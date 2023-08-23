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#<1 ... 1130113111321133 Додано: Чет 24 сер, 2023 01:39 Hotab написав: Здається на прикладі ЛаЙноса все зрозуміло давно, невже ще залишились ті, кому треба виробництво лайна (а не лайно радянське (і його послідовники) машинобудування майже не виготовляло) Здається на прикладі ЛаЙноса все зрозуміло давно, невже ще залишились ті, кому треба виробництво лайна (а не лайно радянське (і його послідовники) машинобудування майже не виготовляло)

Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"?

Но Вы до сих пор летаете на советских вертолётах.

The_Rebel правильно написал, что Ланос для своего времени был вполне неплох.

40-50 лет назад Т-150 тоже был неплохой трактор. Просто он был нужен для колхозных полей, а не для фермерских кусочков.

Но честно говоря, не берусь в отличие от экономистов судить, почему покупают б/у-шные Джон Диры, которые даже б/у стоят очень прилично, и не покупают ХТЗ-вские тракторы. Возможно, например, лучшие условия оплаты покупки, может, ещё что.

Жигули всё же хорошо покупали до последнего времени, хотя они хуже Мерседеса.

Холодильники Снайге и Норд тоже покупали.

А своё производство надо всё же хоть немного защищать. Не запретительными методами, но всё же. И Европа этим вполне занимается, в отличие от нас.

Да и вообще, государство не должно полностью самоустраняться от развития промышленности. В Союзе это делалось слишком жёстко - всё решало государство, сейчас другая крайность - государство вообще ничего не делает. Мы живём не в 18 и даже не в 19 веке. Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"?Но Вы до сих пор летаете на советских вертолётах.правильно написал, что Ланос для своего времени был вполне неплох.40-50 лет назад Т-150 тоже был неплохой трактор. Просто он был нужен для колхозных полей, а не для фермерских кусочков.Но честно говоря, не берусь в отличие от экономистов судить, почему покупают б/у-шные Джон Диры, которые даже б/у стоят очень прилично, и не покупают ХТЗ-вские тракторы. Возможно, например, лучшие условия оплаты покупки, может, ещё что.Жигули всё же хорошо покупали до последнего времени, хотя они хуже Мерседеса.Холодильники Снайге и Норд тоже покупали.А своё производство надо всё же хоть немного защищать. Не запретительными методами, но всё же. И Европа этим вполне занимается, в отличие от нас.Да и вообще, государство не должно полностью самоустраняться от развития промышленности. В Союзе это делалось слишком жёстко -решало государство, сейчас другая крайность - государство вообще ничего не делает. Мы живём не в 18 и даже не в 19 веке. ЛАД 2 Повідомлень: 25508 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5096 раз. Подякували: 4743 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 02:24 ЛАД написав: Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"?

Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"?



Эта мантра нужна была чтоб завалить СССР и все что от него осталось - "все старое фуфуфу, вот Боинг, Эрбас огого". А по факту - вот пример прям сейчас в Канаде эвакуируют животных на самолете времен ВВ2, не чураются старины если она еще работает - https://www.cbc.ca/news/canada/north/ye ... -1.6941890 Эта мантра нужна была чтоб завалить СССР и все что от него осталось - "все старое фуфуфу, вот Боинг, Эрбас огого". А по факту - вот пример прям сейчас в Канаде эвакуируют животных на самолете времен ВВ2, не чураются старины если она еще работает - katso

Повідомлень: 632 З нами з: 16.05.12 Подякував: 103 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 02:35 Shaman

Простите, уже написал, на форуме Вы выступаете не как экономист, а как 100%-ый пропагандист советского разлива. Очень похоже на Denik"а.

"Всё хорошо, прекрасная маркиза".

Возможно это Ваша настоящая специальность?

Советские успехи Вы категорически не признаёте, но Союз после 45 был очень сильно разрушен, в т.ч. и (особенно) Украина. Через 30 лет это была уже совсем другая страна.

Так же и перечисленные Вами Германия с Японией и Ю. Корея с Тайванем.

У нас 30 лет продолжалось разрушение промышленности. Без войны до 2022 (только не надо мне говорить о войне с 2014. Да была, но страна в целом этого практически не ощущала).

Вы полностью игнорируете аргументы и переводите разговор на другое.

