба принижувати тих, хто продає.

Не треба принижувати тих, хто виробляє. Не треба принижувати тих, хто виробляє.

а де я принижував? не вигадуйте. це у вас торгаші та торгаші. ті, хто реально працюють, велика шана - я з такими багато спілкуюсь. а ті, які розповідають, що нічого не можна змінити й не хочуть - це інша справа. таких навіть більше, на жаль а де я принижував? не вигадуйте. це у вас торгаші та торгаші. ті, хто реально працюють, велика шана - я з такими багато спілкуюсь. а ті, які розповідають, що нічого не можна змінити й не хочуть - це інша справа. таких навіть більше, на жаль

Я ничего не "вигадую".

Это, вроде Ваши слова:

ви ніяк не зрозумієте, що останні років 30 - продати це найскладніше, виробити - ні. це таке.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5610614#p5610614 Если Вы не понимаете, что любая война это террор, то это Ваши проблемы.И это никак не связано с "прирівнюванням агресора та його жертви".И о "массовом производстве" дронов в Украине Вы "интеллигентно" промолчали?Утверждение, конечно, интересное.Но Вы не думаете, что "я не бачу" аргумент слабенький? И не понятно, чем Шахед в Ваших глазах так уж отличается от Ланцета. Не по ТТХ, а по результатам применения.Я ничего не "вигадую".Это, вроде Ваши слова: ЛАД 2 Повідомлень: 25502 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5096 раз. Подякували: 4742 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 17:15 fler написав: ЛАД написав: fler написав: ........

Лібанова говорить за міграцію, а вас цькували за ізмишлізми по демографії. Не маніпулюйте. ........Лібанова говорить за міграцію, а вас цькували за ізмишлізми по демографії. Не маніпулюйте.

И Либанова говорит не о миграции, а о возможной/вероятной эмиграции. , а о возможной/вероятноймиграции.

Знов маніпуляція чи "під дурня". Жінки, які виїхали за кордон, тікаючи від війни - то мігрантки, тобто Лібанова каже саме про міграцію. Ще Лібанова каже, що ті жінки можуть не повернутися, якщо війна затягнеться. Ні про яку "можливу еміграцію" Лібанова не каже, то ви це так розтлумачили та їй приписали.

ПС. Ваші ізмишлізми про демографію шукати в анналах форуму мені не цікаво. Знов маніпуляція чи "під дурня". Жінки, які виїхали за кордон, тікаючи від війни - то мігрантки, тобто Лібанова каже саме про міграцію. Ще Лібанова каже, що ті жінки можуть не повернутися, якщо війна затягнеться. Ні про яку "можливу еміграцію" Лібанова не каже, то ви це так розтлумачили та їй приписали.ПС. Ваші ізмишлізми про демографію шукати в анналах форуму мені не цікаво.

Если "жінки не повернуться, якщо війна затягнеться", это не будет эмиграцией?

Вам привести определение эмиграции?

Слова "Втрата для України мільйона населення - це катастрофа. І в моральному сенсі, і в ментальному, і в простому кількісному." я Либановой приписал?



И эмиграция может быть не добровольной, а вынужденной. На сегодня наши женщины, вообще-то, эмигрантки. Надеюсь, временные, но возможно/вероятно , многие станут постоянными.

То, что Вам "не цікаво" искать "ізмишлізми", это понятно. Потому что Вы такого не найдёте.

Чисто "научный" метод спора - обосрать оппонента, людям лень будет проверять, поверят. Если "жінки не повернуться, якщо війна затягнеться", это не будетВам привести определение эмиграции?Слова "Втрата для України мільйона населення - це катастрофа. І в моральному сенсі, і в ментальному, і в простому кількісному." я Либановой приписал?И эмиграция может быть не добровольной, а вынужденной. На сегодня наши женщины, вообще-то, эмигрантки. Надеюсь, временные, но, многие станут постоянными.То, что Вам "не цікаво" искать "ізмишлізми", это понятно. Потому что Вы такого не найдёте.Чисто "научный" метод спора - обосрать оппонента, людям лень будет проверять, поверят. ЛАД 2 Повідомлень: 25502 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5096 раз. Подякували: 4742 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 18:29 Re: Еміграція, заробітчанство До Либановой наконец дошло то, что еще лет 10 назад на ветке про обвал прогнозировал Уноноктий.

