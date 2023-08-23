Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1129113011311132 Додано: Сер 23 сер, 2023 21:21 ЛАД написав: Shaman написав: підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений. це факт - й я маю не увазі не хабарі та корупцію. ви особисто такий приклад - скільки ви заробили в Україні, не факт, що змогли би в США підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений. це факт - й я маю не увазі не хабарі та корупцію. ви особисто такий приклад - скільки ви заробили в Україні, не факт, що змогли би в США

Напоминает американский миф: "Каждый чистильщик обуви может стать миллионером". Напоминает американский миф: "Каждый чистильщик обуви может стать миллионером".

так спитайте у rjkz - міф чи ні?

в 2010 році в податковій підначували, що середня зп в Метінвестхолдінг - 100 т грн/місяць й про Ахметова - особисте не має впливати на об'єктивність. які 500 баксів - ви де такі зп бачили? мене щев податковій підначували, що

Это где, в правлении?

Или у рабочих Ахметова? Это где, в правлении?Или у рабочих Ахметова?

я ж чітко пишу - Метінвестхолдінг. це керуюча компанія. але там не лише правління - чимало й білих комірців



Украина - бедная страна, и она останется бедной и через 5, и через 10 лет. Реально нужно смотреть на вещи, на то, что разрушено. Я думаю, как бы мы ни пытались отстроить, мы останемся бедной страной.

Слова не мои - из интервью Либановой Портникову https://ru.espreso.tv/dazhe-cherez-10-let-ukraina-budet-bednoy-stranoy-akademik-ella-libanova . Вы не забываете (или не знаете?), чтоСлова не мои - из интервью Либановой Портникову

бідна країна - я це десь заперечував? так й США на на самому початку не були багатими. Південна Корея, Тайвань. та навіть Німеччина та Японія після війни.

треба лише не зациклюватися на проблемах, а шукати можливості так спитайте у- міф чи ні?я ж чітко пишу - Метінвестхолдінг. це керуюча компанія. але там не лише правління - чимало й білих комірцівбідна країна - я це десь заперечував? так й США на на самому початку не були багатими. Південна Корея, Тайвань. та навіть Німеччина та Японія після війни.треба лише не зациклюватися на проблемах, а шукати можливості Востаннє редагувалось Shaman в Сер 23 сер, 2023 21:31, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 4096 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1138 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 21:24 ЛАД написав: И эмиграция может быть не добровольной, а вынужденной. На сегодня наши женщины, вообще-то, эмигрантки. Надеюсь, временные, но возможно/вероятно , многие станут постоянными.

И эмиграция может быть не добровольной, а вынужденной. На сегодня наши женщины, вообще-то, эмигрантки. Надеюсь, временные, но, многие станут постоянными.

Розмірковуючи про відсотки повернення біженців в Україну, не враховують відсотки "безбашенных" або сміливих.

Сьогодні щелепа відвисла у приятелів,. які випадково (!) дізналися, що іх доця, яка з невідомих причин - замість проживання в Ізмаїлі - стала біженцем в Литовській республіці, утворила зовсім безбашенне.



В Литві бути біженцем не сподобалося: за житло треба платити по 700 євро на місяць, щось поїсти - 10 євро готуй на перекус. Жадібні литовці платять мало, незважаючи на наявність 4-х дітей та статевозрілого чоловіка.

То зробила так: усім сімейством - крім чоловіка - переїхала в Норвегію.

Так-так-так: в Норвегію.

Там житло надали безкоштовно: в наметі, кроваті в 2 яруси.

Потім переселили в гуртожиток.