Как пример. Вы написали о вине и водке, я ответил, Вы не признали ошибку, а тут же перевели разговор на пиво.

О мясе Вы рассказали о Бразилии и круглогодичном выпасе, я Вам ответил и привёл цифры импорта в Украину из Дании, Польши и Нидерландов. Вы тут же переобулись и перевели разговор на скорость роста. В Польше коровы растут быстрее? И свиньи в перечисленных странах тоже, наверное, растут ударными темпами. Хотя, допускаю, что так и есть благодаря лучшим технологиям и породам. Но Вы же утверждаете, что у нас с/х идёт вперёд семимильными шагами. Где они?

Я Вам писал, приведите цифры роста урожайности хотя бы процентов на 20 за 30 лет. Это немного при Ваших утверждениях об отсталости с/х в Союзе (что, признаЮ, в общем вполне справедливо). Если такое увижу, тут же признАю, что ошибался и с/х, действительно, добилось успехов. Но, видимо, Вы таких цифр не нашли и, к сожалению, не найдёте. Просто потому, что их нет.

тому визнайте розвиток є. й далі буде

Визнати я обязан только потому, что Вам так хочется?

Розвиток есть во всем мире, даже в Африке. Даже там уже есть интернет и мобильная сыязь и, наверное, ещё многое. Но за 30 лет это не розвиток. Мы пока не догоняем развитые страны, а всё больше отстаём. Хорошо видно, если сравнивать хотя бы с Польшей.

Мне такая беседа с обычным пропагандистом не интересна. Простите, уже написал, на форуме Вы выступаете не как экономист, а как 100%-ый пропагандист советского разлива. Очень похоже на"а."Всё хорошо, прекрасная маркиза".Возможно это Ваша настоящая специальность?Советские успехи Вы категорически не признаёте, но Союз после 45 был очень сильно разрушен, в т.ч. и (особенно) Украина. Через 30 лет это была уже совсем другая страна.Так же и перечисленные Вами Германия с Японией и Ю. Корея с Тайванем.У нас 30 лет продолжалось разрушение промышленности. Без войны до 2022 (только не надо мне говорить о войне с 2014. Да была, но страна в целом этого практически не ощущала).Вы полностью игнорируете аргументы и переводите разговор на другое.Как пример. Вы написали о вине и водке, я ответил, Вы не признали ошибку, а тут же перевели разговор на пиво.О мясе Вы рассказали о Бразилии и круглогодичном выпасе, я Вам ответил и привёл цифры импорта в Украину из Дании, Польши и Нидерландов. Вы тут же переобулись и перевели разговор на скорость роста. В Польше коровы растут быстрее? И свиньи в перечисленных странах тоже, наверное, растут ударными темпами. Хотя, допускаю, что так и есть благодаря лучшим технологиям и породам. Но Вы же утверждаете, что у нас с/х идёт вперёд семимильными шагами. Где они?Я Вам писал, приведите цифры роста урожайности хотя бы процентов на 20 за 30 лет. Это немного при Ваших утверждениях об отсталости с/х в Союзе (что, признаЮ, в общем вполне справедливо). Если такое увижу, тут же признАю, что ошибался и с/х, действительно, добилось успехов. Но, видимо, Вы таких цифр не нашли и, к сожалению, не найдёте. Просто потому, что их нет.Визнати я обязан только потому, что Вам так хочется?Розвиток есть во всем мире, даже в Африке. Даже там уже есть интернет и мобильная сыязь и, наверное, ещё многое. Но за 30 лет это не розвиток. Мы пока не догоняем развитые страны, а всё больше отстаём. Хорошо видно, если сравнивать хотя бы с Польшей.Мне такая беседа с обычным пропагандистом не интересна. ЛАД 2 Повідомлень: 25508 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5096 раз. Подякували: 4743 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 02:52 Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений. це факт - й я маю не увазі не хабарі та корупцію. ви особисто такий приклад - скільки ви заробили в Україні, не факт, що змогли би в США підприємливі люди в такій країні, як Україна, може заробити більше, ніж в розвинений. це факт - й я маю не увазі не хабарі та корупцію. ви особисто такий приклад - скільки ви заробили в Україні, не факт, що змогли би в США

Напоминает американский миф: "Каждый чистильщик обуви может стать миллионером". Напоминает американский миф: "Каждый чистильщик обуви может стать миллионером".