С его подачи я тоже начал интересоваться этим вопросом и начал орать "Караул!", когда до меня дошла вся глубина глубин.

Надо мной радостно ржало полфорума и жаловались модераторам на офтоп.

Когда у лендлордов стали пустыми квартиры, стало не так смешно. rjkz

Повідомлень: 15300 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7908 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 18:30 Shaman написав: ------------------------

gonchik74



Shaman написав: ........

з приводу цитати - так є - пшениця та ячмінь лише досягли рівня УРСР в 2021 році. а що з кукурудзою де ви бачите деякі успіхи? що там ваш автор пише Урожай кукурузы ожидается на рекордном уровне в 39 млн тонн, но Украина уже несколько лет собирает больше этой культуры, чем при УССР, уточняет Нивьевский. а скільки ж збирали в 1990 чомусь не пише - а це 600 т тонн. так, деякий успіх - з менш 1 млн до 39 млн т.

.............

а ось по кількості свиней та ВРХ дійсно цікавинка - кількість поголів'я знизилася в рази. але диво - по наявністю м'яса ми можемо обирати - біла курятина, яловичина - кому що подобається. а от в 1990 році вибір був між синьою птицею та кістками. й м'яса можна було собі дозволити набагато менше за зп.



парадокс - навіть не можу пояснити - може ви ЛАД зможете?

чи може причина в тому, що були приписки - чи це неможливо в СРСР? Узбекистан не дасть збрехати.



розвиток м'ясних та молочних підприємств вже визнали. що ще є? є хліборобна - все, що забажаєте пекуть. кондитерська - рафаело ще не робимо, але більшість кондитерки на рівні - але це ж Рошен, яка неприємність



виробництво алкоголю - від пива та вина до бренді та горілки.



давайте навпаки - назвіть хоч одну галузь харчовою промисловості, яка була краща в УРСР - бо я не можу жодної згадати.



достатньо? чи релігія не дозволяє визнати успіхи України?

........... ........з приводу цитати - так є - пшениця та ячмінь лише досягли рівня УРСР в 2021 році. а що з кукурудзою де ви бачите деякі успіхи? що там ваш автор пишеа скільки ж збирали в 1990 чомусь не пише - а це 600 т тонн. так, деякий успіх - з менш 1 млн до 39 млн т..............а ось по кількості свиней та ВРХ дійсно цікавинка - кількість поголів'я знизилася в рази. але диво - по наявністю м'яса ми можемо обирати - біла курятина, яловичина - кому що подобається. а от в 1990 році вибір був між синьою птицею та кістками. й м'яса можна було собі дозволити набагато менше за зп.парадокс - навіть не можу пояснити - може визможете?чи може причина в тому, що були приписки - чи це неможливо в СРСР? Узбекистан не дасть збрехати.розвиток м'ясних та молочних підприємств вже визнали. що ще є? є хліборобна - все, що забажаєте пекуть. кондитерська - рафаело ще не робимо, але більшість кондитерки на рівні - але це ж Рошен, яка неприємністьвиробництво алкоголю - від пива та вина до бренді та горілки.давайте навпаки - назвіть хоч одну галузь харчовою промисловості, яка була краща в УРСР - бо я не можу жодної згадати.достатньо? чи релігія не дозволяє визнати успіхи України?...........

Цукрова точно. Лінь шукати дані по спиртовій. Гадаю вона також.

------------------------

цукрова так впала. але причина - в економіці. навіть в Україні частину цукру виробляють з тростини. а в світі тим паче. й взагалі, цукру треба вживати менше - й така тенденція в розвинених країнах є.