Чоловіка відправила на заробітки в іншу країну: нічого на дурняк харчуватися китовим м"ясом... Розмірковуючи про відсотки повернення біженців в Україну, не враховують відсотки "безбашенных" або сміливих.Сьогодні щелепа відвисла у приятелів,. які випадково (!) дізналися, що іх доця, яка з невідомих причин - замість проживання в Ізмаїлі - стала біженцем в Литовській республіці, утворила зовсім безбашенне.В Литві бути біженцем не сподобалося: за житло треба платити по 700 євро на місяць, щось поїсти - 10 євро готуй на перекус. Жадібні литовці платять мало, незважаючи на наявність 4-х дітей та статевозрілого чоловіка.То зробила так: усім сімейством - крім чоловіка - переїхала в Норвегію.Так-так-так: в Норвегію.Там житло надали безкоштовно: в наметі, кроваті в 2 яруси.Потім переселили в гуртожиток.Чоловіка відправила на заробітки в іншу країну: нічого на дурняк харчуватися китовим м"ясом... akurt

Повідомлень: 8221 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3243 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 21:29 ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Любая война это террор. Любая война это террор.

оце ваші будь-яка - так й прирівнюють агресора та його жертву. бо є війна США та Ізраілю, де вони знищують бойовиків, й інколи випадково вбивають цивільних. й є війна арабів та кацапів, які цілеспрямовано вбивають цивільне населення, й інколи вражають військових. а так майже одне й теж. оце ваші будь-яка - так й прирівнюють агресора та його жертву. бо є війна США та Ізраілю, де вони знищують бойовиків, й інколи випадково вбивають цивільних. й є війна арабів та кацапів, які цілеспрямовано вбивають цивільне населення, й інколи вражають військових. а так майже одне й теж.

Если Вы не понимаете, что любая война это террор, то это Ваши проблемы.

И это никак не связано с "прирівнюванням агресора та його жертви". Если Вы не понимаете, что любая война это террор, то это Ваши проблемы.И это никак не связано с "прирівнюванням агресора та його жертви".

але хтось воює за Женевськими конвенціями, а хтось - з геноцидом й концтаборами. а дехто не бачить різниці.

поправте мене, але Шахед - це зброя терористів. військового сенсу в них я не бачу. Ланцет - військовий.

Утверждение, конечно, интересное.

Но Вы не думаете, что "я не бачу" аргумент слабенький? И не понятно, чем Шахед в Ваших глазах так уж отличается от Ланцета. Не по ТТХ, а по результатам применения. Утверждение, конечно, интересное.Но Вы не думаете, что "я не бачу" аргумент слабенький? И не понятно, чем Шахед в Ваших глазах так уж отличается от Ланцета. Не по ТТХ, а по результатам применения.

здається Шахедами тільки зруйнували цивільні об'єкти ти вбили громадян. а Ланцети знищують військову техніку

Не треба принижувати тих, хто виробляє.

а де я принижував? не вигадуйте. це у вас торгаші та торгаші. ті, хто реально працюють, велика шана - я з такими багато спілкуюсь. а ті, які розповідають, що нічого не можна змінити й не хочуть - це інша справа. таких навіть більше, на жаль а де я принижував? не вигадуйте. це у вас торгаші та торгаші. ті, хто реально працюють, велика шана - я з такими багато спілкуюсь. а ті, які розповідають, що нічого не можна змінити й не хочуть - це інша справа. таких навіть більше, на жаль

Я ничего не "вигадую".

Это, вроде Ваши слова:

ви ніяк не зрозумієте, що останні років 30 - продати це найскладніше, виробити - ні. це таке. Я ничего не "вигадую".Это, вроде Ваши слова:

це констатація факту.



давайте по іншому - до війни ХТЗ умовно міг на місяць виготовляти й 100, й може 200 тракторів на місяць. але в Україні їх купують лише 20 шт на місяць. так що, виробляти на склад?



це логіка бізнесу. зараз вам будь-який завод можуть побудувати під ключ. але якщо ви не знаєте, куди будете продавати продукцію, це стане купою брухту.



не бачу в чому нічого принизливого. але хтось воює за Женевськими конвенціями, а хтось - з геноцидом й концтаборами. а дехто не бачить різниці.здається Шахедами тільки зруйнували цивільні об'єкти ти вбили громадян. а Ланцети знищують військову технікуце констатація факту.давайте по іншому - до війни ХТЗ умовно міг на місяць виготовляти й 100, й може 200 тракторів на місяць. але в Україні їх купують лише 20 шт на місяць. так що, виробляти на склад?це логіка бізнесу. зараз вам будь-який завод можуть побудувати під ключ. але якщо ви не знаєте, куди будете продавати продукцію, це стане купою брухту.не бачу в чому нічого принизливого. Shaman

Повідомлень: 4096 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1138 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 22:45 Shaman написав: Утверждение, конечно, интересное.