так спитайте у rjkz - міф чи ні? так спитайте у- міф чи ні?

Мне не надо спрашивать, и так знаю.

Формально может, никаких запретов нет. Практически , возможно, один-два примера найти можно и то не уверен.



ЛАД писал(а):

.........

Если Вы не понимаете, что любая война это террор, то это Ваши проблемы.

И это никак не связано с "прирівнюванням агресора та його жертви".

але хтось воює за Женевськими конвенціями, а хтось - з геноцидом й концтаборами. а дехто не бачить різниці. але хтось воює за Женевськими конвенціями, а хтось - з геноцидом й концтаборами. а дехто не бачить різниці.

В реальной жизни во всех войнах нарушались по возможности любые конвенции.

Особенно, в серьёзных.

США во Вьетнаме очень хорошо соблюдали. Не буду уж напоминать о бомбёжках Дрездена.



здається Шахедами тільки зруйнували цивільні об'єкти та вбили громадян. а Ланцети знищують військову техніку

Когда кажется, креститься надо.

Во-первых, далеко не всё сообщается. О "цивільних об'єктах" говорят, остальное по вполне понятным причинам умалчивается.

Во-вторых, если не ошибаюсь, были атаки Шахедов и на предприятия, и на Патриоты.

Если Шахед применят против ТЭЦ или ЛЭП - это, конечно, гражданские объекты. Но в условиях войны вполне оправданные цели. Хотя зимой, да и не только, это приносит много бед гражданскому населению.



Очень надеюсь, что мы разговор закончили. Тем более, что это не совсем по теме ветки. Мне не надо спрашивать, и так знаю.Формально может, никаких запретов нет., возможно, один-два примера найти можно и то не уверен.жизни во всех войнах нарушались по возможности любые конвенции.Особенно, в серьёзных.США во Вьетнаме очень хорошо соблюдали. Не буду уж напоминать о бомбёжках Дрездена.Когда кажется, креститься надо.Во-первых, далеко не всё сообщается. О "цивільних об'єктах" говорят, остальное по вполне понятным причинам умалчивается.Во-вторых, если не ошибаюсь, были атаки Шахедов и на предприятия, и на Патриоты.Если Шахед применят против ТЭЦ или ЛЭП - это, конечно, гражданские объекты. Но в условиях войны вполне оправданные цели. Хотя зимой, да и не только, это приносит много бед гражданскому населению.Очень надеюсь, что мы разговор закончили. Тем более, что это не совсем по теме ветки. ЛАД 2 Повідомлень: 25508 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5096 раз. Подякували: 4743 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 02:57 katso написав: ЛАД написав: Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"?

Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"?



Эта мантра нужна была чтоб завалить СССР и все что от него осталось - "все старое фуфуфу, вот Боинг, Эрбас огого". А по факту - вот пример прям сейчас в Канаде эвакуируют животных на самолете времен ВВ2, не чураются старины если она еще работает - https://www.cbc.ca/news/canada/north/ye ... -1.6941890 Эта мантра нужна была чтоб завалить СССР и все что от него осталось - "все старое фуфуфу, вот Боинг, Эрбас огого". А по факту - вот пример прям сейчас в Канаде эвакуируют животных на самолете времен ВВ2, не чураются старины если она еще работает -

Ну так эту мантру повторяют уже 30 лет.

При этом не создавая ничего нового и гордясь новым "высокотехнологичным" производством по плетению кабелей для Фольксвагена. Ну так эту мантру повторяют уже 30 лет.При этом не создавая ничего нового и гордясь новым "высокотехнологичным" производством по плетению кабелей для Фольксвагена. ЛАД 2 Повідомлень: 25508 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5096 раз. Подякували: 4743 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 04:02 барабашов написав: rjkz написав: До Либановой наконец дошло то, что еще лет 10 назад на ветке про обвал прогнозировал Уноноктий.

С его подачи я тоже начал интересоваться этим вопросом и начал орать "Караул!", когда до меня дошла вся глубина глубин.

Надо мной радостно ржало полфорума и жаловались модераторам на офтоп.