так саме й по ВРХ - де буде дешевше яловичина - у нас, коли півроку треба тримати худобу в корівниках чи десь в Бразилії, де худоба весь рік на вільному випасі ------------------------Цукрова точно. Лінь шукати дані по спиртовій. Гадаю вона також.------------------------цукрова так впала. але причина - в економіці. навіть в Україні частину цукру виробляють з тростини. а в світі тим паче. й взагалі, цукру треба вживати менше - й така тенденція в розвинених країнах є.так саме й по ВРХ - де буде дешевше яловичина - у нас, коли півроку треба тримати худобу в корівниках чи десь в Бразилії, де худоба весь рік на вільному випасі

По кукурузе.

Я приводил не одну ссылку. В другой приводилась эта цифра - 600 тыс. тонн. Вам лень было посмотреть?

Более того, я приводил прямую цитату, объясняющую бурный рост производства кукурузы в последние годы. Вы этого тоже "не заметили"?



По мясу.

А, может, причина не в приписках, а в том, что Украина снабжала мясом весь СССР и не только?

И насчёт Бразилии. Вы уверены, что Бразилия с Н. Зеландией и Аргентиной способны обеспечить мясом весь мир? (Даже не буду разбираться с Аргентиной, где в с/х занято всего 2% населения и " По поголовью крупного рогатого скота Аргентина занимает шестое место в мире, по производству мяса на душу населения — пятое, а по его потреблению — первое. Мясо — национальная пища аргентинцев. ... Кроме того, Аргентина важнейший экспортёр яиц, молока, ячменя и табака." - из Вики. Хотя Аргентина находится в 3 климатических зонах и не знаю, как распределено животноводство по этим зонам.)

Импорт сала из Польши Вы тоже "не заметили"?

Импорт свинины в Украину за 11 месяцев текущего года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $67 млн. В количественном выражении импорт составил 36 600 тонн, что на 36% больше января-ноября 2020 года, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.



В основном свинину в Украину завозили из Дании (на $31,8 млн), Польши ($12 млн) и Нидерландов ($9,6 млн).



Экспорт украинской свинины вырос на 19% в годовом исчислении до $6,9 млн. Всего, Украина экспортировала 3 600 тонн свинины (рост на 34%) за 11 месяцев текущего года.

Тоже благодаря "круглогодичному выпасу"?



"Цукрова впала" по тем же причинам - падение рынков сбыта после развала соцлагеря вообще и Союза, в частности.



О вине и водке даже говорить не хочу. Уж о нехватке этого "продукта" в советской Украине говорить точно не приходится. Хватало с избытком.

Последние годы проблема была, но это было связано не с проблемами промышленности, а с борьбой с пьянством и алкоголизмом при Горбачёве. Тогда вырубили виноградники. Ну так могу напомнить, что задолго до Горбачёва то же самое пытались ввести в США. Надеюсь, о сухом законе Вы слышали. Методы сомнительные, но это не имеет никакого отношения к развитию пищепрома.



А вообще, пересмотрел Ваши посты и не вижу смысла отвечать на остальные, написанные за время моего бана.

Аргументы не экономиста и, тем более, "не обычного" экономиста, а самого обычного пропагандиста советского разлива. В ответ на цифры лозунги и голословные утверждения. Ну и политические обвинения "радянська/російська агітка", "релігія не дозволяє", куда ж без этого.



При этом, когда речь зашла о работающих заводах, то вспоминаются советские, ещё не успевшие до конца умереть:

я тобі лише з десяток пострадянських заводів в Харкові назву . вони ледве жевріють , але це й 500, й 1000 людей. сотні може й забагато

а скільки людей обшивало барабан?