Но Вы не думаете, что "я не бачу" аргумент слабенький? И не понятно, чем Шахед в Ваших глазах так уж отличается от Ланцета. Не по ТТХ, а по результатам применения. Утверждение, конечно, интересное.Но Вы не думаете, что "я не бачу" аргумент слабенький? И не понятно, чем Шахед в Ваших глазах так уж отличается от Ланцета. Не по ТТХ, а по результатам применения.

здається Шахедами тільки зруйнували цивільні об'єкти ти вбили громадян. а Ланцети знищують військову техніку

Не треба принижувати тих, хто виробляє.

а де я принижував? не вигадуйте. це у вас торгаші та торгаші. ті, хто реально працюють, велика шана - я з такими багато спілкуюсь. а ті, які розповідають, що нічого не можна змінити й не хочуть - це інша справа. таких навіть більше, на жаль а де я принижував? не вигадуйте. це у вас торгаші та торгаші. ті, хто реально працюють, велика шана - я з такими багато спілкуюсь. а ті, які розповідають, що нічого не можна змінити й не хочуть - це інша справа. таких навіть більше, на жаль

Я ничего не "вигадую".

Это, вроде Ваши слова:

ви ніяк не зрозумієте, що останні років 30 - продати це найскладніше, виробити - ні. це таке. Я ничего не "вигадую".Это, вроде Ваши слова:

це констатація факту.



давайте по іншому - до війни ХТЗ умовно міг на місяць виготовляти й 100, й може 200 тракторів на місяць. але в Україні їх купують лише 20 шт на місяць. так що, виробляти на склад?



це логіка бізнесу. зараз вам будь-який завод можуть побудувати під ключ. але якщо ви не знаєте, куди будете продавати продукцію, це стане купою брухту.



не бачу в чому нічого принизливого.[/quote]

Львівськиц завод Автонавантажувач в 70-ті роки клепав 50 навантажувачів за добу. Кудись то збувалось. здається Шахедами тільки зруйнували цивільні об'єкти ти вбили громадян. а Ланцети знищують військову технікуце констатація факту.давайте по іншому - до війни ХТЗ умовно міг на місяць виготовляти й 100, й може 200 тракторів на місяць. але в Україні їх купують лише 20 шт на місяць. так що, виробляти на склад?це логіка бізнесу. зараз вам будь-який завод можуть побудувати під ключ. але якщо ви не знаєте, куди будете продавати продукцію, це стане купою брухту.не бачу в чому нічого принизливого.[/quote]Львівськиц завод Автонавантажувач в 70-ті роки клепав 50 навантажувачів за добу. Кудись то збувалось. Bolt Повідомлень: 2244 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 23:14 Bolt написав: Shaman написав: це констатація факту.



давайте по іншому - до війни ХТЗ умовно міг на місяць виготовляти й 100, й може 200 тракторів на місяць. але в Україні їх купують лише 20 шт на місяць. так що, виробляти на склад?



це логіка бізнесу. зараз вам будь-який завод можуть побудувати під ключ. але якщо ви не знаєте, куди будете продавати продукцію, це стане купою брухту.



не бачу в чому нічого принизливого. це констатація факту.давайте по іншому - до війни ХТЗ умовно міг на місяць виготовляти й 100, й може 200 тракторів на місяць. але в Україні їх купують лише 20 шт на місяць. так що, виробляти на склад?це логіка бізнесу. зараз вам будь-який завод можуть побудувати під ключ. але якщо ви не знаєте, куди будете продавати продукцію, це стане купою брухту.не бачу в чому нічого принизливого.

Львівськиц завод Автонавантажувач в 70-ті роки клепав 50 навантажувачів за добу. Кудись то збувалось. Львівськиц завод Автонавантажувач в 70-ті роки клепав 50 навантажувачів за добу. Кудись то збувалось.

