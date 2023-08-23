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Hotab написав:Здається на прикладі ЛаЙноса все зрозуміло давно, невже ще залишились ті, кому треба виробництво лайна (а не лайно радянське (і його послідовники) машинобудування майже не виготовляло)
Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"? Но Вы до сих пор летаете на советских вертолётах. The_Rebel правильно написал, что Ланос для своего времени был вполне неплох. 40-50 лет назад Т-150 тоже был неплохой трактор. Просто он был нужен для колхозных полей, а не для фермерских кусочков. Но честно говоря, не берусь в отличие от экономистов судить, почему покупают б/у-шные Джон Диры, которые даже б/у стоят очень прилично, и не покупают ХТЗ-вские тракторы. Возможно, например, лучшие условия оплаты покупки, может, ещё что. Жигули всё же хорошо покупали до последнего времени, хотя они хуже Мерседеса. Холодильники Снайге и Норд тоже покупали. А своё производство надо всё же хоть немного защищать. Не запретительными методами, но всё же. И Европа этим вполне занимается, в отличие от нас. Да и вообще, государство не должно полностью самоустраняться от развития промышленности. В Союзе это делалось слишком жёстко - всё решало государство, сейчас другая крайность - государство вообще ничего не делает. Мы живём не в 18 и даже не в 19 веке.
ЛАД написав:Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"?
Эта мантра нужна была чтоб завалить СССР и все что от него осталось - "все старое фуфуфу, вот Боинг, Эрбас огого". А по факту - вот пример прям сейчас в Канаде эвакуируют животных на самолете времен ВВ2, не чураются старины если она еще работает - https://www.cbc.ca/news/canada/north/ye ... -1.6941890
Shaman Простите, уже написал, на форуме Вы выступаете не как экономист, а как 100%-ый пропагандист советского разлива. Очень похоже на Denik"а. "Всё хорошо, прекрасная маркиза". Возможно это Ваша настоящая специальность? Советские успехи Вы категорически не признаёте, но Союз после 45 был очень сильно разрушен, в т.ч. и (особенно) Украина. Через 30 лет это была уже совсем другая страна. Так же и перечисленные Вами Германия с Японией и Ю. Корея с Тайванем. У нас 30 лет продолжалось разрушение промышленности. Без войны до 2022 (только не надо мне говорить о войне с 2014. Да была, но страна в целом этого практически не ощущала). Вы полностью игнорируете аргументы и переводите разговор на другое. Как пример. Вы написали о вине и водке, я ответил, Вы не признали ошибку, а тут же перевели разговор на пиво. О мясе Вы рассказали о Бразилии и круглогодичном выпасе, я Вам ответил и привёл цифры импорта в Украину из Дании, Польши и Нидерландов. Вы тут же переобулись и перевели разговор на скорость роста. В Польше коровы растут быстрее? И свиньи в перечисленных странах тоже, наверное, растут ударными темпами. Хотя, допускаю, что так и есть благодаря лучшим технологиям и породам. Но Вы же утверждаете, что у нас с/х идёт вперёд семимильными шагами. Где они? Я Вам писал, приведите цифры роста урожайности хотя бы процентов на 20 за 30 лет. Это немного при Ваших утверждениях об отсталости с/х в Союзе (что, признаЮ, в общем вполне справедливо). Если такое увижу, тут же признАю, что ошибался и с/х, действительно, добилось успехов. Но, видимо, Вы таких цифр не нашли и, к сожалению, не найдёте. Просто потому, что их нет.
тому визнайте розвиток є. й далі буде
Визнати я обязан только потому, что Вам так хочется? Розвиток есть во всем мире, даже в Африке. Даже там уже есть интернет и мобильная сыязь и, наверное, ещё многое. Но за 30 лет это не розвиток. Мы пока не догоняем развитые страны, а всё больше отстаём. Хорошо видно, если сравнивать хотя бы с Польшей. Мне такая беседа с обычным пропагандистом не интересна.
Shaman написав:підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений. це факт - й я маю не увазі не хабарі та корупцію. ви особисто такий приклад - скільки ви заробили в Україні, не факт, що змогли би в США
Напоминает американский миф: "Каждый чистильщик обуви может стать миллионером".
так спитайте у rjkz - міф чи ні?
Мне не надо спрашивать, и так знаю. Формально может, никаких запретов нет. Практически, возможно, один-два примера найти можно и то не уверен.
ЛАД писал(а): ......... Если Вы не понимаете, что любая война это террор, то это Ваши проблемы. И это никак не связано с "прирівнюванням агресора та його жертви".
але хтось воює за Женевськими конвенціями, а хтось - з геноцидом й концтаборами. а дехто не бачить різниці.
В реальной жизни во всех войнах нарушались по возможности любые конвенции. Особенно, в серьёзных. США во Вьетнаме очень хорошо соблюдали. Не буду уж напоминать о бомбёжках Дрездена.
здається Шахедами тільки зруйнували цивільні об'єкти та вбили громадян. а Ланцети знищують військову техніку
Когда кажется, креститься надо. Во-первых, далеко не всё сообщается. О "цивільних об'єктах" говорят, остальное по вполне понятным причинам умалчивается. Во-вторых, если не ошибаюсь, были атаки Шахедов и на предприятия, и на Патриоты. Если Шахед применят против ТЭЦ или ЛЭП - это, конечно, гражданские объекты. Но в условиях войны вполне оправданные цели. Хотя зимой, да и не только, это приносит много бед гражданскому населению.
Очень надеюсь, что мы разговор закончили. Тем более, что это не совсем по теме ветки.
ЛАД написав:Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"?
Эта мантра нужна была чтоб завалить СССР и все что от него осталось - "все старое фуфуфу, вот Боинг, Эрбас огого". А по факту - вот пример прям сейчас в Канаде эвакуируют животных на самолете времен ВВ2, не чураются старины если она еще работает - https://www.cbc.ca/news/canada/north/ye ... -1.6941890
Ну так эту мантру повторяют уже 30 лет. При этом не создавая ничего нового и гордясь новым "высокотехнологичным" производством по плетению кабелей для Фольксвагена.