Когда у лендлордов стали пустыми квартиры, стало не так смешно. До Либановой наконец дошло то, что еще лет 10 назад на ветке про обвал прогнозировал Уноноктий.С его подачи я тоже начал интересоваться этим вопросом и начал орать "Караул!", когда до меня дошла вся глубина глубин.Надо мной радостно ржало полфорума и жаловались модераторам на офтоп.Когда у лендлордов стали пустыми квартиры, стало не так смешно.

Если хватило сил переехать на 10 часов западнее - почему не продали за что дают на растущем в 17-19годах рынке царский 1500мм кирпич в хорошем месте(и это явно не ЛБ и Вознесенка) и легендарный нежелтеющий АППС? Если хватило сил переехать на 10 часов западнее - почему не продали за что дают на растущем в 17-19годах рынке царский 1500мм кирпич в хорошем месте(и это явно не ЛБ и Вознесенка) и легендарный нежелтеющий АППС?



Личные мотивы в очень лонгтерм.

Такое мало кому подойдет. Личные мотивы в очень лонгтерм.Такое мало кому подойдет. rjkz

Повідомлень: 15303 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7909 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 04:08 The_Rebel написав: Hotab написав: Здається на прикладі ЛаЙноса все зрозуміло давно, невже ще залишились ті, кому треба виробництво лайна (а не лайно радянське (і його послідовники) машинобудування майже не виготовляло) Здається на прикладі ЛаЙноса все зрозуміло давно, невже ще залишились ті, кому треба виробництво лайна (а не лайно радянське (і його послідовники) машинобудування майже не виготовляло)

Ну, як на мене, то для 90-х це була досить непогана машина. Інше діло, що за чверть століття не міняли дизайн та не вдосконалювали майже нічого. Але це "лайно" - не українська, а корейська розробка, яку у нас просто збирали. Хотілося б, звичайно, щоб наш ЗАЗ став брендом, як та ж Чехія розкрутила свою Шкоду, але маємо те що маємо. Може хоч крупноузлову зборку можна налагодити у нас, як вступимо в ЄС Ну, як на мене, то для 90-х це була досить непогана машина. Інше діло, що за чверть століття не міняли дизайн та не вдосконалювали майже нічого. Але це "лайно" - не українська, а корейська розробка, яку у нас просто збирали. Хотілося б, звичайно, щоб наш ЗАЗ став брендом, як та ж Чехія розкрутила свою Шкоду, але маємо те що маємо. Може хоч крупноузлову зборку можна налагодити у нас, як вступимо в ЄС



Так вроде на том-же зазе что-то собирали.

Опель Астра даже, если не ошибаюсь.

Знакомый купил когда-то, каличная сборка, полетели поочередно передние ступицы, один амортизатор. Каждый раз ремонт по гарантии ждал больше месяца.

В Украине что, "пороблено"? Так вроде на том-же зазе что-то собирали.Опель Астра даже, если не ошибаюсь.Знакомый купил когда-то, каличная сборка, полетели поочередно передние ступицы, один амортизатор. Каждый раз ремонт по гарантии ждал больше месяца.В Украине что, "пороблено"? rjkz

Повідомлень: 15303 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7909 раз. Подякували: 4824 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 07:43 katso написав: ЛАД написав: Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"?

Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"?



Эта мантра нужна была чтоб завалить СССР и все что от него осталось - "все старое фуфуфу, вот Боинг, Эрбас огого". А по факту - вот пример прям сейчас в Канаде эвакуируют животных на самолете времен ВВ2, не чураются старины если она еще работает - https://www.cbc.ca/news/canada/north/ye ... -1.6941890 Эта мантра нужна была чтоб завалить СССР и все что от него осталось - "все старое фуфуфу, вот Боинг, Эрбас огого". А по факту - вот пример прям сейчас в Канаде эвакуируют животных на самолете времен ВВ2, не чураются старины если она еще работает -

Ви ж мабуть в своєму житті піднімались в повітря на якому небуть «Ту» і тих самих років «Иарбас» чи «Боїнг»?

Не побачили різниці?

Може на Н-225 і Ми8 ? Ні? Ну я побачив.

Може ви не бачите різниці між Міг-29 (будь-яких генерацій) і F-16 тих самих генерацій?

Хоча б візуальних в кабіні, а там вже потім і про зручність для експлуатанта.