Харьковские фирмы до войны, особенно до 2014 обшивали не только барабан, но и Москву. По кукурузе.Я приводил не одну ссылку. В другой приводилась эта цифра - 600 тыс. тонн. Вам лень было посмотреть?Более того, я приводил прямую цитату, объясняющую бурный рост производства кукурузы в последние годы. Вы этого тоже "не заметили"?По мясу.А, может, причина не в приписках, а в том, что Украина снабжала мясом весь СССР и не только?И насчёт Бразилии.(Даже не буду разбираться с Аргентиной, где в с/х занято всегонаселения и " По поголовью крупного рогатого скота Аргентина занимает шестое место в мире, по производству мяса на душу населения — пятое, а по его потреблению — первое. Мясо — национальная пища аргентинцев. ... Кроме того, Аргентина важнейший экспортёр яиц, молока, ячменя и табака." - из Вики. Хотя Аргентина находится в 3 климатических зонах и не знаю, как распределено животноводство по этим зонам.)Импорт сала из Польши Вы тоже "не заметили"?Тоже благодаря "круглогодичному выпасу"?"Цукрова впала" по тем же причинам - падение рынков сбыта после развала соцлагеря вообще и Союза, в частности.О вине и водке даже говорить не хочу. Уж о нехватке этого "продукта" в советской Украине говорить точно не приходится. Хватало с избытком.Последние годы проблема была, но это было связано не с проблемами промышленности, а с борьбой с пьянством и алкоголизмом при Горбачёве. Тогда вырубили виноградники. Ну так могу напомнить, что задолго до Горбачёва то же самое пытались ввести в США. Надеюсь, о сухом законе Вы слышали. Методы сомнительные, но это не имеет никакого отношения к развитию пищепрома.А вообще, пересмотрел Ваши посты и не вижу смысла отвечать на остальные, написанные за время моего бана.Аргументы не экономиста и, тем более, "не обычного" экономиста, а самого обычного пропагандиста советского разлива. В ответ на цифры лозунги и голословные утверждения. Ну и политические обвинения "радянська/російська агітка", "релігія не дозволяє", куда ж без этого.При этом, когда речь зашла о работающих заводах, то вспоминаются советские, ещё не успевшие до конца умереть:Харьковские фирмы до войны, особенно до 2014 обшивали не только барабан, но и Москву. ЛАД 2 Повідомлень: 25502 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5096 раз. Подякували: 4742 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 19:02 И ближе к теме ветки.

Живой пример, если разрешите.

Уезжал знакомый в Германию году в 99 +- год.

Ехал по еврейской эмиграции. Условия у них тогда были примерно такие же, как у наших беженцев сегодня.

Ехал с семьёй - женой, сыном лет 11 и тёщей.

Здесь работал инженером-конструктором на ХТЗ. Год рождения - 1991.

Сами понимаете сложности трудоустройства в таком возрасте. Он тоже понимал.

Поэтому на курсах Майкрософта (уже там, в Германии) пахал, по рассказам знакомых, как папа Карло. Учил все направления по максимуму и старался получить высшие баллы.

В итоге устроился на работу программистом и работает до сих пор . Вроде, не хотят отпускать на пенсию.

Данные свежайшие - сегодня разговаривал с друзьями, поинтересовался. ЛАД 2 Повідомлень: 25502 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5096 раз. Подякували: 4742 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 20:32 ЛАД написав: И ближе к теме ветки.

Живой пример, если разрешите.

Уезжал знакомый в Германию году в 99 +- год.

Ехал по еврейской эмиграции. Условия у них тогда были примерно такие же, как у наших беженцев сегодня.

Ехал с семьёй - женой, сыном лет 11 и тёщей.

Здесь работал инженером-конструктором на ХТЗ. Год рождения - 1991.

Сами понимаете сложности трудоустройства в таком возрасте. Он тоже понимал.

Поэтому на курсах Майкрософта (уже там, в Германии) пахал, по рассказам знакомых, как папа Карло. Учил все направления по максимуму и старался получить высшие баллы.

В итоге устроился на работу программистом и работает до сих пор . Вроде, не хотят отпускать на пенсию.

Данные свежайшие - сегодня разговаривал с друзьями, поинтересовался. И ближе к теме ветки.Живой пример, если разрешите.Уезжал знакомый в Германию году в 99 +- год.Ехал по еврейской эмиграции. Условия у них тогда были примерно такие же, как у наших беженцев сегодня.Ехал с семьёй - женой, сыном лет 11 и тёщей.Здесь работал инженером-конструктором на ХТЗ.Сами понимаете сложности трудоустройства в таком возрасте. Он тоже понимал.Поэтому на курсах Майкрософта (уже там, в Германии) пахал, по рассказам знакомых, как папа Карло. Учил все направления по максимуму и старался получить высшие баллы.В итоге устроился на работу программистом и работает. Вроде, не хотят отпускать на пенсию.Данные свежайшие - сегодня разговаривал с друзьями, поинтересовался.



Вы не ошиблись ? Вы не ошиблись ? rjkz

Повідомлень: 15300 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7908 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 20:48 rjkz написав: ЛАД написав: И ближе к теме ветки.

Живой пример, если разрешите.

Уезжал знакомый в Германию году в 99 +- год.

Ехал по еврейской эмиграции. Условия у них тогда были примерно такие же, как у наших беженцев сегодня.

Ехал с семьёй - женой, сыном лет 11 и тёщей.

Здесь работал инженером-конструктором на ХТЗ. Год рождения - 1991.

Сами понимаете сложности трудоустройства в таком возрасте. Он тоже понимал.

Поэтому на курсах Майкрософта (уже там, в Германии) пахал, по рассказам знакомых, как папа Карло. Учил все направления по максимуму и старался получить высшие баллы.

В итоге устроился на работу программистом и работает до сих пор . Вроде, не хотят отпускать на пенсию.

Данные свежайшие - сегодня разговаривал с друзьями, поинтересовался. И ближе к теме ветки.Живой пример, если разрешите.Уезжал знакомый в Германию году в 99 +- год.Ехал по еврейской эмиграции. Условия у них тогда были примерно такие же, как у наших беженцев сегодня.Ехал с семьёй - женой, сыном лет 11 и тёщей.Здесь работал инженером-конструктором на ХТЗ.Сами понимаете сложности трудоустройства в таком возрасте. Он тоже понимал.Поэтому на курсах Майкрософта (уже там, в Германии) пахал, по рассказам знакомых, как папа Карло. Учил все направления по максимуму и старался получить высшие баллы.В итоге устроился на работу программистом и работает. Вроде, не хотят отпускать на пенсию.Данные свежайшие - сегодня разговаривал с друзьями, поинтересовался.

Вы не ошиблись ? Вы не ошиблись ?

у ЛАДа лише правильна інфо, помилки у інших лише правильна інфо, помилки у інших Shaman

Повідомлень: 4091 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1138 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 21:01 ЛАД написав: По мясу.

А, может, причина не в приписках, а в том, что Украина снабжала мясом весь СССР и не только?

И насчёт Бразилии. Вы уверены, что Бразилия с Н. Зеландией и Аргентиной способны обеспечить мясом весь мир? (Даже не буду разбираться с Аргентиной, где в с/х занято всего 2% населения и " По поголовью крупного рогатого скота Аргентина занимает шестое место в мире, по производству мяса на душу населения — пятое, а по его потреблению — первое. Мясо — национальная пища аргентинцев. ... Кроме того, Аргентина важнейший экспортёр яиц, молока, ячменя и табака." - из Вики. Хотя Аргентина находится в 3 климатических зонах и не знаю, как распределено животноводство по этим зонам.)

Импорт сала из Польши Вы тоже "не заметили"?

Импорт свинины в Украину за 11 месяцев текущего года вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $67 млн. В количественном выражении импорт составил 36 600 тонн, что на 36% больше января-ноября 2020 года, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.



В основном свинину в Украину завозили из Дании (на $31,8 млн), Польши ($12 млн) и Нидерландов ($9,6 млн).



Экспорт украинской свинины вырос на 19% в годовом исчислении до $6,9 млн. Всего, Украина экспортировала 3 600 тонн свинины (рост на 34%) за 11 месяцев текущего года.

