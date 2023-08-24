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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1131113211331134
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 09:24

Re: Еміграція, заробітчанство

Куда его ехать? Может в Италию?

Смотрел на днях Балашова, которого закошмарили здесь, говорит, вся семья уже говорит по-английски, а он вообще никак)
beee
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 09:50

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akurt
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