Куда его ехать? Может в Италию?
Смотрел на днях Балашова, которого закошмарили здесь, говорит, вся семья уже говорит по-английски, а он вообще никак)
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Додано: Чет 24 сер, 2023 09:24
Re: Еміграція, заробітчанство
Куда его ехать? Может в Италию?
Смотрел на днях Балашова, которого закошмарили здесь, говорит, вся семья уже говорит по-английски, а он вообще никак)
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