Тоже благодаря "круглогодичному выпасу"? По мясу.А, может, причина не в приписках, а в том, что Украина снабжала мясом весь СССР и не только?И насчёт Бразилии.(Даже не буду разбираться с Аргентиной, где в с/х занято всегонаселения и " По поголовью крупного рогатого скота Аргентина занимает шестое место в мире, по производству мяса на душу населения — пятое, а по его потреблению — первое. Мясо — национальная пища аргентинцев. ... Кроме того, Аргентина важнейший экспортёр яиц, молока, ячменя и табака." - из Вики. Хотя Аргентина находится в 3 климатических зонах и не знаю, как распределено животноводство по этим зонам.)Импорт сала из Польши Вы тоже "не заметили"?Тоже благодаря "круглогодичному выпасу"?

те, що забезпечували весь СРСР - можливо. а зараз економічно невигідно.



по м'ясу - курка росте 45 днів, свиня півроку, а корова 2 роки. тому з куркою добре, свинина - середне, яловичина - поки що не дуже. явже писав, повторю - а який рівень дотацій в с/г в країнах, які ви назвали? тому й імпортуємо. ще й курс долара занижений.

"Цукрова впала" по тем же причинам - падение рынков сбыта после развала соцлагеря вообще и Союза, в частности.



О вине и водке даже говорить не хочу. Уж о нехватке этого "продукта" в советской Украине говорить точно не приходится. Хватало с избытком.

Последние годы проблема была, но это было связано не с проблемами промышленности, а с борьбой с пьянством и алкоголизмом при Горбачёве. Тогда вырубили виноградники. Ну так могу напомнить, что задолго до Горбачёва то же самое пытались ввести в США. Надеюсь, о сухом законе Вы слышали. Методы сомнительные, но это не имеет никакого отношения к развитию пищепрома.

а от якість була значно нижча, ніж зараз. про пиво правильно мовчите



Аргументы не экономиста и, тем более, "не обычного" экономиста, а самого обычного пропагандиста советского разлива. В ответ на цифры лозунги и голословные утверждения. Ну и политические обвинения "радянська/російська агітка", "релігія не дозволяє", куда ж без этого. А вообще, пересмотрел Ваши посты и не вижу смысла отвечать на остальные, написанные за время моего бана.Аргументы не экономиста и, тем более, "не обычного" экономиста, а самого обычного пропагандиста советского разлива. В ответ на цифры лозунги и голословные утверждения. Ну и политические обвинения "радянська/російська агітка", "релігія не дозволяє", куда ж без этого.

а от там де треба визнати, що так успіхи є - бо нема чого заперечити - почалася демагогія. тому визнайте розвиток є. й далі буде



я тобі лише з десяток пострадянських заводів в Харкові назву . вони ледве жевріють , але це й 500, й 1000 людей. сотні може й забагато При этом, когда речь зашла о работающих заводах, то вспоминаются советские, ещё не успевшие до конца умереть:

це те, що на слуху.



навіть я, коли не працював у Харкові не знав дуже багато бізнесів, й головне - їх масштаб. одна з причин - та сама тіньова економіка. ось наприклад, які ви знаєте приватні відносно великі металообробні підприємства у Харкові? думаю, не вгадаєте



ну треба визнавати помилки, не можна до кінця впиратися те, що забезпечували весь СРСР - можливо. а зараз економічно невигідно.по м'ясу - курка росте 45 днів, свиня півроку, а корова 2 роки. тому з куркою добре, свинина - середне, яловичина - поки що не дуже. явже писав, повторю - а який рівень дотацій в с/г в країнах, які ви назвали? тому й імпортуємо. ще й курс долара занижений.а от якість була значно нижча, ніж зараз. про пиво правильно мовчитеа от там де треба визнати, що так успіхи є - бо нема чого заперечити - почалася демагогія. тому визнайте розвиток є. й далі будеце те, що на слуху.навіть я, коли не працював у Харкові не знав дуже багато бізнесів, й головне - їх масштаб. одна з причин - та сама тіньова економіка. ось наприклад, які ви знаєте приватні відносно великі металообробні підприємства у Харкові? думаю, не вгадаєтену треба визнавати помилки, не можна до кінця впиратися Shaman

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