2 ЛАД: гидкувато вже стало відповідати (давно) на ваші пости, але «вы до сих пор летаете на советских самолетах и веотолетах» то ж мабуть тому, що такі гарні, що і перейти на західні не хочеться, так?

А в селах їздять на ваз 2106 бо дуже вдала і їм абсолютно не потрібен Логан, не кажучи про Пассат.

Все так, бо найкращі. Ви ж мабуть в своєму житті піднімались в повітря на якому небуть «Ту» і тих самих років «Иарбас» чи «Боїнг»?Не побачили різниці?Може на Н-225 і Ми8 ? Ні? Ну я побачив.Може ви не бачите різниці між Міг-29 (будь-яких генерацій) і F-16 тих самих генерацій?Хоча б візуальних в кабіні, а там вже потім і про зручність для експлуатанта.2 ЛАД: гидкувато вже стало відповідати (давно) на ваші пости, але «вы до сих пор летаете на советских самолетах и веотолетах» то ж мабуть тому, що такі гарні, що і перейти на західні не хочеться, так?А в селах їздять на ваз 2106 бо дуже вдала і їм абсолютно не потрібен Логан, не кажучи про Пассат.Все так, бо найкращі. Hotab Повідомлень: 9714 З нами з: 15.02.09 Подякував: 601 раз. Подякували: 2052 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 сер, 2023 07:57 Hotab написав: katso написав: ЛАД написав: Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"?

Советские вертолёты, самолёты, танки, ракеты тоже "лайно"?



Эта мантра нужна была чтоб завалить СССР и все что от него осталось - "все старое фуфуфу, вот Боинг, Эрбас огого". А по факту - вот пример прям сейчас в Канаде эвакуируют животных на самолете времен ВВ2, не чураются старины если она еще работает - https://www.cbc.ca/news/canada/north/ye ... -1.6941890 Эта мантра нужна была чтоб завалить СССР и все что от него осталось - "все старое фуфуфу, вот Боинг, Эрбас огого". А по факту - вот пример прям сейчас в Канаде эвакуируют животных на самолете времен ВВ2, не чураются старины если она еще работает -

Ви ж мабуть в своєму житті піднімались в повітря на якому небуть «Ту» і тих самих років «Иарбас» чи «Боїнг»?

Не побачили різниці?

Може на Н-225 і Ми8 ? Ні? Ну я побачив.

Може ви не бачите різниці між Міг-29 (будь-яких генерацій) і F-16 тих самих генерацій?

Хоча б візуальних в кабіні, а там вже потім і про зручність для експлуатанта.



2 ЛАД: гидкувато вже стало відповідати (давно) на ваші пости, але «вы до сих пор летаете на советских самолетах и веотолетах» то ж мабуть тому, що такі гарні, що і перейти на західні не хочеться, так?

А в селах їздять на ваз 2106 бо дуже вдала і їм абсолютно не потрібен Логан, не кажучи про Пассат.

Все так, бо найкращі. Ви ж мабуть в своєму житті піднімались в повітря на якому небуть «Ту» і тих самих років «Иарбас» чи «Боїнг»?Не побачили різниці?Може на Н-225 і Ми8 ? Ні? Ну я побачив.Може ви не бачите різниці між Міг-29 (будь-яких генерацій) і F-16 тих самих генерацій?Хоча б візуальних в кабіні, а там вже потім і про зручність для експлуатанта.2 ЛАД: гидкувато вже стало відповідати (давно) на ваші пости, але «вы до сих пор летаете на советских самолетах и веотолетах» то ж мабуть тому, що такі гарні, що і перейти на західні не хочеться, так?А в селах їздять на ваз 2106 бо дуже вдала і їм абсолютно не потрібен Логан, не кажучи про Пассат.Все так, бо найкращі.

Ну, я підлітком, на рейсовому АН-2 літав з Кам'янця Подільського до Чернівців. Літак летів 30 хв, тоді, як автобусом було 2 год їхати. Я думаю, що мені тоді було глибоко пофіг летіти на кукурузнику, чи на Боїнгу. Ну, я підлітком, на рейсовому АН-2 літав з Кам'янця Подільського до Чернівців. Літак летів 30 хв, тоді, як автобусом було 2 год їхати. Я думаю, що мені тоді було глибоко пофіг летіти на кукурузнику, чи на Боїнгу. Bolt Повідомлень: 2245 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1130113111321133 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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