так й ХТЗ колись по 200 тракторів на день виробляв. й по планам його поставляли по всьому СРСР. але коли є можливість обирати, наші селяни купують John Deere або New Holland, хоч й б/в так й ХТЗ колись по 200 тракторів на день виробляв. й по планам його поставляли по всьому СРСР. але коли є можливість обирати, наші селяни купують John Deere або New Holland, хоч й б/в Shaman

Повідомлень: 4096 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1138 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 сер, 2023 23:33 Здається на прикладі ЛаЙноса все зрозуміло давно, невже ще залишились ті, кому треба виробництво лайна (а не лайно радянське (і його послідовники) машинобудування майже не виготовляло) Hotab Повідомлень: 9713 З нами з: 15.02.09 Подякував: 601 раз. Подякували: 2052 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 00:00 rjkz написав: До Либановой наконец дошло то, что еще лет 10 назад на ветке про обвал прогнозировал Уноноктий.

С его подачи я тоже начал интересоваться этим вопросом и начал орать "Караул!", когда до меня дошла вся глубина глубин.

Надо мной радостно ржало полфорума и жаловались модераторам на офтоп.

Когда у лендлордов стали пустыми квартиры, стало не так смешно. До Либановой наконец дошло то, что еще лет 10 назад на ветке про обвал прогнозировал Уноноктий.С его подачи я тоже начал интересоваться этим вопросом и начал орать "Караул!", когда до меня дошла вся глубина глубин.Надо мной радостно ржало полфорума и жаловались модераторам на офтоп.Когда у лендлордов стали пустыми квартиры, стало не так смешно.

Если хватило сил переехать на 10 часов западнее - почему не продали за что дают на растущем в 17-19годах рынке царский 1500мм кирпич в хорошем месте(и это явно не ЛБ и Вознесенка) и легендарный нежелтеющий АППС? Если хватило сил переехать на 10 часов западнее - почему не продали за что дают на растущем в 17-19годах рынке царский 1500мм кирпич в хорошем месте(и это явно не ЛБ и Вознесенка) и легендарный нежелтеющий АППС? барабашов Повідомлень: 3400 З нами з: 16.06.15 Подякував: 255 раз. Подякували: 319 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 00:06 Hotab написав: Здається на прикладі ЛаЙноса все зрозуміло давно, невже ще залишились ті, кому треба виробництво лайна (а не лайно радянське (і його послідовники) машинобудування майже не виготовляло) Здається на прикладі ЛаЙноса все зрозуміло давно, невже ще залишились ті, кому треба виробництво лайна (а не лайно радянське (і його послідовники) машинобудування майже не виготовляло)

Ну, як на мене, то для 90-х це була досить непогана машина. Інше діло, що за чверть століття не міняли дизайн та не вдосконалювали майже нічого. Але це "лайно" - не українська, а корейська розробка, яку у нас просто збирали. Хотілося б, звичайно, щоб наш ЗАЗ став брендом, як та ж Чехія розкрутила свою Шкоду, але маємо те що маємо. Може хоч крупноузлову зборку можна налагодити у нас, як вступимо в ЄС Ну, як на мене, то для 90-х це була досить непогана машина. Інше діло, що за чверть століття не міняли дизайн та не вдосконалювали майже нічого. Але це "лайно" - не українська, а корейська розробка, яку у нас просто збирали. Хотілося б, звичайно, щоб наш ЗАЗ став брендом, як та ж Чехія розкрутила свою Шкоду, але маємо те що маємо. Може хоч крупноузлову зборку можна налагодити у нас, як вступимо в ЄС The_Rebel

Повідомлень: 92 З нами з: 01.06.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 01:08 rjkz написав: .........

Вы не ошиблись ? .........Вы не ошиблись ?

Ошибся.

1951.

Спасибо, что обратили внимание.

В посте тоже исправил. Ошибся.1951.Спасибо, что обратили внимание.В посте тоже исправил. ЛАД 2 Повідомлень: 25503 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5096 раз. Подякували: 4742 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1129113011311132 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор