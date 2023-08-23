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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 сер, 2023 21:21
ЛАД написав: Shaman написав:
підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений. це факт - й я маю не увазі не хабарі та корупцію. ви особисто такий приклад - скільки ви заробили в Україні, не факт, що змогли би в США
Напоминает американский миф: "Каждый чистильщик обуви может стать миллионером".
так спитайте у rjkz
- міф чи ні?
й про Ахметова - особисте не має впливати на об'єктивність. які 500 баксів - ви де такі зп бачили? мене ще в 2010 році
в податковій підначували, що середня зп в Метінвестхолдінг - 100 т грн/місяць
Это где, в правлении?
Или у рабочих Ахметова?
я ж чітко пишу - Метінвестхолдінг. це керуюча компанія. але там не лише правління - чимало й білих комірців
бідна країна - я це десь заперечував? так й США на на самому початку не були багатими. Південна Корея, Тайвань. та навіть Німеччина та Японія після війни.
треба лише не зациклюватися на проблемах, а шукати можливості
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 23 сер, 2023 21:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 21:24
ЛАД написав:
И эмиграция может быть не добровольной, а вынужденной. На сегодня наши женщины, вообще-то, эмигрантки. Надеюсь, временные, но возможно/вероятно
, многие станут постоянными.
Розмірковуючи про відсотки повернення біженців в Україну, не враховують відсотки "безбашенных
" або сміливих.
Сьогодні щелепа відвисла у приятелів,. які випадково (!) дізналися, що іх доця, яка з невідомих причин - замість проживання в Ізмаїлі - стала біженцем в Литовській республіці, утворила зовсім безбашенне.
В Литві бути біженцем не сподобалося: за житло треба платити по 700 євро на місяць, щось поїсти - 10 євро готуй на перекус. Жадібні литовці платять мало, незважаючи на наявність 4-х дітей та статевозрілого чоловіка.
То зробила так: усім сімейством - крім чоловіка - переїхала в Норвегію.
Так-так-так: в Норвегію.
Там житло надали безкоштовно: в наметі, кроваті в 2 яруси.
Потім переселили в гуртожиток.
Чоловіка відправила на заробітки в іншу країну: нічого на дурняк харчуватися китовим м"ясом...
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Додано: Сер 23 сер, 2023 21:29
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Любая война это террор.
оце ваші будь-яка - так й прирівнюють агресора та його жертву. бо є війна США та Ізраілю, де вони знищують бойовиків, й інколи випадково вбивають цивільних. й є війна арабів та кацапів, які цілеспрямовано вбивають цивільне населення, й інколи вражають військових. а так майже одне й теж.
Если Вы не понимаете, что любая война это террор, то это Ваши проблемы.
И это никак не связано с "прирівнюванням агресора та його жертви".
але хтось воює за Женевськими конвенціями, а хтось - з геноцидом й концтаборами. а дехто не бачить різниці.
поправте мене, але Шахед - це зброя терористів. військового сенсу в них я не бачу. Ланцет - військовий.
Утверждение, конечно, интересное.
Но Вы не думаете, что "я не бачу" аргумент слабенький? И не понятно, чем Шахед в Ваших глазах так уж отличается от Ланцета. Не по ТТХ, а по результатам применения.
здається Шахедами тільки зруйнували цивільні об'єкти ти вбили громадян. а Ланцети знищують військову техніку
Не треба принижувати тих, хто виробляє.
а де я принижував? не вигадуйте. це у вас торгаші та торгаші. ті, хто реально працюють, велика шана - я з такими багато спілкуюсь. а ті, які розповідають, що нічого не можна змінити й не хочуть - це інша справа. таких навіть більше, на жаль
Я ничего не "вигадую".
Это, вроде Ваши слова:
ви ніяк не зрозумієте, що останні років 30 - продати це найскладніше, виробити - ні. це таке.
це констатація факту.
давайте по іншому - до війни ХТЗ умовно міг на місяць виготовляти й 100, й може 200 тракторів на місяць. але в Україні їх купують лише 20 шт на місяць. так що, виробляти на склад?
це логіка бізнесу. зараз вам будь-який завод можуть побудувати під ключ. але якщо ви не знаєте, куди будете продавати продукцію, це стане купою брухту.
не бачу в чому нічого принизливого.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 22:45
Shaman написав:
Утверждение, конечно, интересное.
Но Вы не думаете, что "я не бачу" аргумент слабенький? И не понятно, чем Шахед в Ваших глазах так уж отличается от Ланцета. Не по ТТХ, а по результатам применения.
здається Шахедами тільки зруйнували цивільні об'єкти ти вбили громадян. а Ланцети знищують військову техніку
Не треба принижувати тих, хто виробляє.
а де я принижував? не вигадуйте. це у вас торгаші та торгаші. ті, хто реально працюють, велика шана - я з такими багато спілкуюсь. а ті, які розповідають, що нічого не можна змінити й не хочуть - це інша справа. таких навіть більше, на жаль
Я ничего не "вигадую".
Это, вроде Ваши слова:
ви ніяк не зрозумієте, що останні років 30 - продати це найскладніше, виробити - ні. це таке.
це констатація факту.
давайте по іншому - до війни ХТЗ умовно міг на місяць виготовляти й 100, й може 200 тракторів на місяць. але в Україні їх купують лише 20 шт на місяць. так що, виробляти на склад?
це логіка бізнесу. зараз вам будь-який завод можуть побудувати під ключ. але якщо ви не знаєте, куди будете продавати продукцію, це стане купою брухту.
не бачу в чому нічого принизливого.[/quote]
Львівськиц завод Автонавантажувач в 70-ті роки клепав 50 навантажувачів за добу. Кудись то збувалось.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 23:14
Bolt написав: Shaman написав:
це констатація факту.
давайте по іншому - до війни ХТЗ умовно міг на місяць виготовляти й 100, й може 200 тракторів на місяць. але в Україні їх купують лише 20 шт на місяць. так що, виробляти на склад?
це логіка бізнесу. зараз вам будь-який завод можуть побудувати під ключ. але якщо ви не знаєте, куди будете продавати продукцію, це стане купою брухту.
не бачу в чому нічого принизливого.
Львівськиц завод Автонавантажувач в 70-ті роки клепав 50 навантажувачів за добу. Кудись то збувалось.
так й ХТЗ колись по 200 тракторів на день виробляв. й по планам його поставляли по всьому СРСР. але коли є можливість обирати, наші селяни купують John Deere або New Holland, хоч й б/в
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